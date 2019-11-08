Ничья как поражение: ЦСКА разошелся миром с «Ференцварошем» в Лиге Европы

ЦСКА наконец набрал первое очко в Лиге Европы. В четвертом туре «армейцы» в Будапеште сыграли вничью с «Ференцварошем». Однако этот результат точно не порадовал команду Виктора Ганчаренко. Представляем вашему вниманию обзор матча Ференцварош – ЦСКА, который прошел 7 ноября 2019 года.

Перед игрой казалось, что встреча будет протекать по похожему с московским сценарию. ЦСКА был фаворитом, кроме того, «армейцам» нужно было срочно выигрывать, чтобы набирать первые очки в Лиге Европы и окончательно не потерять шансы побороться за еврокубковую весну. Однако у «Ференцвароша» были другие планы. Венгры с первых минут начали показывать, что они хозяева стадиона в Будапеште.

«Зеленые орлы» играли уверенно и много атаковали, в отличие от матча в Москве. ЦСКА время от времени огрызался. Не то чтобы очень опасно. Это, безусловно, придало «Ференцварошу» еще больше уверенности. Пару раз за «армейцев» становилось тревожно, но спасали опытный Игорь Акинфеев и защитники.

«Армейцы» же в основном предпочитали бить издали. Были, конечно, исключения, как удар головой Федора Чалова в начале матча, но их было не так много. А дальние удары либо пролетали мимо, либо их парировали вратарь и защитники, успевающие заблокировать выстрелы.

Первый по-настоящему серьезный штурм подопечные Виктора Ганчаренко организовали только под занавес первого тайма. Да и то довести этот навал до хорошего, плотного удара «армейцы» не смогли.

По такой игре главным событием вечера стало то, что произошло не в чаше стадиона «Групама Арена», а за пределами. Перед игрой в городе произошли стычки между фанатами ЦСКА и местными болельщиками и полицией. По данным российского посольства в Будапеште, несколько фанатов «армейцев» задержали.

Те болельщики, кто попал на игру, а также те, кто следил за встречей по телевизору или интернету, надеялись, что Виктор Ганчаренко найдет нужные слова и во втором тайме на поле выйдет другой ЦСКА. Однако их ждало разочарование. ЦСКА был активнее, но забить так и не смог.

Отличный шанс открыть счет в матче был у лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Федора Чалова. «Армейцы» в несколько передач прорвались к воротам «Ференцвароша» и вывели нападающего молодежной сборной России на ударную позицию. Чалов шведой пробросил мяч мимо вратаря… и заодно мимо ворот.

Освежить игру Ганчаренко пытался с помощью замен. На поле появились Кристиян Бистрович, Константин Кучаев. Однако вместо того, чтобы забить, ЦСКА чуть не пропустил сам. И снова «армейцев» спасла магия Акинфеева. Вратарь заставил вспомнить чемпионат мира и серию пенальти с Испанией в частности, отбив сильный удар игрока «Ференцвароша» лежа ногой!

Этот момент заставил ЦСКА протрезветь и пойти вперед. Правда, не слишком удачно. Сначала Арнор Сигурдссон с границы вратарской площади умудрился зарядить выше ворот. В этот момент вратарь был уже отыгран, а в рамке остались только защитники. Потом Марио Фернандес метил низом в угол с линии штрафной, а попал во вратаря.

«Ференцарош», впрочем, не сел в глухую оборону и снова провернул опасную атаку. И на этот раз ЦСКА спас Акинфеев. Вратарь не видел момента удара со штрафного и успел среагировать в последний момент. Отбивать пришлось снова ногами после отскока от газона. К счастью для ЦСКА, голкиперу это удалось, а защитник Игорь Дивеев успел мяч вынести, хоть и получил ногой в голову.

В концовке встречи «армейцы» остались еще и в меньшинстве. Кирилл Набабкин, который заменил Магнуссона, за 10 минут умудрился получить две совсем необязательные желтые карточки.

ЦСКА даже вдесятером продолжал атаковать. На последних секундах Бистрович получил шикарный шанс вырвать победу для своей команды, но полузащитник просто не попал в ворота. В этот вечер фортуна была явно не на стороне команды Ганчаренко.

«Армейцы» были неплохи, но для победы этого оказалось мало. Чтобы побеждать, надо реализовывать моменты, а с этим у подопечных Ганчаренко были проблемы. «Ференцварош» отстоял ничью, которая для ЦСКА подобна поражению.