«Здесь молодежь, район бурно развивается»: самарчанка бросила скучную работу и открыла студию танца в «Кошелеве»

В школе преподают разные танцевальные направления - от модерна (для тех, кто постарше) до балета (для самых маленьких).

Однажды самарчанка Мария Сингурова решила кардинально изменить свою жизнь. Она работала в крупной компании, но удовольствия ей это не приносило. Хотелось чего-то другого – творческого, для души.

- Мне было 26 лет, я работала в одной крупной организации и, честно, не могу сказать, что мне очень нравилось. Это было не мое, - вспоминает Мария. - Тогда я и поняла, что пора это все бросать и идти заниматься тем, чем я действительно хочу.

Девушка решила заняться преподаванием танцев. Она бросила работу и устроилась хореографом в танцевальную школу «РИТМ& DANCE». Вскоре Мария пошла еще дальше – она стала руководителем танцевальной студии. Местом, где она может исполнить свою мечту, девушка выбрала район «Кошелев». Сюда она переехала с мужем и ребенком, а теперь стала героиней нового выпуска программы «Жизнь в стиле К» портала «Волга Ньюс».

- Здесь молодежь, бурно развивающийся район, поэтому и решили выбрать это место, - объясняет свой выбор Мария Сингурова. - Я знаю, что среди моих соседей есть и те, кто вообще не покидают район «Кошелев»: они здесь живут, водят своих детей в сад и школу, работают. В общем, здесь так удобно, что иногда лень выезжать в город

В школе преподают разные танцевальные направления - от модерна (для тех, кто постарше) до балета (для самых маленьких). В основном в «РИТМ& DANCE» водят дошколят. Это не специфика школы, это реальность района.

- У нас занимаются в основном детки дошкольного возраста. Потому что Крутые Ключи – это много малышей. Каждый месяц тут столько деток рождается, что ни один детский сад Самары не сможет вместить, - улыбается Мария.

Однако совсем юный возраст для хореографа не помеха. Девушка уверена – у малышей все впереди, детки очень талантливые.