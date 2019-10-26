2019-10-27T08:10:32+03:00
Спорт

Трусова прыгнет, Медведева вернется? Онлайн-трансляция произвольной программы (женщины) Скейт Канада 2019

Онлайн-трансляция произвольной программы у женщин, соревнования Скейт Канада 2019 на втором этапе Гран-при 26 октября
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Александра Трусова постарается взять золотоАлександра Трусова постарается взять золотоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В канадском городе Келоуэн продолжается второй этап Гран-при Скейт Канада 2019. 26 октября 2019 года в 23.00 (мск) стартует этап произвольного катания у женщин.

25 октября фигуристки-женщины откатали короткую программу, причем выступление россиянок нельзя назвать идеальным. Евгения Медведева заняла лишь шестое место, упав с двойного акселя. Александра Трусова пропустила вперед Кихиру из Японии и Ю Ен и Южной Кореи. Правда, в арсенале у Саши должны быть четверные, которые при удачном исполнении позволят легко наверстать семь баллов разницы с первым местом. В спину ей правда еще дышит Брэди Теннелл, которая сейчас занимает чертвертое место, а на прошлых соревнованиях взяла серебро.

На этапе Гран-при выступают три российские фигуристки. В 23.38 (Россия) на лед выйдет Серафима Саханович, в 00:09 (мск) выступит Евгения Медведева. Александра Трусова будет кататься предпоследней в 00:33 (мск), сразу перед Рикой Кихирой.

Сейчас российским фигуристкам предстоит попробовать вернуть себе очки. Эксперты невысоко оценили программу Евгении Медведевой, которая несмотря на возраст, мечтает вернуться на пьедестал. Сейчас фигуристка, начинавшая у Этери Тутберидзе, занимается у другого тренера, Брайана Орсера.

Алекандра Трусова - воспитанница Тутберидзе. В своей произвольной она заявляет четыре квадра. Если все получится - это заявка на успех. Кихира собирается исполнить два тройных акселя.

Александра Трусова. Короткая программа. Женщины. Skate Canada. Гран-при по фигурному катанию 2019/20.Александра Трусова исполнила короткую программу в рамках второго этапа Гран-при по фигурному катанию в Канаде. За свое выступление российская фигуристка получила от судей 74,40 балла.

Пряма онлайн трансляция произвольной программы среди женщин Скейт Канада 2019 начнется в 23.00 (мск)

Онлайн-трансляция Скейт Канада. женщины. произвольная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александра Трусова прыгнула на мировой рекорд и подвинула Кихиру с первого места на Скейт Канада 2019
Александра Трусова взяла золото на втором этапе Гран -при Скейт Канада 2019 благодаря трем четверным. Медведева чудесно откатала произвольную, но из-за ошибки в короткой только пятая
ЦСКА - Динамо 27 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 14 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч ЦСКА - Динамо 27 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 27 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 14 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Локомотив - Спартак 27 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 14 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Локомотив - Спартак 27 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 27 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 14 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Жителей Самарской области спросят, чего им не хватает в районных больницах
Посыпались, как кегли: на трассе М-5 "Ларгус" протаранила колонну из восьми велосипедистов
Тольяттинский «Акрон» обыграл «КАМАЗ» и вышел на чистое первое место в ПФЛ
«Попрощалась с подругами»: найденная в утонувшей машине женщина могла сама свести счеты с жизнью
Молодежка «Крыльев Советов» сенсационно растоптала «Зенит»
Появились фото ДТП с пассажирским автобусом №41 в Самаре
«Приземлился на крышу»: на Обводном шоссе Тольятти перевернулась «семерка»
«Нуждается в медицинской помощи»: в Самаре ищут мужчину в черной кепке
«И мышь не проскочит!»: Патриарха Кирилла во время визита в Самару стерегли 170 охранников
«Больше 15 градусов!»: в Самаре побит абсолютный температурный рекорд
«Оштрафовали на три миллиона»: детсады и их заведующие поплатились за нарушения
"Думали, горим" : в Самаре из ТЦ "Вива-Лэнд" вывели всех посетителей
Ночь без воды: из-за ремонта сетей жителям одного из микрорайонов Самары перекроют краны
Домик-беседка и тысячи цветов: стало известно, чем украсят Итальянский бульвар в Тольятти
«Выгорели почти полностью»: в ночном пожаре в Самаре пострадали две машины
«Вот это крокодилы!»: выловленные в Волге хищники «потянули» на 18 килограммов
«Едут сплошным потоком»: сквозной проезд от Воронежской к Стара-Загоре могут закрыть
Пенсионеры и сироты: кто из самацев может получить льготу на оплату вывоза мусора
«На семь градусов выше нормы»: Самару опять ждут аномально теплые выходные
«Только искры летели!»: на трассе в Самарской области у грузовика вспыхнуло колесо
"Вместо священников - инженеры": стало известно, зачем иностранцев «поселили» в Доме архиерейского подворья
Скейт-площадка и новое фортепиано: как нацпроекты меняют жизнь в регионе
В Самаре на первых этажах жилых домов разместят детские сады
Пляжные «Крылья Советов» уступили бразильскому «Фламенго» в четвертьфинале Кубка мировых чемпионов