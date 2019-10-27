2019-10-27T14:03:05+03:00
Дом. Семья

Теперь он всегда показывает язык: в Самаре кота пыталась повесить живодерка, но он чудом выжил

Коту Карабасу, сердце которого, наконец, оттаяло, волонтеры ищут дом и любящих хозяев
Александра БУДАЕВА
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Фото предоставлено Татьяной ЧернышевойФото предоставлено Татьяной Чернышевой
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-Кот сидел на дереве. Выглядел ужасно, сам худой, взгляд отчаянный. Слабо мяукал, уже без особой надежды, - рассказала о первой встрече с котом Карабасом Татьяна Чернышева.

Дети, которые гуляли во дворе, рассказали ей: кот на дереве сидит уже две недели. Слезать боится, потому что по двору ходит Наталья (имя изменено. Прим. автора). Женщина кота жестоко избила и пыталась задушить верёвкой. Он чудом сумел вырваться и сбежать, и с тех пор не покидает дерева.

По словам местных жителей, от рук Натальи пострадало много животных. Некоторые были найдены убитыми. Соседи говорят, что эта женщина психически нездорова. Иногда её увозят в специализированную лечебницу, но быстро отпускают. Врачи считают, что для людей она не опасна. А уровень опасности, который она представляет для животных, никому как-то и в голову не пришло проверить.

- К дереву я, честно говоря, подошла без особой надежды: испуганные кошки могут залезть на самую вершину. В таких случаях, чтобы спасти животное, приходится прибегать к услугам промышленных альпинистов. - вспоминает Татьяна. – Но кот лежал на толстой ветке недалеко от земли, и когда я поманила его, сразу начал спускаться, замурлыкал и буквально свалился мне в руки. Он обнял меня за шею, и мы без проблем дошли до машины. Невероятно умное и ласковое животное.

Когда в ветеринарной клинике «спасеныша» начали осматривать хирурги, они пришли в ужас: кроме многочисленных ран и шрама вокруг шеи от попытки удушения, у него обнаружили еще и сломанный хвост, плюс травмированную, изуродованную челюсть, которая срослась неправильно. Верхних зубов совсем мало, в нёбе - дырки от вошедших в него нижних клыков, которые потом почему-то ушли вперёд.

Первую неделю котик из-за сильных болей самостоятельно кушать не мог и отчаянно боролся за жизнь. Привести челюсть в порядок врачи не смогли, но Карабас справился и постепенно пошёл на поправку. Сначала кушал жидкую пищу, потом приноровился и перешёл на обычную. По словам волонтеров, долгое время ему это удавалось с трудом: кот то и дело терял кусочки пищи. Теперь он приноровился есть аккуратнее – тем более, что торопиться уже не нужно, ведь в приюте еды ему дают столько, сколько нужно, а иногда и балуют вкусняшками.

зык у котика всегда виден окружающим, но это нисколько не портит его внешность, а только придаёт забавный вид.

- Когда берешь Карабаса на руки, он замирает от удовольствия, мурчит и как будто впадает в нирвану, - рассказывают сотрудники приюта, которые ухаживают за котом. – Конечно, ему нужно скорее найти дом.

Чтобы познакомиться с котом Карабасом, нужно связаться с сотрудниками приюта "Хати" – 89277679267, Татьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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