2019-10-23T19:16:35+03:00
Общество

Самарские ученые хотят накормить страну диетической фиолетовой картошкой

Селекционеры говорят, что картофель этих сортов обладает антиоксидантными свойствами
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фиолетовую картошку показали возможным покупателямФиолетовую картошку показали возможным покупателям
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В Самарской области представили новый сорт уникального картофеля с ярко-фиолетовой мякотью клубней. Подобный корнеплод очень популярен в странах Азии, а вот в России пока распространения не получил. В государственном реестре картофель «Фиолетовый», который вывели селекционеры из Самары вместе с коллегами из Москвы, уже зарегистрирован.

Теперь же ученые из ООО "МОЛЯНОВ АГРО ГРУПП" представили новые разработки. Один из сортов носит предварительное название «Монах», второй же пока даже названия не имеет. Их отличает еще более темный фиолетовый оттенок мякоти и менее вдавленные глазки. В мире фиолетовые сорта картофеля известны, в странах Азии на него большой спрос. А вот в России к цветному картофелю пока отношение осторожное и зря:

- Этот картофель обладает высоким содержанием антиоксидантов и полезных веществ. То есть это практически диетический продукт. Он может быть полезен людям, после воздействия лечебных препаратов, например, - рассказывает руководитель ООО "МОЛЯНОВ АГРО ГРУПП" Владимир Молянов.

Сорт "Монах" обладает более темной мякотью

Сорт "Монах" обладает более темной мякотью

Селекцией картофеля компания из Похвистневского района занимается уже с 2014 года. Оказалось, что на возвышенности, где расположено хозяйство, где и проводят эксперименты селекционеры, отличные климатические условия именно для выращивания картофеля. Сейчас здесь работают над двумя новыми сортами фиолетового картофеля. Цель – сделать полезный корнеплод устойчивым к российскому климату. Иначе нет смысла: можно купить клубни «иностранного» происхождения, а толку не будет.

- Для частного пользователя в возделывании это абсолютно обычный сорт. Хранится он хорошо, клубней на кусте много – есть, чем заинтересовать потребителей, - говорит Владимир. И признается, что пока ждать новинку на прилавках магазинов рано:

- Будет у нас в следующем году, может быть, 20 тонн этого картофеля. Пока это только для самых заинтересованных прилавков, - признается он. Но говорит: интерес к продукту есть, россияне ведь любят удивлять. А фиолетовое картофельное пюре – это стильно. Так что, ждем фиолетовую картошку в магазинах и новогодних «Оливье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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