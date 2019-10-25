2019-10-25T16:55:45+03:00
Общество

Строить не запретят, но будут четкие регламенты: чего ждать от статуса исторического поселения для Самары

В эфире программы «Городская среда» советник губернатора по градостроительной политике Виталий Стадников объяснил, почему Самаре нужен статус исторического поселения федерального значения
Виталий СТАДНИКОВ
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Документ нужен, чтобы немного ограничить застройщиков законным образомДокумент нужен, чтобы немного ограничить застройщиков законным образомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вопрос присвоения статуса исторического поселения Самаре обсуждают давно. 22 октября на градсовете озвучили даже конкретную дату, что все процедуры по оформлению документов завершат к 20 декабря. Однако споры о значении статуса не утихли. На прошлой неделе тысячи жителей области, активисты, общественники подписывали петицию о том, что историческое поселение в Самаре должно быть федерального значения, а не регионального.

В чем разница? И что это даст рядовым самарцам, бизнесменам, региону в целом? Бывший главный архитектор Самары, а ныне советник губернатора по градостроительству рассказал об этом в эфире радио «КП»-Самара:

"Но есть нюанс!": Советник губернатора Самарской области Виталий Стадников о том, почему Самара должна получить статус исторического поселения федерального значения

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- Это не только фиксация реальной исторической ценности Самары,это еще и выделяет город среди других. Надо отдать должное смелости областного правительства, ведь статус исторического поселения - большая ответственность. Но есть важный нюанс: на данный момент это будет номинальный статус.Он не прояснит ситуации с режимом использования территорий. Потому что статусу должны сопутствовать регламенты, в которых четко прописано, что можно, а что нельзя на этой территории. В последние семь-восемь лет все новые дома в центре - плод отклонения от предельно допустимых параметров.Если Самаре дадут статус исторического поселения регионального значения, это будет просто бляха. Пока четкие регламенты застройки есть только в статусе поселения федерального значения. Сейчас собственники в центре Самары думают, что их земля стоит очень много, но это далеко не так. Земля в центре должна быть дешевле, тогда будет больше возможностей для мелкой застройки и развития территории.

Вопрос сохранения ведь не в том, чтобы все запретить, а в том, чтобы заинтересовать бизнес вкладываться в реконструкцию исторического центра Самары.Сейчас царит неразбериха с охранными зонами. По многим адресам ничего нельзя делать, даже канализацию провести, даже просто содержать в нормативном состоянии жилой фонд.И я считаю, что необходимо создать объединенную охранную зону и утвердить более либеральные регламенты.

При статусе исторического поселения федерального значения все изменения генплана, землепользования - через Министерство культуры РФ. Остальное решается на месте. То есть фобия, что за нас будут решать федералы, не обоснована. Строить в центре города можно будет, но будут единые прозрачные правила. А то, что уже построено и выбивается по высоте, виду, можно будет исправить «переходами». Если вокруг высоток нет памятников, можно возводить менее высокие здания, вписывающиеся в исторический облик города. И контракт сгладится.

Большая заслуга самарских властей в том, что за период подготовки к ЧМ удалось изменить отношение к историческому центру. В центр потянулся бизнес, территории стали развиваться. Ожили, например, улицы Некрасовская, Молодогвардейская. Это здорово.Но это движение нужно поддерживать. И не нужно думать, что Самара хуже чем Казань. И что федеральный статус исторического поселения есть только у Питера. Самара этого достойна, Минкульт России сам предложил нам эту идею.Самаре этот статус необходим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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