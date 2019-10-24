Экскурсии по льду, глинтвейн и волжская рыба: чем живет зимой ресторан на воде?

«Белуга» - это ресторан-дебаркадер, который работает в Самаре уже 12 лет. Он стоит на понтоне, к нему ведет настоящий трап, который приятно пружинит под ногами – ощущение, что ты поднимаешься на корабль и вот-вот отправишься в далекое путешествие. Кстати, это вполне возможно, но об этом мы расскажем чуть позже. Жарким летним днем очень приятно пообедать или поужинать в таком ресторане, едва заметно покачиваясь на волнах и освежаясь прохладительными напитками. Но, оказывается, жизнь в ресторанах на воде кипит и зимой. Более того, именно в холодное время года самарцев ожидает все самое необычное и интересное. Не пропустите!

Причина 2. Красота, которой нет больше нигде

Кто сказал, что прекрасными волжскими видами можно наслаждаться только летом? Зимой они ничуть не хуже. Ресторан «Белуга» расположен в исторической части города, на Ульяновском спуске. С одной стороны – старая Самара, с другой – вид на великую русскую реку, которая хороша в любое время года. Летом можно посидеть на открытой террасе с бассейном, зимой – в теплом помещении с панорамными окнами и камином.

Гостей ждут уютные залы разной вместительности.

Причина 3. Уникальная кухня

Несмотря на необычное расположение, здесь установлено современное кухонное оборудование – это значит, что здесь вас угостят самыми вкусными блюдами на любой вкус. Фишка «Белуги», как это следует из названия – волжская рыба. Речную рыбу нельзя замораживать – она при этом теряет свои вкусовые качества. Поэтому вы можете быть уверены: к вам на стол попадет рыбка, которая еще вчера или даже сегодня плавала в Волге. Мы, например, отведали томленого в винном соусе судака с пюре из брокколи. И это было очень вкусно! Гурманы могут попробовать блюда из осетра. Впрочем, самых обычных карасиков, лещей и щук здесь готовят как нигде, причем, как по старинным русским рецептам, так и с использованием самых модных и актуальных тенденций современной кухни. Если вы не любите речную рыбу, вам предложат морепродукты или обширное мясное меню с настоящими шашлыками по-восточному. А малышам, безусловно, понравится суп с крошечными равиоли или нежнейшее пралине.

- Не важно, что вы у нас закажете. Все будет вкусно, потому что мы готовим с душой, - открывает свой главный кулинарный секрет шеф-повар ресторана.

Гостей ждут три уютных зала разной вместительности.

Причина 4. Собственный «флот»

«Белуга» - это не просто ресторан. Это целый развлекательный комплекс, где проходят вечеринки для людей любого возраста. А еще у ресторана есть собственный флот – четыре теплохода для летних и осенних путешествий и два высокоскоростных судна на воздушной подушке для зимних прогулок. Вместимость теплоходов от 20 до 100 человек, на борт высокоскоростного катера может подняться 9 человек.

Причина 5. Экскурсии

Экскурсии и прогулки по Волге проходят круглогодично.

Зимой можно отправиться на обзорную экскурсию по Волге, насладится видом зимней набережной Самары и согреться при этом горячим глинтвейном от бармена ресторана «Белуга». Экстремальный корпоративный отдых может понравиться веселым коллективам

Жителям города и гостям предлагаются туры выходного дня в монастырь в Винновке,где особенно красиво зимой, экскурсия в монастыре проводится монахами и обедают туристы в трапезной. Посещение двух заволжских монастырей в Подгорах, прогулки в село Рождествено с экскурсией раскрывающей все тайны поселения, по снегу можно прокатится в село Ширяево, интереснейший гастрономический тур «В гости к сыровару» в село Подгоры, где проводится дегустация более 30-ти сортов вкуснейших сыров.

Зимние экскурсии начинаются со 2 января.

Причина 6. Баня и прорубь

В зимнее время на базе комплекса «Белуга» будут работать три бани. Одна – большая с банкетным залом, две другие поменьше. Любители экстремального отдыха смогут после парной освежиться и нырнуть в прорубь. В общем, все 33 удовольствия.

"Белуга" - отличное место для проведения свадеб, корпоративов, выпускных.

Причина 7. Праздник точно запомнится!

В «Белуге» можно отпраздновать выпускной, свадьбу, юбилей – да любое событие запомнится надолго, если отметить его в этом красивом месте. Летом молодожены получают час прогулки на теплоходе в подарок – можно просто покататься по Волге, а можно совершить променад на противоположный берег, а зимой прогулку по заснеженной Волге на воздушной подушке для неповторимых фотографий. И, конечно, «Белуга» - идеальное место для проведения корпоратива. Стоимость – от 1800 рублей с человека. «Белый» зал вмещает до ста гостей, «Зеленый» - до 50, а «Синий» - до 30. К вкусной еде прилагается живая музыка, будет работать диджей и самые настоящие Дед Мороз со Снегурочкой придут вас поздравить.

Причина 8. Скидки

Получить приятные эмоции, вкусно поесть и еще при этом немного сэкономить – что может быть лучше? Сейчас в «Белуге» действует скидка 20% на все основное меню. И такие акции здесь проходят регулярно.

Причина 9. Бизнес-ланчи

Чтобы посетить ресторан на воде, не нужен повод. Сюда можно просто зайти пообедать. За скромную сумму в 290 рублей вы сможете выбрать салат, суп, горячее блюдо, гарнир и напиток. Меню обновляется еженедельно. А прекрасные виды будут приятным бонусом к вкусной еде.

В ресторане на воде не только виды красивые. Гостей встретят живой музыкой.

КАК НАС НАЙТИ

Ульяновский спуск, ресторан дебаркадер «Белуга».

Тел. 332-10-10. https://vk.com/beluga_samara

https://instagram.com/beluga_na_volge?igshid=1i60yoa9t3lcj

http://beluga-volga.ru/