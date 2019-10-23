Вышел из дома и пропал: в Самарской области ищут загадочно исчезнувшего мужчину

Четверг, 17 октября, в семье Белоглазовых начался, как и любой другой будний день. Рано утром старший сын Владимира отвез младшего брата в школу. Мать их проводила и снова прилегла отдохнуть рядом с супругом. Проснулась в 10 утра, а дома никого.

Все вещи на месте, а мужа нет

Поводов для переживания не было: машина мужа во дворе, деньги, документы, телефон - все на месте, значит вышел ненадолго. В четверг у Владимира был выходной, работает он на буровой, коллеги ждали его на смену в пятницу, но не дождались.

- Владимир - мой двоюродный брат, я знаю его с детства. Человек ответственный и добрый. Он с семьей живет в селе Сергиевск. У них двое взрослых детей и младший четвероклассник Ванечка, - рассказывает Ольга. - Что случилось, неизвестно. Мы уже не знаем, что и думать.

Снаряжение для рыбалки на месте, корзины для грибов тоже. Даже велосипед и тот дома, а вот Владимира нет.

К вечеру родные забили тревогу. Чтобы мужчина перед рабочим днем домой не вернулся, такого не было никогда. Первым делом обратились в полицию, наследующий день - к волонтерам. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» Самарской области начали поиски.

- Брат вышел за ворота и, как будто, исчез. Оделся просто, по-домашнему - бушлат армейский зеленый, брюки камуфляжные, берцы чёрные. Для деревни это повседневная одежда. Значит, далеко идти не собирался, а то бы непременно надел джинсы и рубашку, - рассуждает Ольга.

Что случилось с мужчиной, для родных загадка. Владимиру Геннадьевичу 51 год, для своих лет он выглядит очень молодо, на здоровье никогда не жаловался.

Мужчину ищут волонтеры

Психанул и ушел или стало плохо?

18 и 19 октября волонтеры прочесывали местность у Сергиевска и близлежащих сел. Осмотрели все лесистые и болотистые места, но следов не обнаружили.

- Куда он мог уйти, почему ушел? Волонтеры считают, что Владимир мог, так сказать, психануть и просто уйти из дома. «Утрата родственных связей» - мы, родные, с такой формулировкой не согласны. Я думаю, вероятность этого 1%, а 99% - что-то случилось, возможно, со здоровьем. 50 лет - опасный возраст для мужчин, сколько болезней обостряется, - рассуждает сестра.

Родные отмечают, что хотя на здоровье Владимир никогда не жаловался, в последнее время похудел, был подавленным и апатичным, что для него совершенно не свойственно.

Узнал о какой-то болезни?

Версий много. Одна из них – вдруг Владимир узнал, что болен онкологией, и ушел из дома, чтобы не травмировать близких.

- В голову лезут даже бредовые идеи. Вдруг он в тайне от всех прошел медицинскую диагностику, узнал о какой-то болезни, может быть, о раке, решил уйти. Столько вариантов уже перебрали, но пока вопросов больше, чем ответов, - рассуждает Ольга.

Странно еще и то, что дома не оказалось водительских прав Владимира. .

Стало плохо и дезориентирован?

Родные верят, что Владимир жив, но, возможно, дезориентирован.

- Скорее всего, ему стало плохо, может, он потерял память, дезориентирован. Есть много болезней, из-за которых двигательная активность сохраняется, а вот память пропадает. После распространения ориентировки к нам регулярно поступают сообщения, что видели то там, то тут похожего мужчину. Из деревни Дмитриевки, из Кошек, Сургута и даже из Самары были такие сообщения, но к тому времени, как мы приезжали туда, где видели похожего человека, его и следа не было. Одно дело - видеть, а другое - взять за руку дезориентированного человека, позвонить родным и дождаться их. Об этом мы очень просим в ориентировках и обещаем вознаграждение. Самое главное - удержать его до приезда родственников, - отмечает Ольга.

Родные не верят, что Владимир мог просто так уйти из дома.

- Он женился сразу после армии. За столько лет совместной жизни были и ссоры, и радости, но серьезных конфликтов не было ни накануне, ни в день исчезновения, - уверяет Ольга. - Наверняка случилось что-то со здоровьем.

Если вам что-то известно о месте нахождения Белоглазова Владимира Геннадьевича, просим сообщить по телефонам:

89871601938 - Ольга, сестра пропавшего,

89967447867 - Светлана, инфорг поиска.