Вернулись из МГУ: молодые специалисты самарской нефтепереработки защитили свои проекты

В XXI веке выигрывает тот, кто не просто идет в ногу с техническим прогрессом, а опережает его. Крупнейшая нефтегазовая компания «Роснефть» стремительно развивается, вкладывая немалые средства не только в модернизацию мощностей, но и в науку - ученые ведущих НИИ ежедневно трудятся над решением задач, которые перед ними ставит корпорация. Но компания использует и собственный научный потенциал - идеи молодых специалистов, пришедших после вузов на предприятия. Традиционно молодые сотрудники представляют свои проекты на ежегодной научно-технической конференции. До финала после защиты идеи на предприятии и кустовой НТК доходят лучшие разработки в 18 номинациях по разным направлениям - от геологоразведки до экологии и оптимизации труда.

В этом году в МГУ имени Ломоносова со всей страны съехались 359 специалистов (на 42 участника больше, чем в 2018-м) из дочерних предприятий Компании. Экспертное жюри - 96 главных специалистов департаментов компании «Роснефть» - интенсивно работало в течение двух дней, рассматривая их инновационные разработки. Многие проекты, представляемые молодежью в финале, уже на стадии защиты получают рекомендацию к внедрению - в этом году таких готовых технических решений было 120. Внушительную часть идей презентовали в Москве самарские нефтепереработчики: молодые сотрудники СНПЗ, КНПЗ, НК НПЗ и НЗМП.

СНПЗ: в помощь покорителям Арктики

Специалист отдела инвестиционной деятельности Сызранского НПЗ Михаил Королев трудится на заводе чуть более двух лет, дважды принимал участие в НТК и на этот раз дошел до финала. В этом году он представил на суд жюри разработку «Оптимизация получения зимних и арктических сортов дизельного топлива». Детальный анализ, выполненный молодым специалистом, показал, что на протяжении последних двух десятилетий в мире наблюдается рост спроса на дизельное топливо. В нашей стране он тоже растет, в том числе на топливо, которому не страшны морозы. Ничего удивительного - большая часть россиян о суровых зимах знает не понаслышке и ценит топливо, которое не подведет в «минус». Промышленность использует несколько способов производства зимнего горючего, но каждый имеет свои нюансы. Например, можно придать дизтопливу нужные свойства с помощью дисперсионно-диспергирующих присадок, но этот вариант не очень рентабелен. Михаил предложил изменить технологическую схему производства, внедрив процессы гидро-изомеризации и каталитической депарафинизации. По расчетам молодого новатора, это позволит Сызранскому НПЗ увеличить выпуск дизельных топлив низкозастывающих марок ДТ-З К5 и начать выпуск ДТ-А К5, существенно сэкономив на дорогостоящих присадках. Немаловажно, что для реализации идеи не придется строить новые установки - можно использовать мощности, которые на заводе уже имеются.

Михаил Королев. Фото: АО "СНПЗ"

- Сейчас идет активное освоение Арктики, и, чтобы до нее добраться, транспорту необходимо специальное топливо, - поясняет Михаил выбор темы. - Есть проблема, значит, ее нужно решать!

Работая над решением актуальных производственных задач, Михаил продолжает учиться: поступил в магистратуру СамГТУ на специальность «Управление инвестиционной строительной деятельностью».

Коллега Михаила Королева - инженер-технолог Анастасия Савельева - предложила модернизировать пароконденсатную схему одной из заводских установок, чтобы увеличить объем выработки теплоэнергии.

Анастасия Савельева. Фото: АО "СНПЗ"

- Нефтеперерабатывающий завод - очень энергоемкое предприятие, поэтому снижение расхода энергоресурсов принесет существенный экономический эффект, не говоря уже об экологическом, - считает Анастасия. - Если на установке изомеризации смонтировать участок пароконденсатной схемы, мы сможем в качестве источника теплоэнергии применять пар вторичного вскипания.

Настя работает на заводе три года, и, соответственно, эта НТК уже третья на ее счету. Впрочем, девушка остается себе верна в выборе темы исследований: два предыдущих проекта также были связаны с модернизацией пароконденсатной схемы установок для экономии тепла. Более того, первая разработка уже внедрена на установке производства серной кислоты методом мокрого катализа. Второе новаторское предложение пока не в производстве только в силу того, что установка, для которой оно было рассчитано, еще не запущена в эксплуатацию.

- Я разработала схему заранее, на этапе проектирования установки, - улыбается Настя. - Мы постарались предусмотреть узкие места, которые можно расширить заранее, а не перестраивать потом.

Еще один финалист - оператор товарный Александр Обручников - трудится на заводе два года, но на НТК вышел впервые - в прошлом году пропустил научное событие из-за собственной свадьбы. На этот раз личная жизнь не помешала науке, и на свет появилось предложение модернизировать систему измерения количества отгружаемых с завода нефтепродуктов (СИКН) путем монтажа и ввода в эксплуатацию контрольно-резервной линии на каждый поток. При существующей схеме контроль метрологических характеристик можно проводить раз в квартал, но, если внедрить предложение молодого специалиста, его можно будет проводить хоть каждый месяц. Как результат - обеспечение достоверности измерений, сокращение количества работ повышенной опасности, простоев, финансовых затрат, увеличение объемов отгрузки и, соответственно, прибыли предприятия.

Александр Обручников. Фото: АО "СНПЗ"

НК НПЗ: с НТК - в кадровый резерв

Получив в 2016 году в Самарском государственному университете диплом теплоэнергетика, Антон Вассерман пришел на завод, одновременно продолжая обучение в магистратуре. В цехе энергопроизводства, на участке по эксплуатации котельной, начинал с должности машиниста-обходчика, но уже вскоре в трудовой книжке появилась запись «машинист котлов». А когда начальник участка уходит в отпуск, Антон в свои 25 лет его успешно замещает. То, что лидерские качества были замечены руководством, не удивительно: молодой сотрудник за три года трижды участвовал в научно-технической конференции, предлагая пути решения различных производственных проблем в секции «Промышленная энергетика и энергоэффективность». В этом году дошел до финала: сначала победил на региональном этапе, затем - в кустовой НТК и представил свою работу «Модернизация газовоздушного тракта котлоагрегата» в Москве. Помимо этого проекта из Новокуйбышевска, специалисты департаментов Компании рассматривали в секции еще 25 работ - победителей кустовых этапов НТК. Идея из Новокуйбышевска была высоко оценена жюри: Антон получил номинацию «Экономическая целесообразность».

Антон Вассерман в октябре побывал в Москве дважды: на форуме, представляя Компанию, на НТК - завод. Фото: АО "НК НПЗ"

- Разработка предполагает получение значительного экономического эффекта за счет увеличения КПД котлоагрегата, - поясняет Антон. - Для этого нужно внедрить рекуператоры, которые позволят снизить потери тепла с уходящими дымовыми газами и увеличить потребление пара на собственные нужды. Идея, которую мы разработали с начальником участка Владимиром Васильевичем Елисеевым, заместителем начальника цеха энергопроизводства Александром Викторовичем Дружининым и коллегами по бригаде, на стадии предпроектирования получила одобрение одного из НИИ.

Поездка на НТК была второй по счету октябрьской командировкой Антона в столицу. В первой декаде он представлял молодых энергетиков компании «Роснефть» на Международном энергетическом молодежном саммите МЭА БРИКС.

Кстати, Антона заботит не только производительность цеха: парень защищает спортивную честь своего коллектива, выступая на заводских турнирах в перетягивании каната и гиревом спорте. В здоровом теле - здоровый дух, помогающий молодым специалистам завода генерировать идеи. Новаторские разработки заводская молодежь представляет не только на корпоративной НТК, но и в городской научно-практической конференции, где стабильно занимает призовые места.

Делегация Куйбышевского НПЗ представила разработки в четырех секциях НТК. Фото: АО "КНПЗ"

- Научной деятельностью занимаются все молодые специалисты предприятия - сегодня на заводе их более 80, - рассказал начальник отдела оценки и развития персонала АО «НК НПЗ» Александр Обрезков. - В этом им помогают наставники и научные руководители. Конечно, каждый молодой специалист стремится, чтобы его проект не только победил, но и был внедрен в производство, принес реальную пользу. И примеров тому много, а особо перспективные, универсальные проекты берутся на вооружение не только родным заводом, но и другими предприятиями. Многие работы молодежи уже сейчас повышают эффективность НК НПЗ, за последние пять лет на уровне Компании более 10 предложений молодых специалистов было отмечено наградами. Участвовать в НТК полезно не только для общего развития: победители включаются в кадровый резерв предприятия и быстрее поднимаются по карьерной лестнице.

- Если человек хорошо знает свою работу, понимает технологию, имеет профессиональные технические компетенции и умеет презентовать свои идеи, карьерный рост не заставит себя ждать, - уверен Александр Обрезков.