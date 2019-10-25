Вайбер вне закона? Самарским учителям запрещают переписываться с родителями в иностранных мессенджерах

Импортозамещение в Самарской области выходит на новый уровень – теперь учителям рекомендовали отказаться от иностранных мессенджеров и соцсетей и вести служебную переписку исключительно с помощью отечественных сервисов. Копия распоряжения директора дневного пансионата №84 попала в соцсети и не на шутку взволновала родителей.

- На основании письма департамента образования от 18 октября приказываю работникам школы исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов для обмена служебной информацией, - говорится в документе.

Под «сокращение» попали почтовые сервисы Gmail, Yahoo, Google AOL и MSN, системы обмена мгновенными сообщениями, голосовой и видеоинформацией WhatsApp, Viber, ISQ, Skype, QIP, Jabber, социальные сети Facebook, Twitter, Livejournal, Instagram и др, а также облачных сервисов Google, iCloud, Drive, Droopbox и др. В служебных целях рекомендуется использовать сервисы, находящиеся по российской юрисдикцией – Rambler, Yandex, Mail и домены .ru и .su. Также всем педагогам рекомендуется до конца октября скачать и установить себе на смартфоны мессенджер «Там Там». Более того, классным руководителям настоятельно рекомендуют организовать здесь и общение с родителями своих учеников.

«Фейк!»,- подумали было родители. Но информацию подтвердили в Департаменте информационных технологий и связи Самарской области. Официальная причина - информационная безопасность.

- Официальное заявление. Департаментом информационных технологий и связи Самарской области были инициированы ряд рекомендаций об отказе использования зарубежных информационных платформ (почтовые сервисы, мессенджеры, соцсети) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ органами власти в ЧАСТИ СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ (внутренняя переписка, финансовые и отчетные вопросы и пр.) и переход на отечественные аналоги,- сообщил на странице в одной из запрещенных приказом соцсетей пресс-секретарь департамента Владимир Силантьев.

Впрочем, он тут же заявил, что любая другая информация, не имеющая служебного статуса, имеет право быть. В том числе и родительские чаты. Тем не менее, и родителям, и учителям все же настоятельно рекомендуют перейти на отечественные аналоги.

Между тем в самарских родительских чатах в попавшем в немилость Вайбере активно обсуждают нововведение. И далеко не все от него в восторге.

- У меня на телефоне и так места нет, куча приложений и все нужные, даже игру в шарики скачать некуда, - возмущается Надежда. – А теперь что, придется еще и «Там Там» скачивать? Я уж не говорю о том, что в прежнем приложении все понятно – как беседу создать, как картинку или видео отправлять, а с новым еще поди разберись! Что это за "Там Там" такой?...

Впрочем, часть родителей относится к инициативе спокойно – мол, ну раз нужно, так нужно. Некоторые даже готовы ради нового приложения «снести» со смартфона вездесущую «Косынку».

А вы что думаете?

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