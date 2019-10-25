2019-10-25T16:26:48+03:00
Умные вещи

Качественный звук в городе: В Самаре открылся обновленный салон PULT.ru

Мероприятие в новом салоне PULT.ru в Самаре посетили артисты города и многочисленные поклонники хорошего звука
Анастасия ГРУЗДЕВА
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Мероприятие посетили артисты города и многочисленные поклонники хорошего звукаМероприятие посетили артисты города и многочисленные поклонники хорошего звука
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19 октября открылся топовый музыкальный салон PULT.ru в Самаре. На протяжении двух дней в магазине царила праздничная атмосфера, гости смогли насладиться хорошей музыкой, вкусными угощениями и получить экспертную консультацию от специалистов по любым представленным в ассортименте моделям оборудования. А также магазин устроил двухдневный марафон мастер-классов от ведущих HI-FI брендов: Emotiva и Jamo, Thorens и Sumiko. Все участники смогли поучаствовать в розыгрыше призов и виниловых пластинок.

- Особенность нашей деятельности позволяет нам в полной мере реализовать все имеющиеся возможности для приобщения людей к частичке искусства киноискусству и искусству музыки. Мы не просто продаем высококачественную AV-аппаратуру. То, что мы делаем, является своеобразным инструментом для соприкосновения с искусством, с прекрасным, с вечным ведь каждый купленный телевизор позволит лишний раз приблизиться к нему. Мы стремимся дать людям радость и надежду на то, что последние достижения в сфере AV-развлечений станут частью их жизни, сделают ее ярче, интересней, многогранней... В этом мы видим свою миссию, свою цель, свое предназначение, - рассказывает генеральный директор сети, Павел Козлов.

Помимо приятных бонусов каждому гостю подарили фирменные наушники

Помимо приятных бонусов каждому гостю подарили фирменные наушники

Эффекту домашнего кинотеатра - быть!

Хотите смотреть любимые фильмы не выходя из дома? Тогда домашний кинотеатр точно для вас! Комлпекс «картинка плюс объемный звук» позволяет насладиться просмотром киноновинок, не вставая с дивана. На продаже подобных комплектов и специализируется магазин Пульт.ру. Вам не придется самим разбираться с установкой, за вас все сделают специалисты.

- Мы сами занимаемся проектированием и установкой кинотеатра. На сегодняшний день есть беспроводная WI-FI система, это удобно для тех, кто не хочет портить интерьер квартиры черными проводами. Для ее подключения понадобятся только розетки питания, - рассказывает директор самарского магазина - Ринат.

Также в магазине можно приобрести как Bluetooth колонки, так и концертные с усилителем.

Тренд на теплый виниловый звук

Новое направление для магазина - пластинки. В ассортименте уже представлены исполнители электронной музыки начиная от Kraftwerk и заканчивая металлом. В дальнейшем ассортимент пополнят пластинки с клубной музыкой. На сегодняшний день виниловые проигрыватели стали очень популярны. Производители утверждают, что за это десятилетие продажи почти сравнились с показателями продаж в 80-е годы. Также в магазине есть услуга – «помывка» пластинок на специализированной аппаратуре. Со временем пластинки стареют из-за нескольких прокруток и происходит её запиливание. С помощью помывки пластинки в Самаре ее можно на сто процентов реанимировать.

Гости смогли оценить качество звука в специально оборудованной комнате

Гости смогли оценить качество звука в специально оборудованной комнате

В два раза больше места

В обновленном магазине стало в два раза больше места для товаров и новинок. А для ценителей звука появилась специально оборудованная комната для прослушивания техники. Гости уже смогли оценить качество звука на прошедшем мастер классе от компании, которая охватывает как стерео так и домашние кинотеатры.

Мастер-классы в PULT.ru в Самаре планируют проводить 2-3 раза в месяц. А чтобы улучшить коммуникацию, клиентам предлагают оставлять свои пожелания.

Мы предоставляем возможность нашим клиентам выбрать самую подходящую технику. Они могут выбрать товар на сайте, а затем протестировать его в магазине и выбрать самое лучшее, - рассказал директор самарского магазина - Ринат.

PULT.ru уже более 12-ти лет оказывает весь спектр услуг по подбору и установке первоклассной AV-аппаратуры, ассортимент которой насчитывает свыше 25 000 наименований. Магазины так же есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Перми, Челябинске и пунктами выдачи по всей России.

Адрес магазина в Самаре: улица Галактионовская, 277.

ИСТОЧНИК KP.RU

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