«Ей сказали, что я убил 10 человек»: житель Тольятти ищет свою молодую жену, пропавшую с двумя маленькими детьми

Она просто шла, не зная куда

42-летний охранник из Тольятти Азиз Алимов бьет тревогу. В начале прошлой недели бесследно исчезла его 27-летняя супруга Валентина и двое детей пары — 5-летняя дочка Луиза и 4-летний сын Тимур. Как оказалось, девушка пропадает не в первый раз и в семье этой не все ладно.

— Незадолго до ее пропажи я увидел у сына синяки и ожог от утюга на спине и спросил, откуда у него это. Она сказала, что случайно обожгла его, и мы очень сильно поругались, но я не бил ее, — рассказывает Азиз корреспонденту «КП-Самара». — Потом я ушел на работу, звонил жене, чтобы извиниться, а она долго не брала трубку — из-за этого мы тоже скандалили.

По словам мужчины, в субботу, 26 октября, он вернулся домой ближе к 23-00 и увидел, что дверь в его квартиру открыта. На пороге оказалась соседка, а Валентины не было — как сказала гостья, ушла в магазин и посидеть на страже.

Мужчина отмечает, что в их семьи есть и счастливые моменты - не только ссорыФото: соцсети

— Вещи были разбросаны, дети спали, — продолжает Алимов. — Валя пришла только в 5 часов утра — с двумя сотрудниками полиции и еще тремя людьми — двое мужчин и девушка. Они сказали, что встретили ее на улице ночью, накормили и обратились в ОВД. Она просто шла, не зная куда, обошла несколько кварталов, не хотела домой.

Непонятный человек из «Вконтакте»

Супруга Азиза — они вместе с 2012 года, а женаты с 2015-го — тем утром с мужем мириться не стала. Она написала на него заявление. Вместе с силовиками Алимов уехал в отдел, где находился все воскресенье.

Наш собеседник отмечает, что он общался с крестной своей жены и та заявила, что Валентина попала под влияние какого-то куратора из группы «Вконтакте», специализирующейся на помощи жертвам домашнего насилия.

— Он ей постоянно звонил, обещал погасить кредиты, спрашивал про имущество, которым она владеет, — делится Азиз. — Еще он говорил, что ни в коем случае нельзя забирать заявление, что я в родном Узбекистане убил 10 человек, но меня «покрывают», и поэтому я на свободе. Но это все неправда! У меня приличная семья, отец работал журналистом в президентском аппарате, мама врач. Он просто присел ей на уши и стал ее покровителем.

Тем не менее вечером 27-го числа Валентина вместе с крестной пришла в отдел полиции.

— Обняла, поцеловала меня, сказала, что черт попутал. Я тоже просил прощения, — уверяет Алимов. — Она хотела забрать заявление, но его передали участковому по месту жительства и надо был идти к нему, я попросил ее оставить этот вопрос до завтра, потому что уже поздно. А потом она снова не брала трубки и в понедельник, когда я пришел домой, не было ни ее, ни детей.

Боится, что они в опасности

Азиз не хочет терять супругу и просит у нее прощениеФото: соцсети

Последний раз так пропадала Валентина два года назад. До этого она тоже сбегала — и от Азиза, и от сожителя своей приемной и уже покойной мамы, с которым жила раньше. Тем не менее, она всегда возвращалась не позже, чем через неделю. Сейчас уже идет вторая. Глава семейства переживает, что супруга и дети могут быть в опасности.

— Я обратился в полицию 1 ноября, а до этого обошел всех ее знакомых и подруг — нигде Вали нет. В МВД мне сказали, что будут работать, но с тех пор тишина, — говорит Азиз Алимов. — Я боюсь, что она могла связаться с тем человеком из «Вконтакте» и под его влиянием уехать в другой город. Никто не знает, что там с ними может быть. Люблю жену и детей и хочу, чтобы они скорее вернулись.

Знакомые Валентины уверены — она просто скрывается от гневного мужа и вскоре вернется к нему — такое уже происходило. В облМВД в свою очередь в разговоре с журналистом «Комсомолки» ответили, что у них разыскного дела на семью Алимовых пока не заведено. Samara.kp.ru будет следить за развитием событий.

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