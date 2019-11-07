Именно поэтому многие люди, обставляя кухню, выбирают технику Electrolux.

В этом материале мы составили рейтинг из 6 лучших кухонных плит Electrolux основанный на данных анализа сайта https://rankquality.com/kitchen-stove/.

ЛУЧШИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ ELECTROLUX

Electrolux EKI 954901 X

Полностью электрическая плита со стеклокерамической поверхностью высокой прочности и индукционными конфорками, духовкой объёмом 59 литров и грилем. Классическое механическое управление упрощает переход с традиционных газовых моделей. Есть таймер, цифровой дисплей, режим конвекции для равномерного приготовления блюд в духовке. Индикаторы остаточного тепла на конфорках защищают от ожогов при случайном прикосновении.

Особенно понравится любителям здорового питания благодаря отдельной функции приготовления на пару.

Electrolux

Electrolux EKC 954907 X

Плита с электрическими конфорками, одна из которых – двухконтурная для максимально быстрого приготовления. Также оснащается духовкой ёмкостью 61 л с грилем, конвекцией и подсветкой. Классическое механическое управление, которое дополняется цифровым дисплеем и таймером. Рабочая поверхность – стеклокерамическая, легко очищается и не царапается.

Электрические конфорки дополняются индикатором остаточного тепла, защищая от ожогов.

Electrolux

Electrolux EKC 954909 W

Бюджетная плита с четырьмя электрическими конфорками (одна из которых – двухконтурная) и духовкой объёмом 61 литр. Имеются функции гриля и конвекции. Управление – механическое с использованием поворотных переключателей, есть цифровой дисплей и таймер. Энергопотребление класса А.

Дополняется индикаторами остаточного тепла на конфорках и ящиком для хранения посуды.

Electrolux

ЛУЧШИЕ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ ELECTROLUX

Electrolux EKG 96118 CX

Многофункциональная электрогазовая плита. На рабочей панели из нержавеющей стали размещается четыре газовых конфорки, скрытые чугунной решёткой. Духовка – также газовая, но дополняется электрическим грилем. Ёмкость – 61 литр.

Духовка и варочная поверхность оснащаются газ-контролем для защиты от утечек.

Electrolux

Electrolux EKG 951108 X

Полностью газовая плита, которая подходит для использования в больших семьях. Одна из четырёх конфорок варочной поверхности (выполненной из нержавеющей стали и дополняющейся металлической решёткой) имеет функцию быстрого разогрева. 53-литровая газовая духовка дополняется газовым грилем.

Имеется электроподжиг и на варочной поверхности, и в духовке. Также плита оснащается функцией газ-контроля для защиты от утечек метана.

Electrolux

Electrolux EKG 95010 CW

Бюджетная газовая плита с высокой производительностью и безопасностью. Варочная поверхность с эмалированным покрытием оснащается четырьмя конфорками, одна из которых – с функцией быстрого разогрева. Газовая духовка имеет объём 61 литр. Все конфорки и горелки оснащаются механическим электроподжигом для защиты от утечек метана.

Для управления предлагается использовать классические поворотные переключатели. И духовка, и конфорки оснащаются функцией газ-контроля, благодаря которой повышается безопасность эксплуатации плиты.

Electrolux

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