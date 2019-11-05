2019-11-05T10:10:05+03:00
Спорт

Самое милое интервью года: сын нападающего «Крыльев» Соболева попросил папу пойти домой

Этот момент попал на видео и разлетелся по интернету
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Известный спортивный сайт назвал интервью Соболева моментом дня, недели, месяца, года, века и тысячелетия. Фото: www.instagram.com/a.sobolev97.Известный спортивный сайт назвал интервью Соболева моментом дня, недели, месяца, года, века и тысячелетия. Фото: www.instagram.com/a.sobolev97.
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Матч «Крыльев Советов» и «Рубина» был не настолько богат на события, как то, что происходило вокруг него. Здесь и драка болельщиков, и самое милое интервью сезона Российской премьер-лиги. Что касается последнего, то организовал его сын одного из лидеров гонки бомбардиров чемпионата страны, форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.

После матча 22-летний нападающий подошел к журналистам в микст-зоне, чтобы ответить на вопросы. Как обычно, неподалеку Соболева ждали жена и сын. В какой-то момент мальчугану надоело ждать папу и он решил, что интервью пора заканчивать.

- Папа, пошли домой! Пошли домой! Пошли домой! – уговаривал сын нападающего «Крыльев», пока тот с серьезным лицом комментировал прошедшую встречу.

Сын поддерживает бомбардира самарцев на всех домашних матчах. Фото: www.instagram.com/a.sobolev97.

Сын поддерживает бомбардира самарцев на всех домашних матчах. Фото: www.instagram.com/a.sobolev97.

Эта сцена умилила не только журналистов, в какой-то момент улыбнулся и сам Александр, однако на вопросы форвард самарцев отвечать продолжил. Видео с милым интервью появилось на YouTube-канале «Футбол России» и сразу же разлетелось по интернету.

Cамое милое видео нашего футбола - cын Соболева умоляет папу пойти домой.Сынишка лидера гонки бомбардиров чемпионата России Александра Соболева привёл в умиление всю футбольную Россию своими просьбами закончить интервью и пойти домой, передают корреспонденты Rusfootball.info Иван Долинин и Роман Гуськов. Форвард сборной России стойко пытался выполнять свои профессиональные обязанности и отвечать на вопросы журналистов, но мучить его долго представители прессы не могли.

«Самый милый момент дня, недели, месяца, года, века и тысячелетия!» - подписали видео в паблике одного из крупнейших спортивных сайтов России sports.ru.

Позже видео оценил и сам Соболев. Он выложил его в своем инстаграме с подписью «Сынок молодец».

Полная версия послематчевого интервью форварда самарцев есть на YouTube-канале «Крыльев Советов».

Александр Соболев: Нам предстоит очень тяжелый матч со Спартаком .Один из лучших бомбардиров РПЛ после матча с Рубином (0:0) ответил на вопросы самарских журналистов.

Напомним, встреча «Крыльев Советов» и «Рубина» закончилась вничью 0:0. Эта игра завершила первый круг для обеих команд. Самарцы финишировали на 7-ом месте с 18-ю очками, «Рубин» - на 12-ом с 17-ю очками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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