2019-11-06T09:26:54+03:00
Общество

"Эта песня только вам!" Самарские юнармейцы пришли с поздравлением под окна ветеранов ВОВ

Ребята постарались, чтобы Парад Памяти пришел в гости к каждому из 130 участников войны или тружеников тыла
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Юнармейцы поздравили ветерановЮнармейцы поздравили ветерановФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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- Прощай, труба зовет! Солдаты, в поход!

Бравые юноши и девушки в песочной юнармейской форме маршируют под окнами кирпичного дома. На последнем этаже открывается окно, женщина в военной праздничной форме с орденами на груди жадно вслушивается в каждое слово. Сегодня этот праздник - лично для нее.

Многие ветераны войны, труженики тыла сейчас очень пожилые люди, некоторые уже не выходят из дома и не могут лично прийти на площадь Куйбышева на Парад Победы или осенью, 7 ноября - на Парад Памяти. Именно для них решили сделать особенный подарок ребята-юнармейцы. Вместе с учителями и наставниками они устроили акцию. В ноябре по всему городу прошли 130 мини-парадов под окнами ветеранов. Каждому - личная песня, а потом душевное поздравление, фотографии на память с молодежью, общение, которого иногда так не хватает.

В минувшие выходные ребята спели песню «Солдаты в пути» для Мунавери Абушахмановны Файзуллиной. Всю войну она прошла рядовой медсестрой.

В первые годы войны работала в тылу. На фронт ушла добровольно в июне 1943 года. Служила в составе Сталинградского, 1 и 2 Украинских фронтов (1856 зенитно-артиллерийский полк). Участвовала в освобождении Украины, Румынии, Венгрии. День Победы встретила в Будапеште. В июне 1945 года Мунаверя Абушахмановна была демобилизована. После войны более 30 лет была медицинской сестрой в Самарской областной клинической больнице им. М.И. Калинина.

Как рассказали в аппарате ЦВО, с 1 по 5 ноября в акции приняли участие более 3 тысяч юнармейцев со всего региона. В том числе мини-парад прошел у дома танкиста, который отличился при взятии Берлина, Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина.

Юнармейцы хотят привлечь к своей задумке как можно больше внимания, чтобы в год 75-летия Победы такие парады прошли у дома каждого ветерана по всей стране!

ИСТОЧНИК KP.RU

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