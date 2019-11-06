"Вся квартира была в брызгах крови": В Самаре мужчина забил больную мать табуреткой и лег спать

Под покровом ночи

25 июня. Ночь. В квартире двое: мать и сын. Ей 86, ему 54. Вечером мужчина выпил бутылку водки, и теперь ему не спится: три часа ночи, он переключает каналы телевизора в поисках чего-нибудь интересного.

Идиллию ночного бодрствования нарушает мать: ей почему-то не спится, и она бродит по темной квартире в белой сорочке, как призрак.

Сын поднимается с кровати: чего тебе надо, мам? Есть? Пить? Ничего не надо? Тогда спать иди!

Пенсионерка не слушается, в темноте роняет табуретку. Громкий звук и сам факт непослушания вызывает у мужчины вспышку гнева.

На следующее утро тело матери он найдет уже остывшим в соседней комнате. «Скорая помощь», полиция, Виктора Азарова увезут сначала в СИЗО, потом в суд. Домой ему теперь предстоит вернуться лишь через несколько лет.

Бойня

Первой в квартиру 26 июня зайдет дочь Виктора Азарова - Марина (имя изменено. Прим.автора).

- Он позвонил мне с утра, попросил приехать, зачем – не объяснил, - расскажет она впоследствии полиции. - Когда я зашла в квартиру, то первое, что увидела – это брызги крови. Они были даже на обуви отца, в которой он ходил. Бабушка лежала на полу, у ее головы натекла большая лужа крови.

Полицию Марина и ее мать будут уверять: Виктор – человек добрый, мать свою любил, заботился о ней. Бабуля болела болезнью Паркинсона, временами бывала не в себе – вот в прошлом году вообще вышла погулять и пропала, так отец с ног сбился, пока не отыскал ее.

Виктора Азарова проверили на вменяемость психологи – мужчина оказался вполне нормальным. Но как так получилось, что он забил мать до смерти табуретом, внятно объяснить не смог. Уголовное дело в отношении него возбудили по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». В сентябре этого года его передали в суд.

Наказание за преступление

- Я ее пытался с полуночи уложить спать, но она никак не засыпала: полежит немного и вскакивает, - вспоминал Виктор Азаров потом в суде. - Около трех часов ночи я услышал грохот, увидел упавший табурет и мать, которая шла с кухни. Я поднял табурет и стал подталкивал ее им к дивану, чтобы она, наконец, улеглась. Толкал ее в спину, не сильно. Она легла, через некоторое время сползла с дивана на пол и там затихла. Я подумал, что она уснула. Утром я хотел ее поднять, потянул за ногу, и понял, что она мертва.

Следствие установило, что мужчина лукавит. Экспертиза показала, что пенсионерке нанесли не менее 67 ударов по разным частям тела, переломав множество костей. Она умерла от тяжелейших травм, и при этом ей никто не попытался оказать никакой помощи.

Суд признал Виктора Азарова виновным. Санкции статьи, по которой его судили, предусматривали до 15 лет лишения свободы, но суд ограничился пятью годами колонии строгого режима. Будет ли прокуратура или защита подсудимого обжаловать приговор, пока не ясно.