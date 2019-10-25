«Ставь лайк и ему вмажут»: тольяттинские подростки снимают на видео для соцсетей, как бьют друг друга

Импровизированный ринг внутри беседки, дождь, два подростка самозабвенно дерутся. Один падает, второй «добивает» его руками и ногами. От поверженного соперника его оттаскивают зрители.

Видео, выложенное в одной из групп в соцсетях, уже набрало несколько сотен просмотров и множество лайков. В комментариях «разоблачаются» личности дерущихся. Одному из них, Диме, всего 16 лет.

Лицо Димы на всех фотографиях скрыто. Как и у большинства участников группы. Зато девочки, состоящие в группе, с удовольствием постят туда другие части тела – те, которые обычно дамы предпочитают скрывать.

Секси-фото и драки – два основных интереса участников группы, чей девиз «Кто не с нами, тот под нами». Создана она была 4 октября этого года для того, чтобы выкладывать видео драк, танцев и пранков. Профили двух администраторов группы закрыты, у одного указано, что ему 19 лет и он учится в школе №60, второму админу 14 и он «болеет» футболом.

Первый же опрос, который прошли участники сообщества – стоит ли устраивать бой. 86% проголосовали «за», и дракам дали ход.

- У подруги дочь учится в четвертом классе, она ей показала эту группу, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» жительница Тольятти Екатерина Г. – Мы с ней изучили ее вместе и были просто в шоке: сплошь пропаганда секса и насилия. Я написала заявление в прокуратуру.

Местные жители говорят, что большинство драк заснято, судя по заднему фону, в Комсомольском районе Тольятти. Но конкретные адреса так сразу выяснить не удалось.

Теперь над делом будут работать полицейские.

- К нам действительно поступила жалоба на эту группу, - рассказали в прокуратуре Самарской области. – Ее уже изучил прокурор Комсомольского района, после чего направил для незамедлительной организации проверки в полицию.

Какие именно меры правоохранительные органы и в отношении кого должны предпринять, пока не ясно. Также не до конца понятно, какие из драк были постановочными, а от каких боев реально пострадали подростки. Правоохранительные органы обещают как можно быстрее разобраться в ситуации.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Кого-то накажут?

Евгений Сапов, председатель КА «Базис»:

«Если администраторы группы и действующие лица с видеозаписи, не достигли 18 лет, то велика вероятность, что даже если их реальные личности удастся установить, то к ответственности никого не привлекут. Тот факт, что преступность молодеет, отрицать сложно. На мой взгляд, одна из причин - весьма слабая и непоследовательная политика в области ювенальной юстиции, которая приводит к тому, что подростки понимают: закон над ними имеет значительно меньшую силу, чем над совершеннолетними. Другая причина, по моему мнению, - это анонимность и свобода, которую дает интернет. Я думаю, стоило бы возложить часть ответственности за существование подобных групп на администрацию и правообладателя социальных сетей. В настоящее время этот вид ответственности также не урегулирован должным образом».