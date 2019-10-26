Трусова прыгнет, Медведева вернется? Онлайн-трансляция произвольной программы (женщины) Скейт Канада 2019

В канадском городе Келоуэн продолжается второй этап Гран-при Скейт Канада 2019. 26 октября 2019 года в 23.00 (мск) стартует этап произвольного катания у женщин.

25 октября фигуристки-женщины откатали короткую программу, причем выступление россиянок нельзя назвать идеальным. Евгения Медведева заняла лишь шестое место, упав с двойного акселя. Александра Трусова пропустила вперед Кихиру из Японии и Ю Ен и Южной Кореи. Правда, в арсенале у Саши должны быть четверные, которые при удачном исполнении позволят легко наверстать семь баллов разницы с первым местом. В спину ей правда еще дышит Брэди Теннелл, которая сейчас занимает чертвертое место, а на прошлых соревнованиях взяла серебро.

На этапе Гран-при выступают три российские фигуристки. В 23.38 (Россия) на лед выйдет Серафима Саханович, в 00:09 (мск) выступит Евгения Медведева. Александра Трусова будет кататься предпоследней в 00:33 (мск), сразу перед Рикой Кихирой.

Сейчас российским фигуристкам предстоит попробовать вернуть себе очки. Эксперты невысоко оценили программу Евгении Медведевой, которая несмотря на возраст, мечтает вернуться на пьедестал. Сейчас фигуристка, начинавшая у Этери Тутберидзе, занимается у другого тренера, Брайана Орсера.

Алекандра Трусова - воспитанница Тутберидзе. В своей произвольной она заявляет четыре квадра. Если все получится - это заявка на успех. Кихира собирается исполнить два тройных акселя.

Александра Трусова. Короткая программа. Женщины. Skate Canada. Гран-при по фигурному катанию 2019/20.Александра Трусова исполнила короткую программу в рамках второго этапа Гран-при по фигурному катанию в Канаде. За свое выступление российская фигуристка получила от судей 74,40 балла.

Пряма онлайн трансляция произвольной программы среди женщин Скейт Канада 2019 начнется в 23.00 (мск)