Больше никаких ям и грязи!К Каменной Чаше на Самарской Луке теперь можно добраться и пешком, и на машине

На прошлой неделе в Ширяево открылась экологическая тропа в урочище Каменная Чаша – одно их красивейших мест Самарской области. Теперь по этой дороге можно будет проехать не только в сухую теплую погоду, но и в межсезонье. «Комсомолка» отправилась в национальный парк и выяснила, что ждет туристов и паломников на пути к источнику.

Легенда о Каменной чаше – одна из самых красивых и любимых жителями Самарской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Легенда о Каменной чаше – одна из самых красивых и любимых жителями Самарской области. Она повествует о соратнике Стеньки Разина - атамане Федоре Шелудяке. Легенда гласит, что после поражения казачьей вольницы красавец-атаман не захотел сдаваться в руки окружившим его врагам и предпочел броситься вниз с высокой скалы. Но произошло чудо – камни расступились, а затем вновь сомкнулись над ним.

Легенда повествует о Хозяйке Жигулевских горФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так Федор Шелудяк попал в гости к Хозяйке Жигулевских гор и стал жить у нее. Но прошло время, и атаман затосковал по вольному ветру, реке и верным друзьям. Зачах тогда Федор и так и погиб. А Хозяйка Жигулевских гор начала по нему плакать. И с тех пор безутешно оплакивает его день и ночь, зимой и летом.

По легенде, из камней сочатся слезы Хозяйки Жигулевских гор.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гора, с которой бросился вниз атаман, получила название Утес Шелудяк, а место, из которого выходят слезы Хозяйки Жигулевских гор, стало урочищем Каменная чаша. Здесь круглый год бьет родник, вода которого, по поверью, обладает целительными свойствами. И уже много десятков лет круглый год не иссякает поток паломников, желающих испить чудесной воды и окунуться в купальне.

Долгие годы дорога к Каменной чаше была настоящим испытаниемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Долгие годы дорога к Каменной чаше была настоящим испытанием и служила своеобразной «проверкой на прочность». Десять километров по разбитой грунтовке, с лужами-озерами почти полуметровой глубины –здесь, чуть пройдет дождь, увязали даже внедорожники. Но люди шли – в том числе старые, больные, беременные, с маленькими детьми – желание прикоснуться к чуду оказывалось сильнее дорожных тягот.

В Ширяево торжественно открыли долгожданную экологическую тропу к Каменной чаше.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К счастью, уже со следующего года ситуация наконец-то изменится. На прошлой неделе в Ширяево торжественно открыли долгожданную экологическую тропу к Каменной чаше. Благодаря помощи компании «РусГидро»дорогу до источника привели в порядок.

- Мы очень благодарны нашим давним партнерам. На протяжении 10 лет, несмотря на все экономические кризисы и неурядицы они регулярно выделяют средства на обустройство различных экологических троп и маршрутов на территории Самарской луки, - отметила и.о. директора нацпарка «Самарская лука» Ольга Кожевникова. - В прошлом году мы обратились с просьбой помочь обустроить маршрут до Каменной чаши, и в «РусГидро» пошли навстречу и выделили необходимые средства.Это сложная дорога, но маршрут очень любим и туристами, и паломниками, и жителями села. Сейчас выполнен только первый этап работ, обустройство будет продолжаться дальше. Например, мы планируем создать дополнительные условия для пешеходов, чтобы им было где сесть отдохнуть.

Директор Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевской» ГЭС Олег Леонов, председатель Думы городского округа Жигулевск Юрий Смеловский и и.о. директора нацпарка «Самарская лука» Ольга КожевниковаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Филиала ПАО «РусГидро» – «Жигулевской» ГЭС Олег Леонов рассказал, что предприятие на постоянной основе сотрудничает с Национальным парком «Самарская Лука».

- Мы ежегодно реализуем проекты, направленные на раскрытие потенциала нацпарка. Это очень важно - показать всем желающим наши возможности и красоты, - считает Олег Леонов. - Мы уверены, что реализованный в этом году проект будет одним из наиболее востребованных у посетителей нацпарка – ведь здесь есть все: и красивая легенда, и красивый район, которые привлекают большое количество и туристов, и паломников. Поэтому думаю, что наш скромный вклад станет началом новой жизни этой тропы – она достойна стать туристической жемчужиной и Ширяево, и нацпарка.

На территории Самарской Луки "обитают" краснокнижные растения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Консультант департамента туризма министерства культуры Самарской области Наталья Логинова подчеркнула, что экологический туризм сейчас становится одним из приоритетных направлений.

- Нам нужно развивать такие проекты, - отмечает она. - Но при этом важно соблюдать баланс между развитием туристической инфраструктуры и необходимостью сберечь природу, экологическое наследие. И такие проекты как экотропа наилучшим образом помогают регулировать туристические потоки, делать туризм цивилизованным и в итоге – сохранять природу. Нацпарк «Самарская Лука» – настоящая визитная карточка региона. Важно, чтобы таких оборудованных троп было больше – тогда развитие туризма будет и массовым, и экологичным.

Большие надежды на экотропу возлагают и жители Ширяево.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большие надежды на экотропу возлагают и жители Ширяево. Заведующая отделением по работе с населением Алевтина Кутявина говорит, что эту дорогу в селе очень ждали.

- Благоустройство экологического маршрута для села Ширяево очень большое дело. Ведь все желающие его посетить будут приезжать к нам, а это значит, что будут рабочие места для жителей, нужно, чтобы молодежь оставалась здесь, - говорит она. –И одновременно благодаря цивилизованному туризму мы сохраним лес и горы для будущих поколений.

гости с удовольствием посадили у подножия горы Поповой редкие кусты можжевельника.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перерезав ленточку, гости отправились на самое известное место Ширяево - Попову гору. Здесь экотропа была обустроена в 2017 году. А сейчас гости с удовольствием посадили у подножия горы редкие кусты можжевельника.

В Ширяево обустроен символический контрольно-пропускной пункт со шлагбаумомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экологическая тропа начинается на окраине Ширяево. Здесь даже обустроен символический контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом – на территорию национального парка пустят только туристов с путевками. Стоимость такой путевки всего 50 рублей с человека, приобрести их можно здесь же, в селе.

Еще совсем недавно дорога к Каменной чаше представляла собой череду рытвин и ям.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще совсем недавно дорога к Каменной чаше представляла собой череду рытвин и ям. Проехать здесь во время осенней или весенней распутицы было совершенно нереально. А пешеходу нужно было запастись недюжинным терпением и высокими болотными сапогами.

Сейчас самые проблемные участки маршрута уже привели в порядок.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас самые проблемные участки маршрута уже привели в порядок. Когда речь идет о таких глубоких ямах, просто засыпать их щебенкой недостаточно – ее размоет во время первого же таяния снега или затяжных дождей. Поэтому такие рытвины сначала укрепили крупными камнями, утрамбовали тракторами а лишь затем засыпали щебенкой. И пусть до городского благоустройства экотропе далеко – здесь нет ни асфальта, ни бордюров, ни фонарей, ни лавочек. Но зато теперь здесь вполне реально проехать или пройти, не увязнув по колено в грязи. А отсутствие остальных удобств с лихвой компенсируется чистейшим воздухом и умопомрачительными видами.

Начальник Волжского участкового лесничества Национального парка «Самарская лука» Николай МалолетнийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальник Волжского участкового лесничества Национального парка «Самарская лука» Николай Малолетний знает в нацпарке все тайные и явные тропы. Под его непосредственным руководством самые проблемные места маршрута до Каменной чаши привели в порядок. Николай Леонидович доволен – теперь ему придется вытаскивать меньше увязших в грязи машин.

Вдоль тропы по вросшему в землю желобу стекает прозрачная вода.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Добравшись до заповедных мест в самом сердце Жигулевских гор, паломники и туристы будут поражены и очарованы. До источника придется подниматься пешком, оставив машину внизу. Вдоль тропы по вросшему в землю желобу стекает прозрачная вода. В конце осени она уже местами покрыта тонкой корочкой льда.

На вершине горы - небольшая уютная часовня в честь святого Николая ЧудотворцаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На вершине горы вас ждет небольшая уютная часовня в честь святого Николая Чудотворца. Здесь нечасто проходят богослужения, но царит особенная благодатная атмосфера. Любой желающий может поставить свечку, прикоснуться к старенькой иконе и попросить об исполнении самого заветного желания.

Рядом с часовней - обустроенная купальняФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рядом с часовней - обустроенная купальня. В теплое время года здесь можно с головой окунуться в воду из чудодейственного источника. В ее свойства можно верить или не верить, но ученые до сих пор гадают, какая неведомая сила заставляет родник многие годы бить из каменной скалы на высоте 150 метров над уровнем моря.

Простые железные кружки всегда ждут желающих утолить жажду жарким летним днем.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Простые железные кружки всегда ждут желающих утолить жажду жарким летним днем. Осенью жара уже не докучает, но целебные свойства воды остаются неизменными. Кстати, удивительно, но в роднике, который бьет из известковой горы, обнаружены ионы серебра. Как они туда попали - наука не может объяснить до стих пор.

Заросшие мхом валуны, застывшие как изваяния деревья...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заросшие мхом валуны, застывшие как изваяния деревья, чистейший прозрачный воздух и звенящая тишина – в Каменной чаше горожанин может позабыть о грузе проблем и забот и насладиться покоем.