2019-11-04T13:22:53+03:00
Общество

Ночь искусств 2019 в Самаре: фотографии самых ярких моментов

Мастер-классы, перфомансы, кинопоказы и концерты - программа Ночи искусств 2019 в Самаре выдалась насыщенной
Евгения ВАСИНА
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А как прошла ваша Ночь искусств?А как прошла ваша Ночь искусств?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году Ночь искусств в Самаре выпала на 3 ноября. По традиции в первое воскресенье ноября музеи, театры и другие культурные площадки Самары зовут к себе гостей на интересные мероприятия, которые проходят под покровом ночи. Программы с каждым годом все интереснее.

В Художественном музее говорили о моде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Художественном музее говорили о модеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так в Художественном музее весь вечер прошел под девизом «Мода среди муз». Программа началась в 18:30 с выставки «60 лет итальянской моды». Затем ее продолжил световой перформанс Олега Елагина «En Vogue», концерт джазовой музыки: Григорий Файн. Для гостей устроили специальную экскурсию по выставке «Музы среди звезд». В это время в зале «Лекторий» работала выставка Олега Елагина «Вглубь цифровой ночи». В 20 часов начался музыкально-пластический спектакль «Я — есть» от театральной студия «Фонарь».

Спектакль «Я — есть» от театральной студия «Фонарь» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спектакль «Я — есть» от театральной студия «Фонарь»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Через час стартовали авторская экскурсия по выставке от Олега Елагина и выставка Натальи Хохловой «Мир театрального художника». В рамках вечера прошли лекции Натальи Хохловой и Зои Кобозевой. В конце праздничной ночи состоялся показ коллекции моделей Любови Егоровой «Солярис» и открылась выставка «Художники Васильевы. Вдохновленные театром».

В Художественном музее всю ночь играл джаз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Художественном музее всю ночь играл джазФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краеведческом музеи им. Алабина устроили экскурсию с фонариками. Программа началась в 19:00.

Экскурсия с фонарями в музее им. Алабина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экскурсия с фонарями в музее им. АлабинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это было очень таинственно и интересно. Гости получили море эмоций от возможности с фонариками бродить по пространству музея, и встречать в полной темноте экспонаты выставок. Только представьте, вы идете по темному залу музея, направляете фонарик в сторону и встречаете огромного медведя! – Отметила участница экскурсии Светлана.

А вот и медведь из темноты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот и медведь из темнотыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весь вечер в краеведческом музеи им. Алабина прошел под девизом «Искусство объединяет». Поэтому кроме необычной экскурсии гости увидели спектакль семейного театра, побывать на выставке одного экспоната, попробовали свои силы в реставрации музейных экспонатов, приняли участие в музыкальных и живописных мастер-классах, а также стали участниками «Школы летающих тарелок».

И еще немного моды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И еще немного модыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как вам? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как вам?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночь искусств в Самарском Музее Модерна прошла под девизом «Все это искусство». Посетителям предложили на один вечер стать арт-критиками.

Игра света и теней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Игра света и тенейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здесь игра света и тени рисовала картины на стене, а тату-мастера преображали бананы.

Тату для бананов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тату для банановФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что считать искусством гости решали сами.

Музей Модерна предложил попробовать себя в роли арт-критика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Музей Модерна предложил попробовать себя в роли арт-критикаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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