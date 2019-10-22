2019-10-22T22:27:54+03:00
Общество

"Клеопатрой меня наряжали всем миром": фитнес-тренер из Тольятти стала всероссийской Королевой красоты

Юлия Шнайдер в Сочи на конкурс Queen Beauty 2019 ехала только за победой и теперь мечтает выступить на международных соревнованиях [фото]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Тольяттинская красотка в центре - в коронеТольяттинская красотка в центре - в коронеФото: Личный архив
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27-летняя красотка из Тольятти стала Королевой Красоты - 2019. Финал конкурса, организованного продюссерским центром LiMa прошел в Сочи. Юлия Шнайдер прошла отбор на региональном этапе, стала лучшей в автограде и отправилась на всероссийский конкурс. Миниатюрная фитнес-тренер - а рост Юли всего 164 см - завоевала два приза в номинациях и главный титул.

- В Тольятти я участвовала в конкурсе, чтобы насладиться процессом, а вот в Сочи уже ехала за победой. Я очень благодарна, что в меня верили мои друзья, близкие, коллеги. Многие говорили, что я достойна победы! Я верила, что получится войти в тройку. Но реальность даже превзошла ожидания, - говорит Юлия.

Юлия просто счастлива Фото: Личный архив

Юлия просто счастливаФото: Личный архив

Тольяттинская красотка работает фитнес-тренером и консультантом по питанию. Модельный бизнес для нее скорее просто хобби. - Мне было очень интересно попробовать себя во всем этом. В Тольятти нам нужно было представить себя в "визитке",показать дефиле в купальнике,еще был творческий номер, а вот в Сочи к дефиле прибавился еще один конкурс - нужно было выйти на сцену в образе Королевы и представить этот образ, - рассказывает Юлия журналисту "КП-Самара". Всего у Юли было две недели на подготовку - не так и много. А ведь нужно было решить, какой именно королевой она станет. - Были сложности, конечно. Планируешь что-то одно, а не получается. Но я считаю, что нужно доверять миру. У меня все сложилось удачно и на всероссийском конкурсе я была Египетской царицей Клеопатрой, - смеется девушка.

Юлия на конкурсе была Клеопатрой Фото: Личный архив

Юлия на конкурсе была КлеопатройФото: Личный архив

Костюм, по ее словам, собирали буквально всем миром. Коллеги из ансамбля танца дали восточный наряд, в аренду получилось взять голубые крылья. А белым платьем для первого дефиле поделилась организатор тольяттинского этапа конкурса Альбина Кузьмина. Она же и поддерживала тольяттинскую красавицу в Сочи. Поболеть приехали и родственники из Краснодара. Муж же держал кулачки за супругу дистанционно - не смог вырваться с работы. Теперь Юлия собирается покорять пьедесталы конкурсов красоты и дальше. - У первой тройки победителей есть возможность поехать на международный конкурс. Я надеюсь, что это получится, - делится она планами.

Дефиле в купальниках - ответственная часть конкурса Фото: Личный архив

Дефиле в купальниках - ответственная часть конкурсаФото: Личный архив

Пока же Королева красоты вернулась в Тольятти и приступает к работе - пора снова помогать другим девушкам становиться еще красивее. Сама Юля уверена, что красота - это сочетание внешней привлекательности и внутреннего мира. - Красивой может называться здоровая, доброжелательно настроенная женщина. Именно поэтому нужно следить за своим здоровьем, вести активный образ жизни. А еще главное - быть искренней, ведь когда ты настоящая. ты - красива! - улыбается Юлия.

Юлии надевают корону Фото: Личный архив

Юлии надевают коронуФото: Личный архив

ИСТОЧНИК KP.RU

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