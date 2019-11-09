2019-11-09T00:00:00+03:00
Спорт

Ростов - Тамбов 9 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура РПЛ Чемпионата России

Футбол. Смотреть текстовую онлайн-трансляцию матча 16 тура РПЛ Ростов -Тамбов 9 ноября 2019 года с Ростов-Арены в Чемпионате России. Статистика личных встреч, состав команд
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Футболисты "Ростова" постараются взять реванш за поражение в первом кругеФутболисты "Ростова" постараются взять реванш за поражение в первом кругеФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Матч Ростов -Тамбов 9 ноября 2019 года в 16 туре РПЛ станет оидним из самых интересных противостояний игрового дня. Встреча начнется в 16.30 (мск) на стадионе "Ростов - Арена" в южной столице России. Волки приедут в гости к желто-синим явно не фаворитами, но не стоит забывать, что в первом круге "дончанам" пришлось несладко в противостоянии с дружиной тогда еще Александра Григоряна. Сейчас "Тамбов" приезжает под руководством Первушина. Хозяев же на игру выведет по-прежнему Валерий Карпин. Рассудит матч Сергей Карасев из Москвы.

Матч обещает быть интересным. Гости, которые сейчас находятся на 14 месте в турнирной таблице, будут выгрызать свои очки. "Ростов" же, который метит в лидеры и очень хотел бы нагнать "Зенит" вряд ли собирается сдаваться на волю судьбы. Лучший бомбардир РПЛ Эльдар Шомуродов как раз имеет шанс вырваться вперед и оторваться от Александра Соболева и будет глупо не воспользоваться возможностью.

У "Ростова" не сыграют дисквалифицированные Чистяков, Еременко и Попов. Норманн может не выйти из-за травмы. У "Тамбова" в лазарете Гелоян, в сборную Нигерии отправился Бенито.

Букмекеры считают, что фортуна будет на стороне хозяев. На их победу ставят с коэффициентом 1,6. В гостей веры меньше. Скорее всего, в игре будут забиты более 2 мячей, ведь хозяева играют в яркий футбол, много забивая, но и пропуская.

Статистика личных встреч команды

Между собой команды встречались в первом круге, в сентябре. Тогда игра закончилась со счетом 2:1 дома у Тамбова. Дома в последних трех матчах "Ростов" выигрывает (это были Динамо, Сочи и Ахмат). "Тамбов" же в гостях непредсказуем.

Прямая онлайн-трансляция игры Ростов - Тамбов 9 ноября 2019 года

Текстовая трансляция матча 16 тура РПЛ меду командами Ростов и Тамбов начнется в 16.30 по московскому времени. Видеотрансляцию покажет канала Матч Премьер.

Ростов - Тамбов 9 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция .

ИСТОЧНИК KP.RU

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