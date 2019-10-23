2019-10-23T16:21:15+03:00
Общество

Сосны, растите большими! В Тольятти неравнодушные горожане помогают сажать лес

Еще девять тысяч сосенок появились в лесу благодаря сотрудникам СИБУР Тольятти
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сотрудники СИБУР Тольятти уже умеют качественно сажать лесСотрудники СИБУР Тольятти уже умеют качественно сажать лес
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"Лес - это наше будущее"

В Тольятти продолжают сажать лес. Для столицы химической промышленности региона большое количество зеленых насаждений - это залог комфортной жизни да и здоровья каждого жителя. Почти десять лет назад вековые сосны серьезно пострадали в лесных пожарах. Они горели как спички и посреди сосновых боров, окружающих районы города, оставались огромные черные выжженные пятна.

Но благодаря активным горожанам, социально ориентированным предприятиям, волонтерам различных организаций этот ущерб удалось минимизировать. И сейчас работа по обновлению леса идет полным ходом. Ведь, к сожалению, появляются все новые угрозы для леса: в этом году по Тольятти тоже гуляли лесные пожары, которые возникли либо из-за злого умысла (очевидцы говорили о том, что по лесу были разложены пропитанные горючей смесью тряпки), либо по неосторожности: до сих пор находятся люди, которые не считают чем-то страшным просто выкинуть непотушенную сигарету посреди леса, прямо в сухую листву и ветки.

В коллективе это уже стало хорошей традицией

В коллективе это уже стало хорошей традицией

- Основная масса городских лесов сегодня восстановлена, сейчас происходит замена насаждений, на месте расчищенных участков мы снова сажаем деревья. Если где-то не прижились посадки, то обновляем их. Ну и, конечно же, много времени и сил тратим на то, чтобы поддерживать уже посаженные деревья. На это выделяется очень мало бюджетных средств - все же есть более важные статьи расходов, социалка, медицина, например. Поэтому очень важна помощь добровольцев, тольяттинских предприятий социально заинтересованных. Только вместе получается результата добиться, - рассказывает председатель Социально-экологиечского союза Тольятти Андрей Крючков. Он же сейчас является и директором ФКУ "Тольяттинское лесничество". Под эгидой Союза 26 октября снова всех добровольцев собирают сажать лес.

В лесу появилось еще 9 тысяч сосенок

В лесу появилось еще 9 тысяч сосенок

"У вас легкая рука!"

И это будет уже далеко не первая осенняя посадка леса. В середине октября два гектара саженцами двухлетних сосенок засадили сотрудники "СИБУР Тольятти". В этот раз работники предприятия вышли в лес с лопатами в рамках акции «1 кг макулатуры = 1 твое дерево», инициированной городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти» совместно с компанией «Пакмил» при поддержке администрации Тольятти.

Лесничие помощи постоянных партнеров порадовались. Тем более работники СИБУРа уже зарекомендовали себя, как лесоводы с легко рукой:

- По анализу посадок прошлых лет результат у сотрудников «СИБУР Тольятти» неплохой. Уровень приживаемости деревьев доходит до 70%. Важно, что предприятие не бросает засаженные участки, а выезжает при необходимости на прополку и дополнительные посадки, - рассказал лесничий Ставропольского лесничества Анатолий Подгорнов.

Сами "сибуровцы" с удовольствием участвуют в акции - даже приходится записываться в очередь, желающих больше, чем саженцев. Оператор котельной предприятия Ольга Мелузова хотела приехать сюда еще весной, но мест не хватило:

- Приехала первый раз. Еще весной хотела, но не получилось – было очень много желающих. Зато осенью записалась заранее и теперь сажаю с огромным удовольствием, - улыбается женщина. Она и ее коллеги уверены: этот небольшой вклад в экологию поможет сохранить лес для будущих поколений. Ведь почти у всех, кто пришел на акцию, есть дети и внуки, которым еще много лет жить в этом городе.

"Уже посадили 56 футбольных полей!"

СИБУР Тольятти далеко не первый раз участвует в работах по восстановлению леса. За девять лет предприятие совместно с благотворительным фондом «Фонд Тольятти» восстановили свыше 40 гектаров леса. Это по площади сравнимо почти с 56-ю футбольными полями! С 2017 года предприятие стало проводить посадки деревьев за счет средств, полученных от передачи макулатуры на переработку. На производстве давно действует раздельный сбор отходов. Это касается в том числе бумаги и пластика. Благодаря переработке ресурс данных материалов может быть использован повторно. Вот и осенняя посадка 2019 года состоялось, благодаря вырученным средствам от сдачи собранной на предприятии макулатуры - почти 16,5 тонн.

- «СИБУР Тольятти», придерживаясь принципов устойчивого развития, уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды. На производстве мы реализуем проекты с экологическим эффектом по снижению стоков, выбросов в атмосферу, вторичному использованию отходов, а в городе проводим мероприятия по благоустройству и посадке зеленых насаждений, -отметил генеральный директор «СИБУР Тольятти» Юрий Морозов.

А все волонтеры уже по традиции получили Лесные сертификаты благодарности от главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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