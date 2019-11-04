2019-11-04T18:35:54+03:00
Спорт

Волжское дерби закончилось миром: "Крылья Советов" и "Рубин" не смогли забить в очном матче

Каждая из команд владела преимуществом по тайму, но реализовать свои возможности соперники не сумели
Михаил ГОРЮНОВ
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"Рубин" в очередной раз сыграл 0-0"Рубин" в очередной раз сыграл 0-0Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Матч 15-го тура РПЛ свел между собой непримиримых соперников - "Крылья Советов" и "Рубин". Очередное волжское дерби 4 ноября состоялось на стадионе "Самара Арена". Игра получилась тяжелой для обеих команд.

"Крылья" столкнулись с кадровыми проблемами - прямо перед матчем травму получил Паул Антон, не могли выйти на поле из-за дисквалификации Анюков и Мияйлович, по той же причине с бровки не руководил подопечными Миодраг Божович. Казанцы вышли в боевом составе и в первом тайме выглядели гораздо увереннее.

У "Рубина" выделялся Давиташвили. Он хорошо контролировал мяч, а в начале встречи мог отличиться, но пробил прямо в Сергея Рыжикова. Пожалуй, больше явных моментов у гостей не было. Они старались подбираться к воротам по центру и через фланги, но защитники и вратарь не давали развернуться сопернику. Опасный удар наносил Зуев, но и тут Рыжиков сыграл уверенно.

"КС" несмотря на статус хозяев редко доводили дело до удара. Они меньше владели мячом и у штрафной противника не задерживались. Перспективный штрафной был у Комбарова, но он отправил мяч прямо в руки Дюпину. Опасно бил в самом конце тайма Канунников, но снова голкипер клуба из Татарстана оказался на месте.

Вторая половина осталась за хозяевами. На 50 минуте мог отличиться Тимофеев. Он здоров бил слету после неудачного розыгрыша штрафного - чуть выше ворот получилось. Соболев хорошо скидывал на Зиньковского, но и Антон с хорошей позиции зарядил мимо. Промазал вскоре и Канунников, бивший головой после навеса.

"КС" после перерыва были интереснее и активнее. "Рубин" напомнил о себе на 65 минуте. Кьяртанссон получил мяч в выгоднейшей позиции, но не смог подстроиться под удар. Затем Подберезкин упал в штрафной, но судья не поставил на точку.

На 68 минуте снова оказался в центре внимания Артем Тимофеев. Он выстрелил с дальней дистанции, но угодил в перекладину.

В дальнейшем "Крылья" продолжали оказывать давление на гостей, атаковали, но шансов было немного. "Рубин" действовал на контратаках. Одна из них вполне могла закончиться голом, но Марков, уже в добавленное время, промахнулся из выгодной позиции.

Вырвать победу могли и "Крылья". Радоньич метров с двух опасно бил по воротам, но Дюпин спас команду Казани. К слову, Юрий был признал лучшим игроком матча. Битва так и закончилась миром.

"КС" и "Рубин" остаются соседями по таблице и готовятся ко второму кругу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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