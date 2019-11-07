Расписание телетрансляций Гран-при Китая-2019 по фигурному катанию 8-10 ноября

С 8 по 10 ноября в китайском Чунцине пройдет уже четвертый этап Гран-при по фигурному катанию среди взрослых спортсменов. Участниками Shiseido Cup of China станут 12 российских спортсменов, номера которых покажут по ТВ в строгом соответствие с расписанием трансляций Гран-при Китая - 2019. В женском одиночном катании у нас три претендентки на медали: Анна Щербакова со своими четверными, Елизавета Туктамышева, изменившая программу и Софья Самодурова. Среди мужчин в этом этапе один Андрей Лазукин. А в танцах на льду за медали поборятся Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Также в этой дисциплине еще две пары: Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, а также Софья Евдокимова и Егор Базин. В парном катании выступают Алиса Ефимова и Александр Коровин.

Пожалуй, самое интересное для зрителей противостояние развернется в женском катании. Анна Щербакова стала триумфатором первого этапа Скейт Америка. Проигрывая в короткой, она просто разнесла всех в произвольной программе. Сейчас Аня пятая в общем зачете. Елизавета Туктамышева - десятая, но она признается, что усложнила программу и готова идти ва-банк. К тому же, на Скейт Америке Лизе явно не повезло с судейством. Посмотрим, что удастся нашим девушкам в этот раз.

Никита Кацалапов и Виктория Синицына в Гран-при еще не выступали. Лазукин занимает 22 место.

Полное расписание телетрансляций 4 этапа Гран-при Китая по фигурному катанию 2019 (время московское)

8 ноября, пятница

10:25 Танцы на льду. Ритм-танец

12:05 Фигурное катание. Женщины. Короткая программа

14:00 Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

15:55 Фигурное катание. Пары. Короткая программа

9 ноября, суббота

9:25 Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец

11:25 Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

13:40 Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

15:55 Фигурное катание. Пары. Произвольная программа

10 ноября, воскресенье

09:25 Показательные выступления