2019-10-29T13:19:22+03:00
Общество

«Без них мы бы жить не смогли»: пенсионеры после смерти сына взяли на воспитание трех малышек и «солнечную» Соню

Анна Латышева их села Бузаевка Самарской области признается, что девочки просто помогли ей и мужу снова почувствовать вкус жизни
Анна ИЛЮШИНА
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Сначала девчонки показывали характер, но сейчас это большая и дружная семьяСначала девчонки показывали характер, но сейчас это большая и дружная семьяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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- Я не представляю, как бы мы без них сейчас жили! Лежали бы да сидели, ели бы, да телевизор смотрели. Нет, я так жить не умею, - смеется Анна Латышева.

Анне Ивановне 62 года. О ней нам рассказала героиня одной из программ на радио «КП»-Самара» «Солнечные дети» – Вера Ковальчук. Мол, живет в селе в Кинельском районе необычная семья. «Как в сказке. Бабушка и дедушка решили слепить себе Снегурочку, но получилась не одна, а сразу четыре!».

Соню в семье считают настоящим солнышком Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Соню в семье считают настоящим солнышкомФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Нам их Бог послал, это точно!»

"Соня учит нас любить!" Откровения мамы четверых приемных девочек

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Много лет семья Латышевых жила в Самаре. Анна Ивановна работала в санатории физиотерапевтом, ее муж строил метро, воспитывали сына и дочь. Перед пенсией решили они переехать в деревню, купили недостроенный дом. Но один миг их жизнь перевернулась. В 27 лет погиб сын.

- Он служил в Чечне, вернулся живым -здоровым. А тут, дома. Убили его, - о трагедии Анна Ивановна не рассказывает, прячет свою боль. Молчит. Потом продолжает тихо. – И вот мы построили наш дом. Приехали. И ходим друг за другом с мужем. И как дальше жить? Кошмар же….

Старшая дочь давно жила отдельно от родителей, внуков у супругов нет. Вот и решили они взять в семью девочку из детского дома.

- Когда мы поехали за девочкой, нам троих вывели. Или оптом их брать или вообще не брать никого. Три сестры. Погодки. Мал мала меньше 7, 5 лет и 4 года. И такие светленькие, хорошенькие. На моих детей похожи. Ну, мы и забрали всех сразу, - вспоминает Анна Ивановна.

Семь лет прошло с той поры, а она до сих пор помнит первые встречи с дочками. Девочки почти сразу назвали Анну Иванову мамой. Сейчас старшей Вике 13 лет, средней Даше 11, а младшей Саше или, как ее ласково зовут дома – Шуре, Шурочке – 10.

- Я считаю что Бог нам их послал. И именно всех троих. Это дружная семейка. Сейчас они в школе учатся, друг другу помогают, - радуется успехам дочек приемная мама.

Приемная мама хочет, чтобы девочки получили хорошую профессию Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Приемная мама хочет, чтобы девочки получили хорошую профессиюФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Обняла ее и поняла – наша!»

Прошло три года. Девочки в семье прижились, освоились. И ту Анне Ивановне позвонила знакомая из центра «Семья». Рассказала о маленькой девочке Соне, которую вот-вот должны из дома малютки перевести в дом инвалидов.

- Мы знали, что девочка особенная, что инвалид. Ехали и гадали, какая она? И вот вышла к нам девчушка. Ручки протянула. Я ее обняла и поняла – наша!

Соне тогда было почти семь лет. Но она не умела говорить, ходила в памперсах. Но почему-то солнечную девочку с первых дней в приютах любили воспитательницы – заботились, плели косы ( а обычно девочек в приютах стригут коротко).

- Она у нас суперсолнышко. Очень ласковая. Если услышит громкий разговор, конфликт, сразу подбегает, обнимает и шепчет «Не надо, не надо». И все успокаиваются. Она учит нас любить. Без нее дома даже как-то тускло, - отмечает приемная мама.

Конечно, первые дни Соне был нелегко в новом доме – пугалась всего, не знала даже, что такое трава, ветер, дождь, снег. И большая семья Латышевых старалась сделать так, чтобы малышка не чувствовала себя чужой.

Глядя на старших сестер Соня стала оживать. Научилась повторять за ними простые слова, перестала бояться играть, просить о чем-то. Пошла в сельскую школу, но на индивидуальных занятиях ей было скучно, общения со сверстниками было мало. Поэтому Анна Ивановна решила возить дочку из Бузаевки в 115-ый интернат в Самаре.

- Там у нее подружки появились, она там ни с кем не спорит, не конфликтует, - гордится дочкой Анна Ивановна. - А еще Соня любит заботиться о ком-то. Сразу нашла себе подопечных.

Любит солнечная Соня рисовать, а еще, как любая девочка, наряжаться и крутиться перед зеркалом.

Уборка по графику и курсы парикмахеров

Четыре девочки в доме – и хлопотно и шумно. Анна Ивановна старается не быть слишком строгой, но и не балует дочерей, воспитывает трудом:

- У нас в доме дежурство. Я им говорю, сами график соблюдайте, должно быть везде чисто. И они стараются. Одна посуду моет, другая полы. Соня у них на подхвате. Но тоже умеет все делать, в меру своих способностей и подметает, и чистит.

А еще мама планирует отправить девочек на курсы парикмахеров. Неважно, станут ли они профессионалами, а в жизни пригодится.

- А вдруг они тут у нас в Бузаевке салон красоты откроют? А что, у нас тут таких услуг нет, - мечтает мама.

Девочки любят друг друга и маленькую Соню Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Девочки любят друг друга и маленькую СонюФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Соседи сторонились: вы на них зарабатываете!»

Соседи в селе к приемным детям Латышевых отнеслись осторожно. Первые три месяца даже родные не приезжали к ним, боялись побеспокоить.

- Все шептались, обсуждали нас. Первые три месяца не звонили даже. Слышала я их разговоры: мол, из-за денег детей взяли. Да вы возьмите сами и узнаете, какие это деньги! Откуда в людях столько желчи, – недоумевает Анна Ивановна. Правда, добрых людей вокруг больше. Первые гости в доме Латышевых побывали – всем рассказали, что в семье все ладно. Девочки приемные хорошие.

- А что они ожидали, что мы уже тут все на головешках сидим? – смеется Анна Ивановна.

Кстати, она состоит в ассоциации приемных родителей Самарской области и охотно делится опытом, помогает другим семьям с приемными детьми справиться с опасениями, тревогами, наладить отношения с детьми.

- Первый месяц ребенок, конечно, привыкает. Не показывает себя. Такой тихий, пушистый сидит. А потом начинает испытывать на прочность. И у нас так было. Хулиганили, смотрели, как реагировать будем. Не вернем ли в приют, правда ли любим их. Но мы обучение прошли. Там разбирали всякие ситуации с психологами, юристами. Без этих курсов детей в семьи просто не отдают. Ну и терпение нужно. И любить детей, а как же иначе, - рассуждает Анна Ивановна

В большом деревенском доме всегда есть, чем заняться

В большом деревенском доме всегда есть, чем заняться

Семье Латышевых солнечная девочка Соня особенно дорога. Признаются, если бы не возраст, они бы взяли еще детей с синдромом Дауна.

- Их надо оттуда выцарапывать, - считает многодетная мама. - Я всем говорю: не бойтесь! Это такие благодарные дети. Если бы нашу девочку не бросила родная мать, или взяли бы мы ее годовалую домой, сейчас бы она писала и читала, артисткой была! Мы мечтаем научить Соню жить самостоятельно, найти ей работу. Когда видишь, что из ничего получается что-то хорошее, это такая радость!

ИСТОЧНИК KP.RU

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