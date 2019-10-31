«Умираю здесь, никто не приедет»: 94-летняя бабушка под Тольятти три месяца жила в сарае без воды и удобств

СНТ «Сборщик» находится в селе Тимофеевка рядом с Тольятти. Обитатели товарищества – люди благополучные, многие отстроили себе коттеджи с канализацией, водопроводом, электричеством и отоплением, в которых спокойно можно жить зимой.

Возле одного из таких коттеджей в октябре председатель товарищества обнаружил замерзающую старушку.

- Я видел ее и летом, она ни на что не жаловалась, на дачный участок регулярно приезжали молодые люди, позже она сказала, что это ее внучка и правнук. Казалось, что все в порядке, - вспоминает председатель СНТ «Сборщик» Михаил Леонтьев. - В октябре у собственников образовался небольшой долг за электричество, я поинтересовался у бабушки, где ее родственники, она была уверена, что те скоро приедут. А 29 октября она мне сказала: «Определите меня куда-нибудь, иначе я здесь замерзну. А еще пожить хочу».

Леонтьев зашел на участок и пришел в шок: пожилую женщину оставили в тяжелейших условиях. Коттедж со всеми удобствами был заперт, вода на участке перекрыта, баня закрыта. 94-летняя Мария Николаевна обитала в небольшом кирпичном строении без всяких удобств. По ее словам, раньше тут содержали кур, так что домик ей пришлось приводить в нормальное состояние своими силами.

- Я обычно дождевую воду собираю, а тут в последнее время все хмурится, хмурится, а дождя нет, - жаловалась пенсионерка мужчине. - И сама немытая уже полгода. Они (внуки. - Прим. автора) уехали еще в августе. И хоть бы заранее сказали, чтоб я запас какой-то водички взяла. А то же уехали, на замок дверь закрыли.

Председатель СНТ сфотографировал строение, в котором жила пожилая женщина

Председатель товарищества накормил и напоил пенсионерку, привез ей продуктов и вызвал электриков, чтобы починить искрившую переноску, при помощи которой внутрь строения было проведено электричество. После этого ей смогли хотя бы включить обогреватель. Потом он поднял все документы, чтобы попытаться связаться с ее родней. Оказалось, дом оформлен на гражданку Белоруссии и все контакты там указаны зарубежные.

Тогда Михаил Леонтьев вызвал в СНТ «скорую помощь» и полицию. Он же написал заявление с просьбой провести проверку по факту оставления пожилого человека в опасности. В областном МВД корреспондентам «Комсомольской правды в Самаре» подтвердили, что проверка по нему уже идет полным ходом.

Не дожидаясь, пока силовики найдут блудных родственников, Марии Николаевне начали искать пристанище.

- 29 октября ее осмотрели медики, - рассказали в администрации Ставропольского района. – После этого Марию Николаевну Высоцкую определили в социальный приют поселка Поволжский для дальнейшего оформления в пансионат. Ситуация находится на контроле.

Михаил Леонтьев свою подопечную не забывает – недавно навещал ее в приюте, где она заверила его, что ей все нравится. Пенсионерка ему призналась, что не хотела бы снова встретиться с внуками:

- По ее словам, внуки на участок ее привезли еще в апреле, заперли в комнате и не выпускали, просили переоформить свою пенсию на них. А когда она отказалась – выселили ее в эту постройку, - говорит Леонтьев.- Впервые с таким сталкиваюсь, семья казалась благополучной. Я постараюсь поддерживать и дальше с ней связь.

Между тем, после волны обсуждений в соцсетях публикацию под одним из постов прокомментировал предполагаемый правнук Марии Николаевны - Владислав:

- Каждую зиму она уезжала к сыну в город, почему не уехала сейчас, не знаю, лето жила на ПТО, когда уезжали, все было оговорено, что, как похолодает, она поедет в город. К дочери ехать тоже не захотела. предлагали завести сразу, насильно ее никто не держал, у нее есть ключи. Не захотела уезжать сама.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий и просит родственников Марии Николаевны связаться с нашей редакцией, чтобы озвучить свою версию событий.

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