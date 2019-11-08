2019-11-08T10:47:13+03:00
Спорт

Сочи — ЦСКА 10 ноября 2019 года: прогноз на матч 16-го тура РПЛ

Прогноз на матч 16-го тура Российской Премьер-лиги Сочи-ЦСКА. Игра пройдет 10 ноября на стадионе «Фишт»
Михаил ГОРЮНОВ
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В первом круге команды сыграли вничьюВ первом круге команды сыграли вничьюФото: c cайта ПФК ЦСКА.
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Прогноз на матч Сочи — ЦСКА 10 ноября 2019 года — 1-1.

«Сочи» в стартовом матче второго круга чемпионата России по футболу 10 ноября на своей арене «Фишт» принимает московский ЦСКА. Команды уже не выигрывали четыре последних тура и переживают нелегкие времена.

Армейцы накануне скатали 0-0 с «Ференцварошем» и у них остались лишь мизерные шансы на выход из группы в Лиге Европы. Тем не менее, команда летала в Венгрию, на поле были игроки основы — выбор исполнителей у Гончаренко вообще не самый большой — и они явно подустали. Хозяева могут этим воспользоваться. Усложняет ситуацию для гостей отсутствие Бийола, которого удалили в поединке с «Зенитом». По-прежнему страдает у ЦСКА реализация — игра в четверг это в очередной раз подтвердила.

У «Сочи» на грани увольнения Александр Точилин. Ему, по некоторым сведениям, давали два матча на исправление ситуации и один из них он уже проиграл. Причем своему прямому конкуренту в борьбе за место элите — «Тамбову». Команда на дне турнирной таблицы и дебютный сезон в РПЛ может оказаться провальным. Причем состав у хозяев неплохой: Джанаев, Кудряшов, Заболотный, Нобоа, Полоз — эти парни не будут лишними практически в любом клубе России. Вполне нормально ожидать, что такие исполнители проявят себя — тем более в важнейшем поединке с сильным соперником.

В первом круге «Сочи» и «ЦСКА» разошлись миром — 0-0. Возможно, дружбой все закончится и в этот раз.

Букмекеры, конечно, на стороне гостей — коэффициент на их победу 1,92. На ничью — 3,48. На «Сочи» — 4,40.

Как все закончится на самом деле, станет ясно в воскресенье — 10 ноября. Начало встречи в 16-30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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