В самарском аквапарке горка отправила двух малышей в больницу, третьего «достала» решетка слива

Восемь швов за 15 минут удовольствия

Денису 8 лет, в этом году он пошел во второй класс. 19 октября с мамой и друзьями они поехали в аквапарк «Виктория» на Московском шоссе. Дети решили начать с маленьких горок - они прямо возле входа, поэтому сразу привлекают к себе внимание.

- Минут 15 прошло, Денис скатывается с горки и зовет меня, - рассказывает Екатерина Ярусова. - Он делает шаг на бортик бассейна, и у него из ноги просто начинает хлестать кровь. Она заливает плитку, но это никого не волнует. Медсестра обрабатывает открытую рану перекисью, бинтует ее, после чего нам предлагают идти дальше купаться.

Денис по дому теперь передвигается такФото: из архива героя публикации.

По словам Екатерины, несмотря на ЧП, бассейн и горку, на которой поранился ребенок, не оцепили, детей оттуда не вывели - остальные посетители так и продолжили, как ни в чем не бывало, барахтаться в воде, в которую до этого ручьем хлестала кровь.

- Я вызвала «Скорую помощь», в больнице Середавина нам наложили восемь 8 швов, сколько мы пробудем на больничном, пока не знаю, - говорит Екатерина Ярусова. - Нас сначала напугали тем, что у Дениса начинается некроз и кожа, которую ему пришили, не приживается. Мы проделали множество разных процедур, вроде бы стало лучше. Есть надежда, что в ноябре ему снимут швы.

Денис ждет, когда ему снимут швы, чтобы пойти в школуФото: из личного архива героя публикации.

Из бассейна на скамейку запасных

Оказалось, что Денис – не первая жертва этой горки. 20 сентября на том же самом месте такую же травму получил другой ребенок - первоклашка Даниэль.

Мальчик в аквапарк поехал с родственниками, отмечали день рождения одного из детей. Как и в первом случае, ребенок поранился почти сразу, как зашел в бассейн.

- Меня в этот день с ними не было, я уехала в больницу, думала сын в надежных руках: с ним была его крестная, плюс моя тетя, ничто не предвещало беды, - вспоминает Олеся Крагбе.

Оказалось, зря: когда Даниэль поранился, медсестра, находившаяся в аквапарке, замотала ему ногу бинтом, после чего дети продолжили купаться.

Рана Даниэля еще долго не позволит ему ходить в обуви нормальноФото: из архива героя публикации.

- Сын любит аквапарки и сказал, что ему не больно, - говорит мама Даниэля. - А взрослые решили, видимо, не портить праздник маленькой имениннице. Вечером, когда я вышла из больницы, они уже пили чай дома у родни. Мне сказали, что произошло ЧП и, возможно, стоит показаться врачу.

Тогда Олеся еще не знала масштабов беды: сыну наложили с десяток швов, он две недели просидел дома. Сейчас швы сняли, мальчик пошел в школу, но нормально обувь носить до сих пор не может.

- Пострадало именно то место над пяткой, которую обычно натирает обувь - ахиллово сухожилие, - объясняет Олеся Крагбе. - И это большая проблема: мой сын мечтает стать футболистом, в этом году после нескольких просмотров нас, наконец, взяли на первый пробный месяц в «Крылья Советов», но теперь до декабря ребенку противопоказаны физические нагрузки. Да он даже бутсу натянуть не может!

Родители переживают: какие результаты после долгого перерыва покажет ребенок и не поставит ли горка в аквапарке крест на его возможной спортивной карьере?

Даниэль мечтал о карьере футболистаФото: из личного архива героя публикации.

Мизинец в заложниках у решетки

Не прошло и нескольких дней, как 30 октября в аквапарке произошло новое ЧП. Правда, на сей раз виновата оказалась не горка, а пластиковая решетка на полу.

- Дочка переходила из одного бассейна в другой, конечно, под ноги не смотрела, - рассказывает Виктория Лахтина, мама пострадавшего ребенка. - Решетка, через которую уходит вода, должна была быть вровень с полом, но там торчал острый край. У Виты в решетку провалился мизинчик, а острый край разрезал ей ступню. От боли она упала. Крови было море, дочка очень испугалась.

В медпункте ей промыли рану, забинтовали ногу и уверили, что скоро все заживет. Но папа Виталины заметил, что пальчик на ноге у девочки торчит в другую сторону, поэтому отвез ее в больницу.

Там выяснилось, что это перелом со смещением. Палец вправили, на рану наложили швы, а на ногу -лангетку до самого колена. Теперь вместо того, чтобы отдыхать на каникулах, восьмилетняя Виталинка ездит с родителями на перевязки в больницу.

Виталина каникулы проводит не так весело, как ей хотелось быФото: из архива героя публикации.

Тотальный игнор?

Со всеми тремя мамами после ЧП связали сотрудники полиции: они расспросили, что да как, взяли с них заявления, после чего… пропали.

- Заявление я написала 19 октября, никакого ответа пока не получила. Собственно, ни одного звонка по этому поводу ни из полиции, ни с аквапарка на было, - говорит Екатерина Ярусова.

- Мы в полном игноре! – негодует Олеся Крагбе. Она успела написать и в прокуратуру, и в ГК «Виктор и Ко», которым принадлежит аквапарк, - и тишина.

Вот уже неделю молчит телефон и у Виктории Лахтиной, хотя с ней обещали связаться в самое ближайшее время.

В региональном Следственном комитете сообщили, что по ЧП сейчас ведутся проверки, решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела пока не принято.

От руководства аквапарка и корпорации «Виктор и Ко» на момент публикации официальных комментариев коррепондентам "КП-Самара" получить не удалось. Мы отправили письменный запрос в организацию и надеемся, что ее представители прокомментируют свою позицию.

Девочке постоянно приходится ездить на перевязкиФото: из личного архива героя публикации.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Рискуют лишиться клиентов»

Вячеслав Земчихин, заместитель Управляющего партнера «Фортис», адвокат:

- Понятно, что ситуация, когда пострадали дети, не останется без общественного внимания. Действия руководства аквапарка в данной ситуации вызывают недоумение: общественный резонанс может напрочь отбить у него всех клиентов. Поэтому странно, что они не попытались сразу договориться с пострадавшими, возместить им ущерб и закончить дело миром.

Что касается действий Следственного комитета, то есть вероятность, что произошедшее может быть квалифицировано по ч.1 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», это преступление небольшой тяжести и такие расследования обычно проходят в спокойном режиме. Иллюзия проволочки со стороны следователей может быть вызвана необходимостью проведения экспертизы, которая занимает довольно длительное время.

Не мне советовать следователям, но хотелось бы, чтобы они все же провели осмотр места происшествия и опечатали аттракцион - тогда никто из детей травм больше не получит.

При обращении в суд у родителей есть шанс получить компенсацию, более того, судебная практика в данной сфере достаточно богатая. Но я бы посоветовал родителям дождаться окончания расследования. Если будет доказано, что аттракцион не отвечает требованиям безопасности и будет установлен круг виновных лиц, то гражданские иски родители могут предъявить при рассмотрении уголовного дела в суде - это экономия времени и сил.