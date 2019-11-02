Дуэль Загитова - Косторная: Онлайн-трансляция произвольной программы женского фигурного катания Гран-при Франции 2 ноября 2019

В французском Гренобле стартует второй соревновательный день. И в 21.00 по московскому времени на лёд выйдут фигуристки. Онлайн-трансляция произвольной программы среди женщин Гран-при Франции 2019 пройдёт на сайте kp.ru.

После короткой программы таблицу возглавляет вчерашняя юниорка Алёна Косторная. Она не прыгает четверные, как её соперницы по команде, но на льду она исполняет тройные аксели. В ее короткой программе их было два, но один выполнен не совсем точно. Но все равно спортсменка набрала больше на 2,3 балла, чем олимпийская чемпионка Алина Загитова. Всего у нее 76,5 балла.

Отставание Алины, которая после короткой занимает второе место, не критичное. У нее 74,24 балла, могло быть на один балл больше, но его сняли за превышение временного лимита. Только сложность произвольной программы Алины сейчас не так высока, прыжки в основном стоят в первой половине. Так что пока предсказать исход этой дуэли не так и просто.

В микст-зоне Загитова сама прокомментировала свой результат:

- Конечно, можно было выступить еще лучше, я расцениваю этот прокат как рабочий, есть, над чем работать и самое главное, что я сейчас просто вышла и откаталась с удовольствием. Я вышла и спокойно откатала, - поделилась она.

А Алена Косторная пообещала всем глубокий и хорошо понятый прокат произвольной программы - в ней она предстает в образе Беллы из "Сумерек". И по признанию девушки, фильм этот она очень любит - а значит, хорошо понимает, что именно должна показать катанием.

Третье место занимает американка Мэрайя Белл, но у неё отрыв от россиянок больше. Тем не менее, за соревнованиями зрители явно будут следить с замиранием сердца, ведь любая ошибка может лишить девочек шансов на медаль.

Алина Загитова. Короткая программа. Женщины. Internationaux de France. Гран-при по фигурному катанию.Алина Загитова занимает второе место по итогам коротких прокатов на этапе Гран-при во Франции!

Третья россиянка Мария Сотскова стала только одиннадцатой, набрав 50,38 баллов.

Прямая онлайн - трансляция Гран - при во Франции начнётся 2 ноября 2019 в 21.00. Будем следить за успехами фигуристок в режиме реального времени.

Россиянки выйдут на лед в 22.17 (Загитова) и в 22.25 (Косторная) по московскому времени - они будут замыкать последнюю сильнейшую разминку.