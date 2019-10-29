Аппаратное лечение зрения в Самаре: кому поможет и где записаться

Через глаза наш мозг получает наибольшие количество информации. А потому за здоровьем органов зрения необходимо внимательно следить, особенно, если речь идет о детях и подростках. В погоне за знаниями и «пятерками», подрастающее поколение частенько пренебрегает рекомендациями окулистов и значительно перенапрягает свои глаза. Вернуть остроту зрения, избавиться от астигматизма, миопии, косоглазия поможет аппаратное лечение зрения в Самаре. Разбираемся в тонкостях такой терапии вместе с врачом-офтальмологом высшей категории Самарской офтальмологической клиники Еленой Юрьевной Смирницкой.

Когда нужно проверять зрение у детей

Чтобы вовремя приступить к коррекции, важно «поймать» заболевание на первоначальном этапе. Поэтому родителям рекомендуют составить план профилактических осмотров у специалистов.

- Чтобы не упустить развитие близорукости, необходимо хотя бы раз в год посещать окулиста. Если вы заметили, что ребенок стал хуже видеть, откладывать визит к врачу на следующий год не стоит, даже если вы всего несколько месяцев назад проверяли зрение, - отмечает врач-офтальмолог высшей категории Елена Юрьевна.

Проверить, действительно ли ребенок стал хуже видеть, не сложно. Достаточно как бы невзначай задать ему пару простых вопросов, например, уточнить, видит ли он птицу, что летит в небе, или что написано на вывеске через дорогу. При первых признаках изменения зрения лучше записаться к специалисту.

- Врач проведет подробную диагностику, при необходимости назначит своевременное лечение. Помните, небольшие проблемы со зрением, включая близорукость, легче скорректировать на начальном этапе, - напоминает врач-офтальмолог высшей категории.

Еленой Юрьевной Смирницкой

Аппаратное лечение зрения для коррекции и профилактики

Одним из современных методов борьбы с проблемами глаз является аппаратное лечение зрения. Это индивидуальный курс со специально подобранной программой для каждого пациента, позволяющий сохранить и улучшить остроту зрения. Врач подбирает в программу пациента комплекс электро-, цветоимпульсных, магнитных, лазерных и компьютерных тренировок зрения.

- Аппаратное лечение зрения в Самаре используется при самых разных заболеваниях глаз. В первую очередь это амблиопия (или «синдром ленивого глаза»), миопия (или «близорукость»), косоглазие, спазм аккомодации («ложная близорукость»). Также процедура может применяться при воспалительных заболеваниях, атрофии глазного нерва. Такое лечение подбирается индивидуально. Подходит детям с двух лет, - отмечает Елена Юрьевна Смирницкая.

Назначить аппаратные процедуры врач может как в целях профилактики глаукомы, спазма аккомодации, астенопического синдрома и других заболеваний, так и в качестве одного из этапов комплексного лечения.

- В частности аппаратное лечение используется как один из этапов косоглазия. Если с помощью ношения специальных очков и курса аппаратной терапии не удается добиться нужного результата, применяется хирургическое лечение. Иногда, даже зная, что без операции ситуацию не исправить, врач все равно назначает аппаратное лечение, чтобы улучшить результат оперативного вмешательства, - добавляет врач-офтальмолог высшей категории.

Клиники с аппаратным лечением зрения в Самаре

Для того чтобы достичь максимально корректного ожидаемого результата, стоит обратиться к профессионалам своего дела. Врачи должны правильно подобрать индивидуальную программу, и хорошо, если у них есть большой опыт в этой работе. Самарская офтальмологическая клиника специализируется на аппаратном лечении зрения в Самаре. Квалифицированные специалисты, современное оборудование сделают процесс лечения интересным и результативным даже для непоседливых и совсем юных пациентов.

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