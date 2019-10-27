"Говорил, что он из полиции" : пьяный росгвардеец устроил ДТП с такси в Самаре

Вечером 26 октября в Советском районе Самары столкнулись две иномарки, точнее одни из них буквально снесла вторую. ЧП произошло в Советском районе на перекрестке улиц Промышленности и 9 Мая.

- Таксист на своем "Ниссане" стоял на остановке без пассажиров, и тут в него на полном ходу врезалась красная Kia, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" свидетели произошедшего.

Виновник аварии, со слов прохожих, очевидно был пьян: из машины ему выйти помогли очевидцы ДТП. Они же позвонили в "Скорую" и ГИБДД. А кто-то из них также набрал номер горячей линии "Ночного патруля".

- Нам позвонили, потому что виновник ДТП сказал, что он из полиции, люди побоялись, что он может не понести никакой ответственности, - рассказал президент Самарской региональной общественной организации правоохранительной направленности «Ночной Патруль» Виталий Смардаков. - Когда наши активисты приехали туда, он представился им сотрудником подразделения вневедомственной охраны Ленинского района, это Росгвардия.

Таксист даже не понял, что произошло: стоял ждал заказ, и тут в него врезались сзади

На место ДТП сразу вызвали руководство проштрафившегося сотрудника - ведь сотрудникам ГИБДД он сказал то же самое, что и общественникам. Приехала на место аварии и супруга мужчины, она привезла ему штаны - в момент ДТП за рулем он был в шортах, а на улице вечером было уже не жарко.

Сегодня утром выяснилось, что мужчина всем сказал неправду и во вневедомственной охране уже не работает:

- Данный сотрудник был уволен со службы за несколько дней до ДТП, - сообщил пресс-секретарь Управления Росгвардии по Самарской области Антон Ивойлов.

Как бы то ни было, вне зависимости от того, где на момент ДТП работал водитель, за пьяное ДТП ему придется ответить по закону. От медицинского освидетельствования он отказался, что отражено в протоколах. Теперь ему "светит" штраф и запрет на вождение автомобиля.

Что касается водителя такси, то самое интересное он пропустил: сразу после ДТП он потерял сознание и очнулся, уже когда приехали медики. Мужчине сделали обезболивающий укол, после которого он почувствовал себя настолько полным сил, что от госпитализации отказался.

Сотрудникам полиции виновник ДТП сказал, что служит в Росгвардии