2019-11-07T13:50:34+03:00
Недвижимость

6 лучших кухонных плит Electrolux

Шведская компания Electrolux – один из крупнейших и известнейших производителей бытовой техники. Её продукция известна широкой функциональностью и европейским качеством, гарантирующим надёжность
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6 лучших кухонных плит Electrolux6 лучших кухонных плит Electrolux
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Именно поэтому многие люди, обставляя кухню, выбирают технику Electrolux.

В этом материале мы составили рейтинг из 6 лучших кухонных плит Electrolux основанный на данных анализа сайта https://rankquality.com/kitchen-stove/.

ЛУЧШИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ ELECTROLUX

Electrolux EKI 954901 X

Полностью электрическая плита со стеклокерамической поверхностью высокой прочности и индукционными конфорками, духовкой объёмом 59 литров и грилем. Классическое механическое управление упрощает переход с традиционных газовых моделей. Есть таймер, цифровой дисплей, режим конвекции для равномерного приготовления блюд в духовке. Индикаторы остаточного тепла на конфорках защищают от ожогов при случайном прикосновении.

Особенно понравится любителям здорового питания благодаря отдельной функции приготовления на пару.

Electrolux

Electrolux

Electrolux EKC 954907 X

Плита с электрическими конфорками, одна из которых – двухконтурная для максимально быстрого приготовления. Также оснащается духовкой ёмкостью 61 л с грилем, конвекцией и подсветкой. Классическое механическое управление, которое дополняется цифровым дисплеем и таймером. Рабочая поверхность – стеклокерамическая, легко очищается и не царапается.

Электрические конфорки дополняются индикатором остаточного тепла, защищая от ожогов.

Electrolux

Electrolux

Electrolux EKC 954909 W

Бюджетная плита с четырьмя электрическими конфорками (одна из которых – двухконтурная) и духовкой объёмом 61 литр. Имеются функции гриля и конвекции. Управление – механическое с использованием поворотных переключателей, есть цифровой дисплей и таймер. Энергопотребление класса А.

Дополняется индикаторами остаточного тепла на конфорках и ящиком для хранения посуды.

Electrolux

Electrolux

ЛУЧШИЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ELECTROLUX

Electrolux EKG 96118 CX

Многофункциональная электрогазовая плита. На рабочей панели из нержавеющей стали размещается четыре газовых конфорки, скрытые чугунной решёткой. Духовка – также газовая, но дополняется электрическим грилем. Ёмкость – 61 литр.

Духовка и варочная поверхность оснащаются газ-контролем для защиты от утечек.

Electrolux

Electrolux

Electrolux EKG 951108 X

Полностью газовая плита, которая подходит для использования в больших семьях. Одна из четырёх конфорок варочной поверхности (выполненной из нержавеющей стали и дополняющейся металлической решёткой) имеет функцию быстрого разогрева. 53-литровая газовая духовка дополняется газовым грилем.

Имеется электроподжиг и на варочной поверхности, и в духовке. Также плита оснащается функцией газ-контроля для защиты от утечек метана.

Electrolux

Electrolux

Electrolux EKG 95010 CW

Бюджетная газовая плита с высокой производительностью и безопасностью. Варочная поверхность с эмалированным покрытием оснащается четырьмя конфорками, одна из которых – с функцией быстрого разогрева. Газовая духовка имеет объём 61 литр. Все конфорки и горелки оснащаются механическим электроподжигом для защиты от утечек метана.

Для управления предлагается использовать классические поворотные переключатели. И духовка, и конфорки оснащаются функцией газ-контроля, благодаря которой повышается безопасность эксплуатации плиты.

Electrolux

Electrolux

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