Уфа – Локомотив 2 ноября 2019: прогноз на матч 15 тура РПЛ

Прогноз на матч 15 тура РПЛ Уфа – Локомотив 2 ноября 2019 – 1:2.

Программу 15 тура откроет матч в Уфе между одноименной командой и московским «Локомотивом». Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» 2 ноября и начнется в 14:00 по московскому времени.

В последних матчах дела у «Уфы» идут не так хорошо, как хотели бы в клубе. В четырех крайних встречах РПЛ подопечные Вадима Евсеева набрали только два очка, а в последнем матче чемпионата и вовсе уступили аутсайдеру «Тамбову» 0:3. Есть, правда, во всем этом одна хорошая деталь – одну ничью «Уфа» вырвала у ЦСКА. Да, «армейцы» были не в лучшей форме, но результат есть результат, это очко у команды Евсеева не отберут.

Из-за серии без побед «Уфа» откатилась в турнирной таблице Премьер-лиги на 11 место. Правда, идущие выше «Рубин» и тульский «Арсенал» также набрали по 16 очков.

«Локомотив» в прошлом туре неожиданно уступил «Спартаку» 0:3 и потерял лидерство в РПЛ. Теперь «железнодорожники» делят с «Ростовом» второе место. Обе команды набрали по 29 очков и отстают от «Зенита» на 3 очка.

До матча с красно-белыми у «Локомотива» все было более чем хорошо – длительная победная серия, победа над «Зенитом», уверенная игра в Лиге чемпионов, несмотря на два поражения от «Атлетико» и «Ювентуса».

Команда Юрия Семина сейчас однозначно сильнее «Уфы», однако Вадим Евсеев и его команда не раз в этом сезоне показывали, что могут обыгрывать фаворитов. Команда из столицы Башкирии обыграла «Зенит», «Спартак» и «Ростов». Все эти встречи проходили на «Нефтянике».

Безусловно, «Уфа» навяжет борьбу и «Локомотиву», но шансов победить у подопечных Вадима Евсеева мало. Не способствует этому и то, что «Уфа» на этой неделе играла в Кубке России (упустила победу на последних минутах в матче с ЦСКА), а «Локомотив» отдыхал. Да и Семину надо реабилитироваться после разгрома от «Спартака».

В том, что «Локомотив» возьмет 3 очка, уверены и букмекеры. Они дают на победу «железнодорожников» 2.1 – 2.2. Коэффициент на победу «Уфы» - 3.7 – 3.8.

Вероятно, именно «Локомотив» выйдет победителем в этом поединке. Скорее всего, с разницей в один мяч.