2019-10-28T15:37:58+03:00
Общество

Родительский чат - находка для шпиона: о чем самарцам запретили общаться с учителями в иностранных мессенджерах

Самарские чиновники запретили учителям пользоваться иностранными мессенджерами. Правда, утверждают, что запрет касается только служебной информации, но четкую границу провести затрудняются
Ольга НОВИКОВА
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И что же теперь, фотографию ребенка в школе в вайбер не выложить?И что же теперь, фотографию ребенка в школе в вайбер не выложить?
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Пользуйся русским!

В Самаре власти решили объяснить, что родителям школьников можно обсуждать в WhatsApp или Viber , а о чем поговорить с учителем получится только в российском мессенджере "Там Там". Напомним, что на прошлой неделе в общественное пространство сети интернет попало письмо-приказ, которое распространили среди педагогов в школе-интернате №84.

Здесь учителям настоятельно рекомендовали перейти при обсуждении служебных вопросов на отечественные сервисы - Rambler, Yandex, Mail и домены .ru и .su, а также мессенджер «Там Там». А вот иностранные почты - Gmail, Yahoo, Google AOL и MSN, мессенджеры WhatsApp, Viber, ISQ, Skype, QIP, Jabber, соцсети Facebook, Twitter, Livejournal, Instagram, а также облачные хранилища Google, iCloud, Drive, Droopbox – оказались под запретом. В том числе под угрозой оказались родительские чатики с учителями.

Новость вызвала взрыв возмущения среди родителей, которым учителя уже не раз намекали, что скоро им запретят появляться в вайберах. И вот - все сказано официально.

- И сколько еще мессенджеров нам ставить? На телефоне места уже нет. Что за реклама? Может ФАС должен проверить эту инициативу, - начали обсуждать приказ самарцы.

На это ворчание быстро отреагировали власти. Правда, почему-то в отнюдь не российском фейсбуке. Журналистов позвали на встречу с руководителем Департамента информационных технологий Станиславом Казариным - объяснять и воспитывать.

Шпионы не дремлют

Станислав Казарин был убедителен: мол, речь идет о служебной информации. И государство, как и любая корпорация, имеет право защищать неприкосновенность данных.

- Письмо касается служебной информации, - заявил он. - Любая корпорация – и государственная, и частная, ограничивает свою служебную деятельность теми ИТ-системами, которыми они могут управлять. В данном случае мы говорим о переходе на российские мессенджеры – все, что касается служебной информации, должно перейти на эти платформы. Призываем всех до конца года это сделать. Это касается и правительства, и министров, и министерств, и подведомственных организаций.

Особенно региональные власти волнуются, что доступ к служебной информации могут получить иностранные спецслужбы.

Станислав Казарин о том, что можно и нельзя обсуждать в родительских чатах.Ольга НОВИКОВА

- Если вся ваша переписка хранится на иностранном сервере, доступ к которому имеют совершенно неопределенные для нас люди, то каким образом можно говорить о защищенности этой информации? – задает вопрос Станислав Казарин. – Если она хранится на отечественных серверах, то, по крайней мере, мы можем говорить, что к ней точно не будет доступа у иностранных спецслужб, различных рейтинговых агентств, которые таким образом пытаются сделать таргетированную рекламу. Поэтому служебную информацию, пользуясь иностранными мессенджерами, пересылать нельзя.

"Шторы обсуждайте, где хотите, а оценки - в "Там Таме"

В то же время в Министерстве просвещения России самарскую школу мягко упрекнули в перегибании палки.

- Минпросвещения России активно использует различные каналы коммуникации для общения с педагогами, родителями и учащимися, - пишет ведомство. - Именно поэтому ведомство представлено в четырех популярных социальных сетях и отвечает на актуальные вопросы читателей в мессенджерах и комментариях. Мы призываем и школы быть информационно открытыми, а не создавать искусственные рамки и ограничения, как это пытались сделать в самарской школе.

Но в Самаре власти сдаваться не намерены. Станислав Казарин уверяет: в министерстве говорят о публичной, а не служебной информации. Ее никто и не запрещает распространять

- Если речь идет об обсуждении домашнего задания, о планировании поездки в Болдино на родину Пушкина, то, пожалуйста – используйте любые мессенджеры, которые вам удобны, это на усмотрение родительского комитета и педагогов, - говорит Станислав Казарин. - Если же обсуждают вопросы, которые не предполагают публичности, то мы будем настоятельно рекомендовать использовать российские мессенджеры. Это касается, например, характеристики ребенка, если вы хотите получить ее в электроном виде, успеваемость детей, а также финансовых вопросов.

При этом сами чиновники признают, что грань здесь очень тонкая. Например, если вопрос замены штор в классе или покупки нового принтера обсуждают родители, то они могут сами решать, где это делать. А вот если тот же вопрос поднимает школа – то будьте любезны только в отечественных мессенджерах. А то вдруг иностранные спецслужбы узнают!

Станислав Казарин о запрете вайбера в школах.Ольга НОВИКОВА

При этом чиновники утверждают, что в реестре отечественного программного обеспечения и мессенджеров достаточно вариантов. Но вот как узнать, скачивая программу в иностранном же Google Apps, кто ее произвел, пока непонятно. Пока на слуху только "Там Там", скорее всего, именно его и продвигают вот таким способом.

А может чатики побоку?

Между тем сами родители говорят о том, что проблема чатиков в мессенджерах гораздо глубже, нежели просто смена программы. Сегодня они стали площадкой, где обсуждаются практически все вопросы школьной жизни: от домашнего задания по математике и покупки учебных тетрадей до поведения учеников – и учителей. Причем в соцсетях зачастую люди позволяют себе высказывания, которые не решатся повторить в лицо.

- Нередко родители, особенно мужчины, не выдерживают многочасового эмоционального обсуждения какого-нибудь пустяка и просто выходят из таких бесед, - говорит председатель Самарской областной общественной организации «Родительский комитет» Оксана Владимирова. – Нередко самые невинные фразы и поступки, например, педагога в процессе обсуждения искажаются до неузнаваемости. Поэтому, наверное, разумные ограничения здесь нужны. Педагоги не должны бояться общаться с родителями и учениками. Но простыми запретами одних мессенджеров и заменой их другими здесь ничего не добиться. А в крайнем случае учителя найдут возможность присутствовать в беседе, например, под другим именем.

Теперь чатикам придется переезжать на новую платформу? Фото: Ольга НОВИКОВА

Теперь чатикам придется переезжать на новую платформу?Фото: Ольга НОВИКОВА

Мнения читателей «Комсомолки» в комментариях разделились.

- Опять на местах перегнули палку, - считает Наталья. - Ладно военным нельзя, там хоть есть что скрывать, а что такого секретного можно узнать в родительских чатах и беседах с учителем? Домашку или кто не сдали 300 рублей? Всякую ересь придумывают, совершенно не задумываясь для чего это.

А вот читатель по имени Дмитрий уверен, что иностранные мессенджеры давно пора запретить

- Да и технику с иностранным программным обеспечением необходимо изъять! – категорично пишет он. Правда, пока непонятно, чем же тогда пользоваться?

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

"Хороший продукт так навязывать не будут"

Ольга Афанасьева, заместитель редактора "КП-Самара":

- Хороший товар в особенной рекламе не нуждается. А если что-то тебе пытаются всучить под любым соусом, согласитесь, это вызывает подозрения. "Там Там" я попробовала поставить еще где-то год назад, когда началась вся нервотрепка с "Телеграмом". Стало интересно, из-за чего же весь сыр-бор. Мессенджер встал довольно быстро и тут же загрузил мне целый список чатов. Все те, которые я старательно долгие годы игнорировала в "Одноклассниках". Ну честное слово, понятно же, что для абсолютного большинства россиян (особенно, если мы говорим о мамах детей школьного возраста), "ОК" - это сеть, которую открываешь редко. И вот в тот день мне посчастливилось наконец-то узреть многочилсенные письма с признаниями от турок и кавказцев, какие-то странные обращения и неприличные "комплименты". Лучше бы этот мессенджер вообще не связывали ни с какими сетями, чем заставлять ни о чем не подозревающего человека окунаться вот в это все. Я мессенджер удалила. Как и многие, наверное. Будут ли в нем общаться из-под палки? Ну это как в твиттере: кто-то из чиновников с удовольствием чатится с горожанами, кто-то пишет казенными фразами - да не сам, с помощью пресс-секретаря какого-нибудь. Кстати, твиттер-то тоже сеть иностранная? А что, если шпионы узнают, где в Самаре трубу прорвало или дорога развалилась? Что же, ждем, когда и до этой соцсети доберется Департамент. А пока сочувствуем мамам школьников, которым предстоит знакомство с новыми прекрасными программами и споры со своими телефонами о свободном месте на них.

А вы что думаете по поводу этой истории? Пишите свое мнение в комментариях

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ИСТОЧНИК KP.RU

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