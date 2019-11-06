Где самарцы могут решить деликатные проблемы со здоровьем

В пресс-центре «Комсомольской правды» на самые деликатные вопросы самарцев откровенно ответили специалисты Самарского диагностического центра: врач-уролог Александр Радаев и врач-колопроктолог Роман Фарафонтов.

Во время прямой линии врачи рассказали, как избавиться от геморроя без операции, можно ли победить простатит и где помогут справиться с проблемами при мочеиспускании.

- Добрый день! Роман Андреевич, мне 81 год и у меня хронический геморрой. Иногда идет кровь. Можно ли провести операцию в моем возрасте и навсегда избавиться от этой проблемы?

- Любая операция сопряжена с рисками. Сейчас есть методики и способы лечения хронического геморроя без операционного вмешательства и возраст при этом важной роли не играет. К нам обращаются пациенты и более старшего возраста. Рекомендую Вам прийти в Самарский диагностический центр на консультацию.

Врач-уролог Александр РадаевФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Можно ли вылечить геморрой лекарствами?

- Медикаментозно геморрой не лечится, можно лишь облегчить симптомы. В любом случае необходимо вмешательство, например, склеротерапия, дезартеризация. Чтобы определить наиболее подходящий способ лечения, необходима консультация.

- Здравствуйте, Александр Николаевич! Моему отцу 79 лет. Он ночью часто ходит в туалет «по-маленькому». В этом году проходили обследование, у него ПСА - 5,38, размер простаты на УЗИ 72х54х49. Хронический простатит. Такие результаты - это показание к операции?

- Здравствуйте! Судя по той информации, что вы мне дали, у вашего отца все соответствует возрасту. Ночные мочеиспускания и размер простаты не являются показанием к операции. Я советую пройти подробное урологическое обследование. В Самарском диагностическом центре мы проводим урофлоуметрию - это исследование процесса мочеиспускания. Полученные данные помогут понять, нужна ли операция.

- У меня аденома простаты. Три года назад назначили лечение, каждый год сдаю анализы. Сдвига в худшую сторону нет. Александр Николаевич, мне продолжать пить лекарство или вы предложите другое лечение?

- Необходимо определить, насколько эффективно для вас применение назначенного препарата. Рекомендую вам пройти комплексное уродинамическое исследование, посмотреть степень нарушения процесса мочеиспускания. Приглашаю вас к нам, в Самарский диагностический центр.

врач-колопроктолог Роман ФарафонтовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Добрый день! Мне 72 года, с 68 лет у меня началось недержание мочи. Это происходит каждый раз, как только подумаю, что хочу в туалет. Мне выписали лекарства. Теперь я могу 3-4 часа не переживать о недержании. Стоит ли мне продолжать лечение моим препаратом или вы, Александр Николаевич, посоветуете что-то другое?

- Препаратов такой группы несколько. Судя по вашим отзывам, лечение вам помогает. Вероятно, у вас гиперактивный мочевой пузырь. Вы можете обратиться к нам в Самарский диагностический центр, мы проводим обследования, которые помогут определить причину недержания и, при необходимости, скорректировать лечение.

- Добрый день, я не могу сразу начать мочеиспускание, болей нет. Проблема эта появилась 5-6 лет. Что может быть причиной?

- Подобные проблемы с мочеиспусканием могут быть связаны с нейрогенными нарушениями работы мочевого пузыря. Для точной диагностики обязательно нужно провести ультразвуковое обследование мочевыделительной системы и уродинамические исследования. В Самарском диагностическом центре мы проводим комплексное обследование и занимаемся решением проблем с мочевым пузырем у женщин.

- Роман Андреевич, у меня 15-ая неделя беременности и вдруг появилась симптомы геморроя, крови нет, боли нет, но неудобства есть. Врач посоветовал нормализовать режим питания, больше двигаться. Все соблюдаю, но хотелось бы узнать, как действовать в моем случае?

- Я бы порекомендовал вам в первую очередь записаться на консультацию, необходимо объективно понять, в чем именно причина дискомфорта. Беременность не является противопоказанием назначения некоторых препаратов, но прежде чем что-то назначать необходимо провести обследование. Обратиться к врачу лучше сразу, пока проблема не запущена. ( Добавить про возможное обострение при/после родов).

- Подскажите, что может спровоцировать геморрой?

- К этому заболеванию может привести генетическая предрасположенность. Если у кого-то из родителей есть эта проблема, то вероятность появления геморроя у детей значительно повышается. Также высока вероятность появления геморроя, если человек ведет малоподвижный образ жизни, неправильно питается, страдает избыточным весом или запорами. Часто это заболевание встречается у тех, кто испытывает серьезные физические нагрузки и у женщин после родов.

- Александр Николаевич, здравствуйте, у меня простатит, хочу узнать, где я могу пройти обследование и получить консультацию?

- Мы можете записаться ко мне на прием в Самарский диагностический центр, мы проведем полное обследование. Запишите адрес: г.Самара улица Мяги 7А и телефон 300-44-63.

- Подскажите, какие анализы ежегодно должны сдавать мужчины, чтобы убедится, что у них все в норме?

- Мужчина после 40 обязательно необходимо ежегодно сдавать анализ на ПСА, а также целый комплекс других анализов. Есть четыре признака здорового мужчины: окружность талии меньше 94 см, хороший сон, без ночных походов в туалет, у здорового мужчины должно быть хорошее половое влечение и не должно быть проблем в реализации этого влечения. Мужское ожирение – самое опасное заболевание. Потому что жир начинает вырабатывать множество гормонов, в том числе и те, что повышают артериальное давление, съедают тестостерон, следовательно, начинаются сексуальные проблемы, проблемы с сердечно-сосудистой системой и так далее. Не стоит забывать и о нагрузке на опорно-двигательную систему. Если у вас нет хотя бы одного из этих признаков, стоит обратиться к врачу.

СПРАВКА "КП"

Самарский диагностический центр

Адрес: Самара, ул. Мяги, 7а

Телефоны:

8 (800) 500-35-49

8 (846) 300-44-63

Сайт: samaradc.ru

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