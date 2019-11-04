Крылья Советов – Рубин 4 ноября 2019 года: прямая трансляция матча 15 тура РПЛ

В 15 туре Российской премьер-лиги три матча решили вынести на праздничный понедельник 4 ноября. Один из них - встреча «Крыльев Советов» и «Рубина» в Самаре.

После 14 туров команды расположились по соседству в турнирной таблице. «Крылья» с 17 очками занимают 8-ое место, «Рубин» с 16-ю очками расположился на 9-ой позиции. Так что встреча будет, простите за банальность, за 6 очков.

В прошлом туре РПЛ «КС» уступили «Зениту» 0:2. До этого у самарцев была четырехматчевая беспроигрышная серия, в которой подопечные Миодрага Божовича набрали 10 очков.

«Рубин» после длительной серии без побед (5 матчей) смог наконец найти свою игру и начать снова набирать очки. Казанцы сыграли три ничьи – с «Уфой», «Спартаком» и «Уралом» - и обыграли «Тамбов».

Статистика личных встреч

«Крылья» и «Рубин» встречались в чемпионате России 28 раз. 15 раз в волжском дерби сильнее были казанцы, самарцы побеждали только в 5-ти матчах. Еще 8 игр завершились вничью.

В прошлом сезоне команды обменялись победами. В Казани сильнее был «Рубин», а в Самаре «Крылья» взяли реванш. Матч на «Самара Арене» завершился со счетом 1:0.

Прямая трансляция матча Крылья Советов – Рубин 4 ноября 2019

Встреча начнется в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте kp.ru.