Грудь удалили, а рак остался: самарчанка борется за жизнь ради своей дочки, которая не может ходить и говорить

Скромная жизнь с мамой, мужем и детьми

— Тяжело осознавать, что твой ребенок может остаться без тебя... А если еще и ребенок особенный, — 38-летняя Раиса Пикаева из села Богатое в Самарской области оказалась в страшной ситуации. Женщине, которой два года назад удалили грудь с опухолью, диагностировали 4 стадию рака молочной железы и сейчас она борется за жизнь, чтобы остаться со своей семьей и помогать ей.

Раиса скромно живет в небольшой двухкомнатной квартире вместе с мамой, мужем и двумя детьми — 14-летним сыном и 6-летней дочкой Дашей. Девочка пережила инсульт и осталась инвалидом, она находится на зондовом питании, не может ходить, жевать и говорить. Мама отдавала все силы на ее восстановление, ушла с работы, но в 2017 году сама попала в беду.

Болезнь стала для женщины настоящим шоком - ее жизнь после этого сильно измениласьФото: соцсети

— Врачи допустили смертельную ошибку. После удаления молочной железы ее отправили домой на гормоны, химиотерапию не проводили. Я общалась со специалистами из разных городов и все как один утверждают: обязаны были! — говорит корреспонденту «КП-Самара» волонтер из Новокуйбышевска Светлана Баранова, которая сейчас помогает Раисе. — Химия необходима, чтобы удалить все оставшиеся метастазы.

Все началось с болей в спине

Год после операции Пикаева продолжала заниматься домашними делами, большую часть времени отдавая уходу за дочкой. Казалось, проблема отступила, но в 2018 у Раисы начала болеть спина, стали отказывать ноги.

— Она почти сразу решила пройти обследование и оно показало множественные метастазы в позвоночник. Результаты выявили негативный вид опухоли, у нее прогрессировал рак молочной железы. Уже была четвертая стадия, — продолжает Светлана. — Раиса прошла несколько курсов химеотерапии в Москве, в Петербурге ей выписывали таблетки, но она не пила их, она перестала верить врачам. Сказала мне — «нужно что-то делать!»

Раиса боится, что Дашенька без нее не справитсяФото: соцсети

Баранова согласилась помочь подруге и стала изучать варианты с заграничными клиниками. Некоторые варианты, например, Китай, отпали сразу. Пикаева просто могла не пережить длительный перелет — здоровье становилось все хуже, женщина сильно похудела, стала с трудом разговаривать.

— В Самаре есть женщина по имени Алия, который лечилась в Турции в клинике «Анадолу». Мы созвонились с ней и она рассказала, как действовать, — делится наша собеседница. — Отправили документы для ознакомление, там все приняли. Времени ждать не было, Раиса с мужем уже улетели в Турцию. Без него она бы там не справилась.

Боялась просить и обращаться за помощью

Пикаевы сейчас живут в гостинице, дети остались с бабушкой. Первичное обследование для Раисы — лишь первая часть процесса, оно обойдется в 200 тысяч рублей. Она уже прошла очередной курс химиотерапии — это еще 200 тысяч. Около 300 тысяч рублей требуется на дополнительный осмотр, проживание, питание и прочее. Не исключено, что медики выставят новые счета — Раисе могут понадобиться новые дорогостоящих терапии.

— Раиса очень боялась обращаться за помощью, просить денег. Но у нее не осталось выбора. Сумма для их семьи неподъемная, а времени почти нет, — объясняет Светлана Баранова.

— Милые, добрые и самые отзывчивые! Только вы можете помочь мне сейчас. В моем случае именно от денег зависит моя жизнь. Слезы текут рекой, как представлю, что будет с моей крошкой, ну кому она нужна еще со всеми ее болячками? Я очень хочу жить! Я очень хочу бороться до последнего! И я очень верю, что ради моей любимой доченьки я все преодолею! — добавляет сама Раиса.

Сегодня Раиса Пикаев просит помощи у людей - они ее последний шансФото: соцсети

Помочь Раисе Пикаевой можно по ссылке и следующим реквизитам:

Карта Сбербанка 2202 2002 3578 1059 Ольга Владимировна А. (мама Раисы)

Мегафон +7 927 689 04 52

Билайн +7 960 825 45 04

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