2019-11-06T12:13:51+03:00
Спорт

Ференцварош – ЦСКА 7 ноября 2019: прямая трансляция матча 4 тура Лиги Европы

Футбол, матч Ференцварош – ЦСКА. Прямая трансляция игры 4 тура Лиги Европы по футболу 2019/2020, которая пройдет 7 ноября в Будапеште. Статистика личных встреч, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В первом матче «армейцы» уступили венграм. В Будапеште ЦСКА собирается взять реванш. Фото: ПФК ЦСКА.В первом матче «армейцы» уступили венграм. В Будапеште ЦСКА собирается взять реванш. Фото: ПФК ЦСКА.
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Спустя две недели после неожиданного поражения ЦСКА от «Ференцвароша» в Москве эти команды встретятся снова. На этот раз в Будапеште.

У ЦСКА нет права на ошибку. Подопечные Виктора Ганчаренко в трех матчах в Лиге Европы не набрали ни одного очка. Чтобы не потерять честь и продолжить бороться за еврокубковую весну, «армейцам» нужно побеждать в Будапеште.

«Ференцварош» впервые в новейшей истории победил в групповом этапе еврокубка. Никаких сомнений, что команда, которую возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, будет огрызаться и попробует во второй раз щелкнуть по носу ЦСКА. Тем более, на родном стадионе при своих болельщиках.

Статистика личных встреч

Если считать прошлый матч команд в Лиге Европы, то ЦСКА и «Ференцварош» встречались три раза. Причем статистика на стороне венгерской команды – две победы против одной победы ЦСКА. До этого сезона «армейцы» и «зеленые орлы» пересекались в 1/16 финала Кубка обладателей кубков 1994/1995. Тогда «Ференцварош» по сумме двух встреч выбил ЦСКА из сетки турнира.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры на стороне «армейцев». На победу ЦСКА дают коэффициент, примерно, от 2.2 до 2.3. В триумф «Ференцвароша», даже при родных трибунах, букмекеры верят меньше – 3.6 – 3.8. Коэффициент на ничью – 3.2 – 3.4.

Прямая трансляция матча Ференцварош – ЦСКА 7 ноября 2019

Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Смотрите трансляцию игры на сайте kp.ru.

Ференцварош ЦСКА 7 ноября 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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