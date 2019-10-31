2019-10-31T08:08:28+03:00
Общество

Первый снег в Самаре 2019: на дорогах лужи, в соцсетях - миллионы фото

В последний день октября выпал обещанный первый снег в Самаре 2019, автомобилистов предупреждают о гололедице [обновляется]
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре лёг первый снегВ Самаре лёг первый снегФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Проснувшиеся ранним утром последнего дня октября самарцы были удивлены, выглянув в окно. За ночь картина природы поменялась разительно: ещё вчера вокруг темнели сбросившие листву деревья, сегодня же их ветви покрыл выпавший за ночь снег.

О первых зимних осадках синоптики предупреждали заранее. По их данным мокрый снег будет идти сегодня до вечера. Мокрый колючий снежок просыпался с неба уже поздно вечером в среду, 30 октября. Он шёл не переставая и к утру снежный покров на газоне вырос до сантиметра - полутора.

Правда, на дорогах и тротуарах снег не слишком задержался. Здесь он родтаял и превратился в скользкие лужи. Автомобилисты к капризам погоды оказались готовы, по крайней мере на 9 утра на дорогах не было серьёзных пробок. А может быть, те, кто не переобулся к зиме, просто не рискнули выехать из дома?

У самарцев первый снег вызвал восторг. Они с удовольствием начали делиться в социальных сетях красивыми фотографиями заснеженных деревьев и машин. Правда, долго снежными кружева и не полюбуешься. На улице ноль и даже местами минус два градуса.

Такая погода продлится недолго. По заверениям синоптиков, уже завтра, 1 ноября осадки прекратятся, температура поднимется до плюс трех градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 1]
Новости 24
Хоккейная «Лада» одержала победу над «Бураном» в матче ВХЛ
"Поднимали общими усилиями": под Подбельском легковушка вылетела в кювет
«Самара» обыграла «Уфимец» в первом матче 1/8 финала Кубка России по баскетболу
«Крыльям Советов» в матче с «Рубином» не помогут Анюков и Мияйлович
Смотрела в телефон и не заметила: в Самаре женщина сбила ребенка на «зебре»
«Люди не рады»: в Сызрани на месте Тимирязевского парка собираются построить детский сад
В Сызрани на двух улицах отключат электричество
Бывший глава минимущества Самарской области Антон Бекин обжаловал свой приговор
Затворы плотины открыты: Жигулевская ГЭС начала осенний сброс воды
В Самаре на 2 недели перекроют участок улицы Ульяновской
В Самаре в элитном поселке на 7-ой просеке появился коридор позора для должников
Чтобы не создавали хаос: в Самаре на пересечении Победы и Кирова сделают разворотную полосу
«Оренбург» оштрафовали за то, что болельщики бросали бутылки в наставника «Крыльев» Божовича