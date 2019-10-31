Первый снег в Самаре 2019: на дорогах лужи, в соцсетях - миллионы фото

Проснувшиеся ранним утром последнего дня октября самарцы были удивлены, выглянув в окно. За ночь картина природы поменялась разительно: ещё вчера вокруг темнели сбросившие листву деревья, сегодня же их ветви покрыл выпавший за ночь снег.

О первых зимних осадках синоптики предупреждали заранее. По их данным мокрый снег будет идти сегодня до вечера. Мокрый колючий снежок просыпался с неба уже поздно вечером в среду, 30 октября. Он шёл не переставая и к утру снежный покров на газоне вырос до сантиметра - полутора.

Правда, на дорогах и тротуарах снег не слишком задержался. Здесь он родтаял и превратился в скользкие лужи. Автомобилисты к капризам погоды оказались готовы, по крайней мере на 9 утра на дорогах не было серьёзных пробок. А может быть, те, кто не переобулся к зиме, просто не рискнули выехать из дома?

У самарцев первый снег вызвал восторг. Они с удовольствием начали делиться в социальных сетях красивыми фотографиями заснеженных деревьев и машин. Правда, долго снежными кружева и не полюбуешься. На улице ноль и даже местами минус два градуса.

Такая погода продлится недолго. По заверениям синоптиков, уже завтра, 1 ноября осадки прекратятся, температура поднимется до плюс трех градусов.