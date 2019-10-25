Всё самое интересное из мира IT для самарских студентов: Сбербанк и Intel провели лекторий Delta Course Samara

Очереди в зоне регистрации, полные аудитории жаждущих знаний студентов, веселые фотографии в 3D фотобудке и HR-консультации - так в Самаре проходит трехдневный лекторий Delta Course от Сбербанка и Intel. С 23 по 25 октября ведущие специалисты компаний рассказывают студентам технических специальностей Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского университета и Самарского государственного технического университета обо всём самом интересном в мире IT.

3D фото зона

Найти таланты и поддержать

Среди тем лектория: развитие искусственного интеллекта, секреты успешного прохождения собеседования в IT-компанию, сопровождение автоматизированных систем, Big Data, компьютерное зрение, параллельное программирование и многое другое.

- Программа Сбербанка и Intel поможет студентам получить практический опыт от ведущих специалистов ИТ-индустрии, отточить собственные навыки при решении реальных кейсов. Кроме того, для нас, как для работодателя, этот проект – возможность найти талантливых молодых специалистов, которые смогут стать частью команды Сбербанка, - отметила Юлия Бунтова, HR-директор Поволжского банка ПАО Сбербанк:

Все для подготовки качественных кадров

Проект Delta важен и полезен как для студентов, так и для вузов.

- Так мы выстраиваем взаимоотношения с крупными компаниями для подготовки новых кадров, привлечения новых специалистов в образовательный процесс, все это позволяет выстраивать современные, ориентированные на студентов, на новые технологии образовательные программы, - прокомментировал проректор по учебной работе ПГУТИ Алексей Салмин.

Кроме полезных лекций и общения со спикерами, все желающие могли проконсультироваться со специалистами центров подбора кадров компаний Сбербанк и Intel.

Студенты могли проконсультироваться со специалистами центров подбора кадров компаний Сбербанк и Intel.

- Лавинообразный рост данных и увеличение вычислительных мощностей создаёт предпосылки для развития и внедрения средств искусственного интеллекта в жизнь каждого человека, а следовательно - дополнительный спрос на инженеров и программистов. Мы рады интересу студентов к нашему совместному проекту со Сбербанком и самарскими университетами», - считает Иван Кузьмин, директор по разработке высокопроизводительных математических библиотек Intel. - Современному разработчику важно непрерывно учиться, развивать свой кругозор, знакомиться с лучшими практиками ИТ-компаний. Intel обладает широким спектром решений и выдающейся экспертизой в важнейших направлениях развития цифрового мира, включая искусственный интеллект, компьютерное зрение, аналитику больших данных. Мы рады делиться ей с талантливыми молодыми студентами, дополняя и расширяя образовательную программу вузов.

Студенты предоставленные возможности оценили. Так Игорь Перепечин, студент третьего курса специальности «Информатика и вычислительная техника» ПГУТИ отметил, что самое важное для него было именно общение с профессионалами.

Студентам обучение пришлось по душеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Лекторий для меня очень полезен тем, что здесь я смогу получить те знания, которые не прочитаешь в интернете, опыт от людей, которые занимаются тем, что им нравится. Конечно, я мечтаю в будущем работать в крупной компании. Надеюсь, что этот лекторий мне в этом поможет, - улыбнулся студент.

Завершится Delta Course Samara сегодня. Участников ждут еще множество лекций и мастер-классов и, конечно, вручение заслуженных сертификатов слушателей.