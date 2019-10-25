Строить не запретят, но будут четкие регламенты: чего ждать от статуса исторического поселения для Самары
Вопрос присвоения статуса исторического поселения Самаре обсуждают давно. 22 октября на градсовете озвучили даже конкретную дату, что все процедуры по оформлению документов завершат к 20 декабря. Однако споры о значении статуса не утихли. На прошлой неделе тысячи жителей области, активисты, общественники подписывали петицию о том, что историческое поселение в Самаре должно быть федерального значения, а не регионального.
В чем разница? И что это даст рядовым самарцам, бизнесменам, региону в целом? Бывший главный архитектор Самары, а ныне советник губернатора по градостроительству рассказал об этом в эфире радио «КП»-Самара:
"Но есть нюанс!": Советник губернатора Самарской области Виталий Стадников о том, почему Самара должна получить статус исторического поселения федерального значения
- Это не только фиксация реальной исторической ценности Самары,это еще и выделяет город среди других. Надо отдать должное смелости областного правительства, ведь статус исторического поселения - большая ответственность. Но есть важный нюанс: на данный момент это будет номинальный статус.Он не прояснит ситуации с режимом использования территорий. Потому что статусу должны сопутствовать регламенты, в которых четко прописано, что можно, а что нельзя на этой территории. В последние семь-восемь лет все новые дома в центре - плод отклонения от предельно допустимых параметров.Если Самаре дадут статус исторического поселения регионального значения, это будет просто бляха. Пока четкие регламенты застройки есть только в статусе поселения федерального значения. Сейчас собственники в центре Самары думают, что их земля стоит очень много, но это далеко не так. Земля в центре должна быть дешевле, тогда будет больше возможностей для мелкой застройки и развития территории.
Вопрос сохранения ведь не в том, чтобы все запретить, а в том, чтобы заинтересовать бизнес вкладываться в реконструкцию исторического центра Самары.Сейчас царит неразбериха с охранными зонами. По многим адресам ничего нельзя делать, даже канализацию провести, даже просто содержать в нормативном состоянии жилой фонд.И я считаю, что необходимо создать объединенную охранную зону и утвердить более либеральные регламенты.
При статусе исторического поселения федерального значения все изменения генплана, землепользования - через Министерство культуры РФ. Остальное решается на месте. То есть фобия, что за нас будут решать федералы, не обоснована. Строить в центре города можно будет, но будут единые прозрачные правила. А то, что уже построено и выбивается по высоте, виду, можно будет исправить «переходами». Если вокруг высоток нет памятников, можно возводить менее высокие здания, вписывающиеся в исторический облик города. И контракт сгладится.
Большая заслуга самарских властей в том, что за период подготовки к ЧМ удалось изменить отношение к историческому центру. В центр потянулся бизнес, территории стали развиваться. Ожили, например, улицы Некрасовская, Молодогвардейская. Это здорово.Но это движение нужно поддерживать. И не нужно думать, что Самара хуже чем Казань. И что федеральный статус исторического поселения есть только у Питера. Самара этого достойна, Минкульт России сам предложил нам эту идею.Самаре этот статус необходим.
ИСТОЧНИК KP.RU