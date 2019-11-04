В Самаре из-за онкобольного внепланово сел самолет, летевший из Питера в Узбекистан

В понедельник 4 ноября в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс Uzb 638 авиакомпании O‘zbekiston Havo Yo‘llari. Самолет Boeing 757 летел по маршруту «Санкт Петербург – Ургенч», но был вынужден приземлится в Самаре. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта, незапланированная посадка произошла из-за плохого самочувствия пассажира, находящегося на борту.

- По прибытии борт встречал реанимационный автомобиль и карета «скорой». Пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц, - заявили в аэропорту Курумоч.

Сейчас 43-летний пассажир находится в Самарской городской клинической больнице №8. Врачи установили повышенное артериальное давление, со слов пассажира, у него имеется онкозаболевание. Мужчина временно останется в Самаре, а вот самолет уже покинул местный аэропорт.

- Самолёт продолжил рейс после дозаправки, - сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик. – Борт приземлился в Самаре в 14:05 по местному времени, в 16:00 вылетел в пункт назначения.