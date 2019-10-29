Бабуля ищет дом, в подъезде гуляет мужик с топором: от чего вневедомственная охрана спасает самарцев каждый день

Первые на посту

Ограбление банка, взрыв на макаронной фабрике или нападение в темной подворотне - любое из этих событий может оказаться в центре внимания вневедомственной охраны. Патрульные машины колесят по городу, и в случае ЧП на него реагирует ближайший экипаж.

Кроме наблюдением за порядком на улицах города, подразделение отвечает еще и за безопасность особо важных объектов (здания правительства, к примеру), плюс может «взять» под крыло любой частный офис или квартиру – за отдельную плату, разумеется.

- Уже на протяжении нескольких лет у нас не было ни одной кражи с охраняемого объекта, - с гордостью заявил начальник Управления вневедомственной охраны (УВО) войск национальной гвардии РФ по Самарской области Дмитрий Ганичкин. – Наше подразделение уже перечислило в бюджет более 300 млн рублей.

начальник УВО Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий ГаничкинФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По его словам, сотрудники УВО в регионе уже поймали полсотни человек, которые числились в розыске и задержали более 6000 человек за административные нарушения и преступления.

Злачные местечки

Во время дежурства с журналистами экипаж вневедомственной охраны проводит нам экскурсию:

-Вот в этот бар каждую неделю приезжаем. Тут работает женщина-продавец, внутри места мало - только барная стойка, стулья, большой телевизор, по которому матчи транслируют. Но даже в тесном пространстве, и то болельщики периодически дебоширить начинают, - рассказывает старший полицейский группы задержания Максим Ковалев.

А вот там – «Карамболь», когда-то он «гремел» на всю Самару и дикие истории происходили там регулярно. Теперь заведение что-то поутихло.

Кто что натворил и кого нужно искать, сотрудникам рассказывают до начала дежурстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы едем по самым темным закоулкам, храбро подпрыгивая на ухабах и колдобинах. Свет фар разгоняет темноту, слившиеся в поцелуе парочки, выпивох и маргиналов. Росгвардейцы рассказывают: колесят они не только вблизи объектов, которые должны охранять, но и по богом забытым дворам, потому что там чего только не бывает – недавно вот случайно осветили парней, которые только что сняли аккумулятор с машины. Воришек задержали, а аккумулятор вернули сонному владельцу.

- А вот на квартирную кражу лично я выезжал в последний раз года три назад, - вспоминает полицейский-водитель Павел Бронников. – Дело было на ул.Шверника.Там три человека участвовали: один в машине сидел, двое в квартире орудовали. Неожиданно вернулся хозяин, и они решили выпрыгнуть с балкона. А это четвертый этаж был. Часть пути они смогли по карнизу спуститься, но прыгать в итоге все равно пришлось. Один ногу сломал, второй сумел его до машины дотащить. Мы отрабатывали квадрат, но так никого не нашли. Потом, может быть, коллеги из полиции их поймали, не знаю.

Машины УВО патрулиют город днем и ночьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Потеряшки

Вневедомственная охрана, так же как и патрульно-постовая служба, постоянно в движении. Львиная доля задержаний людей, которые числятся в розыске, приходится на них. Причем находить удается не только преступников, но и тех, кто потерялся.

- Зимой как-то бабушку на ул.Ставропольской увидели, - рассказывают росгвардейцы. - Два часа ночи, а она по рельсам идет. По лицу видно, что не совсем понимает, где находится. Мы остановились, спросили, куда идет. Она говорит, на такую-то улицу, в 15-й дом. Оказалось, что это улица Ратнера, только она помнит ее старое название. Номер дома неправильный отказался, вот пришлось с ней ехать вдоль улицы, пока бабуля внешне свой дом не «узнала». Потом стали подъезд вычислять – она смогла только номер квартиры назвать. Наконец, разобрались, поднялись, спрашиваем сына ее: «Ты маму не потерял случаем?» А он нам говорит: «Да она гулять пошла». Он еще и не трезвый на тот момент был. Когда бы матери хватился – не известно.

Максим Ковалев (слева) и Павел БронниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот сбежавших подростков однажды смогли найти благодаря случайному вызову: жильцы дома позвонили и говорят, что спать не могут, потому что по чердаку кто-то бегает. Когда поднялись, оказалось, что там «бегунки» развлекаются (так называют подростков, которые постоянно сбегают из дома или интерната). Сдали их в итоге органам опеки.

Страшная картина

Чаще всего сегодня сотрудникам вневедомственной охраны приходится сталкиваться с кражами да грабежами в магазинах. Но за годы работы бывало всякое:

- Несколько лет назад дежурная часть направила нас на ул.Бубнова – там якобы по подъезду ходил мужчина с топором, - вспоминает Павел Бронников. - Заходим в подъезд, а он весь в крови, мы прошли по следу, а в одной из квартир уже медики работают: там женщину топором зарубили. Но она не только выжила, но и смогла нам сказать, что напал на нее брат и живет он по такому-то адресу, а еще может быть у матери там-то.

Экипаж поехал сначала по адресу проживания мужчины, поговорили с его женой, она сообщила, что муж часа в четыре вечера ушел и еще не возвращался. По ее словам, у него недавно инсульт был, после которого он стал вести себя странно. Силовики рассказали ей, что случилось, оставили свой номер, сказали мужа домой не пускать, и если вернется - звонить им.

В декабре будет год, как Максим Ковалев работает в УВОФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Звонок поступил довольно скоро: мужчина пришел выпивать к друзьям, и они позвонили его супруге, потому что тот был весь в крови.

- Мы приехали к этим друзьям, он пытался сопротивляться, но мы все оперативно сделали, привезли его в отдел, - говорит Павел Бронников. - Там-то и выяснилось, что он еще и мать убил. То есть он сначала приехал к матери, просил у нее 1000 рублей, она не дала, и он перерезал ей горло. Взял топор у нее в квартире и поехал к сестре. Поджидал ее в подъезде, и как только она вышла из лифта, напал на нее.

Впрочем, такие страсти на долю корреспондентов «КП-Самара» не выпали, и в городе было до безобразия спокойно.