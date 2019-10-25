Ход конем! Баскетболисты вышли на турнир "Волжская осень" в форме из переработанного пластика

И скорость, и ум

Выше, быстрее, умнее - наверное, именно под таким лозунгом мог бы проходить спортивный фестиваль "Волжская осень" в Тольятти. Ведь в корпоративных соревнованиях компании СИБУР уже традиционно принимают участие поклонники трех видов спорта: баскетбол для тех, кто любит высоко прыгать и метко бить мячом по корзине, хоккей для фанатов скорости и острых атак и шахматы - конечно же, для тех, кто любит щелкать интеллектуальные задачки и тренировать мозг. Участниками этих соревнований становятся сотрудники филиалов компании СИБУР. Вот и в этот раз в Тольятти приехали более 250 человек с Краснодара, Москвы, Воронежа, Перми, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Кстово. А почетными гостями стали коллеги из ПАО "Татнефть". Что ж, наличие соперников из других компаний только усилило дух соревнований.

Соревнования для сотрудников на СИБУРе решили проводить не случайно. И в самом деле, что объединяет лучше, чем страсть к одному делу, совместное достижение результата и отдыха на свежем воздухе и совместный же отдых?

-Ежедневный труд требует не только хорошего физического, но и эмоционального и интеллектуального здоровья. Поэтому мы заботимся о правильном питании работников, уделяем внимание психологической разгрузке и организуем занятия физической культурой. Представленные в рамках «Волжской осени» три вида спорта направлены как раз на то, чтобы здоровье сотрудников было на высоте, -отметил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

От участников по традиции отбоя нет. На предприятии все сотрудники разделяют любовь к здоровому образу жизни и благодарны компании за то, что для этого им создают все условия.

- «СИБУР уделяет большое внимание поддержке здорового образа жизни среди сотрудников предприятия и их семей. Это минутки здоровья на рабочих местах для офисных сотрудников, уголки здоровья для упражнений в операторных, а также спортивно-массовые мероприятия для взрослых и детей. Важно продолжать проводить такие мероприятия по здоровому образу жизни, которые объединяют работников разных географий,– подчеркивает председатель «СИБУР Профсоюза» Вячеслав Харитонов

Спортсмены остались довольны и результатами, и возможностью размяться

Не только играют, но и развивают

В Тольятти фестиваль проходил на пяти площадках. Баскетбольные команды выясняли, кто сильнее, во дворце спорта "Волгарь" - в 2014 году здесь по партнерской программе СИБУР и NBA реконструировали баскетбольную площадку. Поработали на совесть - самим сыграть не стыдно.

- СИБУР не только ориентирован на здоровый образ жизни и спортивную составляющую для своих сотрудников, но и активно помогает развивать спорт в городах присутствия. В Тольятти, благодаря помощи компании, есть возможность обновлять материально-техническую базу у баскетбольной и шахматной школ. И результат налицо-в этом году наши дети показывают очень высокий результат на первенствах России. Поэтому «Волжскую осень» можно считать важны событием не только для всех предприятий компании Р, но и всего нашего города, - рассказала главный судья соревнований, директор СДЮШОР "Шахматы" Гульнара Салахова.

Шахматы - спорт для мозга

Экология спорта

Фишкой спортивных соревнований "Волжская осень" стала забота об экологии. Все участники могли воспользоваться контейнерами для раздельного сбора пластиковых бутылок из-под воды. Во время занятий жидкости нужно много, но это же не повод вредить окружающей природе! Пластик по традиции отправят на переработку: в этом году как раз из него изготовили форму для баскетбольных команд и мячи, которыми играли спортсмены.

А еще все победители получили оригинальные медали - тоже из переработанного сырья. Гордость не только за свои достижения, но и за вклад дело в экологии была обеспечена каждому!

Сибурята, вперед!

Особая программа ждала самых маленьких участников спортивного праздника. Для детей сотрудников организовали праздник "Спортивный сибуренок". Перед началом испытаний состоялась традиционная спортивная разминка, которую провела заслуженный мастер спорта по гандболу, трехкратная чемпионка мира Надежда Муравьева. А потом ребят ждали испытания на ловкость, меткость и скорость. Лучшим достались призы и подарки.

А еще юные участники сыграли в детском баскетбольном турнире "Волжская осень Junior". . Участниками турнира в этом году стали юноши 2006 года рождения из Москвы, Екатеринбурга, Перми и Тольятти. Многие из них уже показали отличный результат на играх Чемпионата России среди юношеских команд. В этом году первое место в турнире заняла команда ЦСКА-1 (г. Москва), «серебро» у ДЮСШ им. А.Е.Канделя (г. Екатеринбург) и замкнула тройку лидеров команда СДЮСШОР №2 "Красные Крылья" (г. Тольятти).