2019-11-04T15:47:37+03:00
Происшествия

В Самаре из-за онкобольного внепланово сел самолет, летевший из Питера в Узбекистан

43-летнего мужчину в аэропорту встречал реанимобиль
Евгения ВАСИНА
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Пассажир в больницеПассажир в больницеФото: "КП" Архив
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В понедельник 4 ноября в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс Uzb 638 авиакомпании O‘zbekiston Havo Yo‘llari. Самолет Boeing 757 летел по маршруту «Санкт ПетербургУргенч», но был вынужден приземлится в Самаре. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта, незапланированная посадка произошла из-за плохого самочувствия пассажира, находящегося на борту.

- По прибытии борт встречал реанимационный автомобиль и карета «скорой». Пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц, - заявили в аэропорту Курумоч.

Сейчас 43-летний пассажир находится в Самарской городской клинической больнице №8. Врачи установили повышенное артериальное давление, со слов пассажира, у него имеется онкозаболевание. Мужчина временно останется в Самаре, а вот самолет уже покинул местный аэропорт.

- Самолёт продолжил рейс после дозаправки, - сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик. – Борт приземлился в Самаре в 14:05 по местному времени, в 16:00 вылетел в пункт назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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