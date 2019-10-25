2019-10-25T20:26:46+03:00
Общество

"Мы боимся, что у Вечного огня будут торговать колбасой": ярмарка в Большой Глушице может переехать в Парк Победы

В администрации объяснили, что мемориальные сооружения не пострадают, а других мест для организации торговли в селе просто нет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Большой Глушице есть футбольное поле, а пока для ярмарки места еще не нашлиВ Большой Глушице есть футбольное поле, а пока для ярмарки места еще не нашли
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А как же Победа?

В редакцию "Комсомольской правды - Самара" позвонил житель села Большая Глушица, обеспокоенный размещенной в местных газетах новостью. Среди жителей поселения запустили опрос, где они хотят видеть торговую ярмарку. Один из двух вариантов - парк Победы, который находится в центре села.

- В следующем году будем отмечать 75-летие Победы. А тут такое. Мы очень боимся, что колбасой будут чуть ли не у Вечного огня торговать. Уже такая инициатива была несколько лет назад, но тогда нам удалось через депутатов и администрацию добиться запрета. А сейчас снова тему подняли, - рассказал Сергей Михайлович.

За комментариями мы обратились в Правительство Самарской области. Здесь подтвердили, что сейчас проводится опрос жителей Большой Глушицы, чтобы определить место, где они хотят видеть торговую ярмарку.

Раньше ярмарка располагалась на пл. Революции в селе Большая Глушица. Но эта территория не в полной мере соответствовала требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. Летом в 2019 году была выдвинута инициатива об организации парка с использованием трети территории в центре, в парке Победы.

- Выбор участка обусловлен отсутствием иных свободных участков в центре с.Большая Глушица - исторически сложившемся традиционном месте организации торговли, удобном как для жителей, так и для торгующих предпринимателей, - отметили в правительстве Самарской области.

Мемориальные места никто не тронет

Здесь также заверили, что речь о каком-то ущербе для мемориальных мест не шла. Но инициативу инвестора отклонили, так как поступило обращение от жителей. В итоге ярмарка закрылась, так как желающих ее проводить после 10 октября 2019 года не было.

- В сентябре в администрацию Большой Глушицы поступило заявление от жителей и торговцев, которые просили вернуть ярмарку. В реестр ярмарок ее включили по адресу площадь Революции. Но вопрос организации цивилизованной уличной торговли остался открытым и в настоящее время идет опрос мнения населения по возможным местам размещения ярмарочной торговли, - уточнили в правительстве.

Окончательное решение будет принято по результатам опроса, сельчанам предлагают активнее участвовать в нем. Отдать свой голос можно в сети Одноклассники или в сети ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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