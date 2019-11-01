«Это возможность почтить память наших прадедов»: в Самаре прошло самое массовое в России мероприятие Юнармии

Мокрый снег, дождь, холод – самарским юнармейцам все нипочем. В последний день октября на площади Куйбышева в Самаре собрались более 2000 участников детско-юношеского военно-патриотического движения. Это 40 парадных расчетов, которые строем прошли по площади. Все в честь 100-летия со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова. Кроме того, в этом году еще и 70 лет с момента принятия на вооружение знаменитого во всем мире АК. Мероприятие так и назвали «Марш Калашникова».

По площади Куйбышева прошли более 2 тысяч юнармейцев.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарская область – лидер по количеству юнармейцев в России.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- На параде 1941 года такие же мальчишки и девчонки отдавали дань уважения защитникам нашей Родины, ставших в 1941 году неприступной стеной против фашистского врага. Сегодня вы на этой площади с гордостью пройдете стройными рядами в память о наших великих защитниках, - поприветствовал юнармейцев депутат Госдумы Игорь Станкевич.

В Юнармии Самарской области 28 911 человек.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре такое массовое мероприятие проходит не просто так. Область лидирует в России по количеству юнармейцев.

- Сейчас в регионе 28 911 юнармейцев. Самарская область занимает первое место по этому показателю в России. Я надеюсь, что это количество в ближайшее время перерастет в качество. Хочется добавить, что подобное мероприятие, где приняло участие так много юнармейцев, проходит в России впервые, - отметил руководитель регионального отделения Юнармии Самарской области Алексей Родионов.

В «Марше Калашникова» приняли участие юнармейцы со всех городов и районов области.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Не помешал участникам мероприятия и первый сильный снег в этом году в Самаре.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кроме того, чтобы почтить память создателя знаменитого АК, у марша была и другая цель. Мероприятие – смотр строя и песни юнармейских отрядов.

- Для ребят это очень важное событие, - отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. – Они запомнят «Марш Калашникова» на всю жизнь. Здесь ребята со всех городов области, со всех районов.

Уже совсем скоро многие из этих ребят пройдут по площади Куйбышева снова – во время Парада Памяти.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Важность мероприятия понимают и сами участники.

- Было очень холодно, но это ничего, - улыбается ученица одной из школ Отрадного и участница «Марша Калашникова» Диана Петрова. – Для нас всех было очень важно пройти строем по площади Куйбышева. Очень волнительно, особенно, когда понимаешь, что примерно в это время 78 лет назад шли наши прадеды. Хочется быть достойными их.

Многие юнармейы признались – для них важно принимать участие в подобных мероприятиях.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода словно чувствовала – на время парада снегопад стих.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В том, что холод и трудности – это не страшно, согласен и другой юнармеец Дмитрий Филипов. Тем более, что сил на подготовку к «Маршу Калашникова» ушло много, отступать не время.

- Погода совсем не мешает. Мы все здесь в хорошем настроении, поэтому не мерзнем. Готовились к маршу долго – тренировались по два раза в неделю по два часа, - сказал Дмитрий.

Некоторым юнармейцам пришлось справляться с непредвиденными сложностями. Однако пройти строем по площади ничего не помешало.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Холод не испортил ребятам настроение.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Участников марша судили члены «Союза генералов Самары» и офицеры 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. На смотре оценивали дисциплину строя при проходе маршем, внешний вид и прохождение строем с песней. Командовал смотром генерал майор Александр Протченко, который 7 ноября будет командовать Парадом Памяти.

Лучшие из лучших юнармейцы получили возможность принять участие в параде 7 ноября.

- Почему мы здесь? А почему мы не должны быть здесь? – задается риторическим вопросом школьница Анна, ученица одной из школ Самары. - Спросите тогда, почему надо защищать свою родину, почему надо любить свою страну. Мы здесь, значит считаем, что это правильно. Конечно, мы все хотим принять участие в Параде Памяти. Это не только важное событие, но и возможность почтить память наших предков. Это символический момент.

В мероприятии приняли участие 40 парадных расчетов Юнармии.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Участники почтили память знаменитого конструктора Михаила Калашникова.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Парад Памяти в Самаре проводят уже в девятый раз. Мероприятие посвящено военному параду 7 ноября 1941 года в «Запасной столице» Куйбышеве. В этом году по площади Куйбышева пройдут 125 парадных расчета в составе действующей армии, ветераны патриотических общественных организаций, силовых структур и т.д. Впервые в Параде Памяти примет участие легендарный штурмовик Ил-2.