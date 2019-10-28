"Мужчина вырвал его из пасти собаки и бросил умирать": в Самаре спасли растерзанного котенка

В начале октября ночью в одну из ветеринарных клиник Самары женщина привезла окровавленного котенка. У малыша был разодран живот, оторвано ухо... Женщина рассказала, что котенок жил во дворе между домами. Он был ослабевший и больной, в шрамах и с застарелой гнойной раной на хвосте. Жители подкармливали его, но никто не захотел забрать домой, в семью. С наступлением первых заморозков котенку стало еще хуже. Малыш пытался пробраться в подъезд дома, но его выгоняли и котенок остался на улице, грелся на колодце.

Таким его привезли

- Вскоре произошла настоящая трагедия. Собака, гуляющая с хозяином во дворе, заметила котенка и рванула к нему, пока он мирно спал. Пес схватил его и начал драть. Хозяин собаки выхватил малыша из пасти, но раны, нанесенные взрослой собакой хрупкому котенку, были ужасны, - пересказывают рассказ женщины сотрудники ветеринарной клиники. - Хозяин собаки не захотел брать на себя ответственность и просто оставил малыша умирать на бордюр, решив, что тот точно умрет.

Котенок несколько часов лежал у всех на виду в луже крови, пока жительница дома, возвращаясь с работы, не увидела эту ужасную картину. Женщина забрала его, едва живого, домой и обратилась за помощью.

Без имени, но с дыркой в животе

Серьезно раненный котенок попал на операционный стол к ветеринару Юлии Хамцовой. Без лечения малыш бы не выжил. Порванное ухо обработали, дыру на животе зашили, чтобы швы не разошли, место операции закрыли специальным фартуком. Затем был курс реабилитации, антибактериальной терапии. Но прогнозов врачи не давали, опасались.

Швы заживают

Малыш оказался сильнее, чем казался. Вскоре у него появился аппетит и жажда, врачи сняли дренаж, состояние швов оказалось удовлетворительное.

- Куратор котенка пропала, просто перестала выходить на связь. Она сказала, что заберёт после лечения и все… на звонки не отвечает, может, побоялась долгов за лечение, хотя мы оплачиваем все сами, все равно, люди боятся ответственности. Теперь, конечно, будем искать ему новый дом, - сообщила Юлия Хамцова.

Нужна еще операция

Деньги на лечение малышу собирали все неравнодушные самарцы в группе НКО ФОНД "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ МИРА". Чтобы котенку проще было найти новый дом, волонтеров решили придумать ему имя. Вместе с благотворителями малыша решили назвать Симба – львиное сердце.

Ухо почти зажило

- Ведь это действительно лев, а не котенок, - шутят волонтеры. - Симба очень ласковый и игривый львенок, уже самостоятельно ходит в лоток и ест! Однако, малыш по-прежнему в стационаре и продолжает антибактериальную терапию, а также скорее всего нужна будет еще одна операция на хвост. Поэтому мы все еще нуждаемся в помощи!

Как помочь:

1) Перевод с карт СБЕРБАНКА, ВТБ24 и других банков, а также с Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney на официальном сайте: https://dobroserd.ru/help/ Обязательно с пометкой для ID 14238

2) СМС на номер 3434 с текстом: ДС пробел СУММА, например: ДС 100 или ДС 500 (пометку «для кого» в СМС НЕ ПИСАТЬ! - иначе перевод не пройдет!).

3) Для владельцев карт Сбербанка при оплате через приложение Сбербанк Онлайн: В поиске приложения введите «Доброе Сердце Мира» (если в поиске у вас не удалось найти наш Фонд, то необходимо поменять в настройках приложения регион на Самарскую область) и выберите для оплаты>Введите Ваше ФИО>Заполните строки «Адрес» и «Назначение платежа» (Благотворительность и ID или кличку животного)>Введите сумму пожертвования>Подтвердите платеж. Также вы можете скачать и распечатать квитанцию для оплаты через отделение Сбербанка: https://dobroserd.ru/include/platezhka.pdf