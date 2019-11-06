Шалость удалась: красавицы-баскетболистки «Самары» рассказали о своих детских проделках и поддержали матерей, оказавшихся в тяжелой ситуации

Бытует мнение, что все спортсмены – это высокомерные и зазнавшиеся люди. Мол, прославились и теперь ходят «пальцы веером». Все это не относится к девушкам из баскетбольного клуба «Самара». Команда дебютировала в Суперлиге-2 в этом сезоне (между прочим, с двух побед). Открытые, общительные, улыбчивые: чтобы показать, что красавицы-амазонки баскетбольного клуба совсем недавно были очаровательными девчушками, которые не прочь были и похулиганить, спортсменки приняли участие в фотопроекте «КП-Самара». Они позировали со своими детскими плюшевыми игрушками, а во время фотосессии поделились тремя проделками из своего детства.

После этого девушки отправились в центр помощи женщинам «Ты не одна», чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Там проходят реабилитацию женщины с детьми, которые попали в трудные ситуации. Баскетболистки «Самары» привезли в центр необходимые средства гигиены: шампуни, гели для душа, зубные щетки, жидкое мыло и т.д.

Баскетболистки «Самары» решили помочь женщинам, оказавшимся в трудной ситуации.

Сладкое преступление

Ирина Киселева, защитник

Ирина Киселева.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Когда как не в детстве нам могли простить многое, в том числе и шалости. Большинство мы не помним, так как были маленькими. Но родители помнят все и с радостью рассказывают. Я хочу рассказать про три самые запоминающиеся мои детские шалости.

Первая. Родители сделали ремонт в квартире, поклеили обои. Видимо, я решила, что все стало слишком тускло и однотонно, и решила добавить красок. На следующий день после поклейки, я взяла цветные карандаши и фломастеры и разрисовав всю комнату. В добавок ко всему некоторые элементы были сделаны маминой косметикой.

Вторая шалость. Как-то я смотрела, как мама убирается и какими средствами делает уборку. Решила помочь ей и почистить диван. В том возрасте для меня все средства были одинаковыми, но выбрала я «самое лучшее» - подсолнечное масло. После моей чистки диван блестел и скользил, я думала, что справилась с этим лучше, чем мама. У мамы было другое мнение.

Третья шалость. Мой папа коллекционирует монеты и купюры из разных стран и годов. У нас была отдельная шкатулка с юбилейными монетами. Не знаю, почему я так поступила: взяла эту шкатулку, пошла в магазин и купила на все монеты шоколад, мармелад и прочих сладостей. Со мной эту радость разделила подруга. После такой пирушки у меня с родителями состоялся серьезный разговор.

Чебурашка на потолке

Камилла Тетеркина, защитник.

Камилла ТетеркинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«В детстве я любила рисовать. Однажды мама забрала листы и попросила убрать игрушки. В моем поле зрения из белых поверхностей, похожих на чистый лист, ничего не оказалось… не считая потолка. Я без доли сомнения залезла на стол, поставила сверху стул и нарисовала ОГРОМНОГО Чебурашку. Да, прямо на потолке. Больше мама не забирала у меня листы для рисования.

Мои бабушка и дедушка были тренерами по гребле на байдарке и часто брали меня с собой на тренировки. Мне стало скучно на базе и дедушка отправил меня покататься на катере с другим тренером (который наблюдал за своей воспитанницей). Она перевернулась и тренер привязал к катеру байдарку, за которую держалась девочка. А я зачем то отвязала веревку ( может быть, это было и случайно). Мы плыли к берегу, тренер не сразу заметил отсутствие той девочки. Конечно ж,е нам пришлось потом за ней возвращаться. Но с того дня тот тренер меня с собой больше не брал…

Я очень люблю животных, особенно собак. Эта любовь проявлялась и в детстве. Каждый раз видя любую собаку я бежала ее обнимать.

Мы были на даче с мамой (мне около 4 лет). И вот я увидела огромного пса за забором и, естественно, пошла к нему обниматься и гладить его. Потом прибежали мама и соседи. Так мы выяснили, что это сбежавший с соседней аллеи алабай.

Сожженный диван и порезанные стулья

Ирина Архипова, защитник

Ирина Архипова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда мне было 6 лет, мои бабушка и дедушка купили в гостиную новый диван. Через пару дней я решила протестировала его огнем. И он стал старым диваном.

Как-то в детстве мама меня отругала за то, что я взяла кухонный нож без спроса (ведь, по ее мнению, я им пользоваться не умела). Через несколько часов, чтобы доказать ей обратное, я порезала все стулья на нашей кухне.

В детстве летом я часто оставалась у бабушки в частном доме, чтобы вечером поиграть с ребятами. И однажды, играя с девочками в дочки-матери, одна девочка забрала мою куклу, которая больше всех мне нравилась. Я попросила отдать мне ее, но она отказалась. Тогда я, не долго думая, оттаскала девочку за волосы.

Жуткий сюрприз для мамы

Екатерина Сафонова, защитник

Екатерина Сафонова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В детстве я очень любила все повторять за папой, постоянно смотрела, как он умывается, а особенно, как бреется. У него был помазок для бритья и находился он на раковине, где я могла легко достать его. И вот однажды я решила сделать также, как папа: взяла его пену с помазком и начала «бриться». Но в тот момент я не видела, что дверь в ванную открылась и папа смотрел. Я услышала смех, сначала испугалась немного, но он подошел, умыл меня и сказал, что так делают только мужчины. Потом папа рассказал маме и сестре и мы долго смеялись. Мне было 6 лет.

Летом мы всей семьей поехали в деревню, там водились ужи, их было много. Мои сестра и мама их очень боялись. И тут у нас с папой возникла идея напугать их - мы поймали ужа и принесли домой. Мама что-то готовила на кухне, а сестра ей помогала, и тут мы сказали, что у нас есть сюрприз для них. Папа достал ужа. Как же они испугались и визжали! А мы с ним стояли и смеялись. Мне было 8 лет.

У нас во дворе тогда делали капитальный ремонт: было много ям, стояли гаражи, а мы с ребятами вечно бегали по ним и прятались в канавах. Один раз мы решили поиграть с родителями в прятки. Обычно домой они нас звали, просто крикнув из окна, как это было раньше. Мы не откликались, они вышли на улицу - там нас нет. Тогда началась паника, но мы не выходили. В итоге родители носились по всему району, искали нас, а мы спокойно вылезли и ждали их во дворе. Нам, конечно, было смешно, но вот попало всем очень сильно. Мне было 10 лет.

Наряд для кота

Яна Митрофанова, форвард

Яна Митрофанова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Мама у меня бывшая волейболистка, и когда она приезжала с выезда она привозила игрушки. Приехав с очередного выезда , она привезла мне Барби. Эта кулка была такой редкостью в то время, я ее сразу и взяла в садик – похвастаться. На дневной прогулке в садике мы играли с девочками в песочнице. Я сняла одежду с Барби, закопала ее в песок, ушла и совсем забыла про куклу. Дома мама меня так ругала, а я говорила ей: «Мам, она просто купается в море». На следующий день куклу мне отдала воспитательница.

Мне, наверно, было 5 лет, я решила примерить мамино любимое платье и туфли на высоком каблуке. Надела, застегнула молнию, примерила туфли, покрасовалась перед зеркалом. Начал снимать, а молнию заело! И так и этак пробовала - не могла расстегнуть. Тогда я и взяла ножнички и... выстригла на платье зону декольте! Вылезла из платья, повесил его на плечики и благополучно пошла играть в игрушки. Когда мам пришла, сразу заметила мое творение… Крик было слышно на соседней улице.

У меня был большой плюшевый кот, больше метра точно. Я частенько его наряжала в мамину юбку, блузку, пальто, сапоги, шляпу, очки, вешала сумку на плечо и ставила в мамин шкаф. Там были полочки, и он как раз там помещался и не падал. Несколько раз так делала, мама долго смеялась от неожиданности и наряда кота.

Следующие матчи женский баскетбольный клуб «Самара» проведет 6 и 7 ноября против «Спартака-2». Игры пройдут в СК СамГТУ на улице Лукачева, 27.