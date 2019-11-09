Щербакова в финале Гран-при, Туктамышева с двумя тройными акселями взяла только бронзу

В Китае продолжается четвертый этап Гран-при по фигурному катанию. Сегодня свою произвольную программу представили женщины-фигуристки. Золото с огромным отрывом от второго места получила Александра Щербакова, выполнившая два четверных прыжка в первой части программы, один из них в каскаде. Девушка стала первой финалисткой Гран-при 2019. Конечно, в ее пользу сработала и зрелищность программы. Трюк с платьем, меняющим цвет, уже успели оценить все зрители. От японки Сатоки Миохары девушка оторвалась на 15 баллов.

Ее коллега Елизавета Туктамышева после короткой программы, в которой она упала со своего фирменного "трикселя", была только на четвертом месте. Фигуристка сумела собраться и чисто прыгнуть два тройных акселя, откатать программу задорно и практически без помарок. Единственный элемент, за который ей поставили минусы, это тройной лутц, приземленный в степаут. В итоге Лиза поднялась на третье место, оставив далеко позади американку Гленн, которая была третьей после короткой. У Туктамышевой 209,10 баллов, это на два балла меньше, чем у японки. А вот по оценкам за произвольную россиянка была второй - после Щербаковой.

Идеальная короткая программа Анны Щербаковой в Китае.Анна Щербакова лидирует по итогам короткой программы в рамках четвертого этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае! За свое выступление 15-летнея россиянка получила от судей 73,51 балла, установив новый личный рекорд в коротких прокатах.

Софья Самодурова стала только пятой, ее обошла кореянка Янг Ю.

Анна Щербакова с двумя золотыми медалями (также фигуристка стала лучшей в Скейт Америка) уже квалифицировалась на финал серии Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

Сегодня 9 ноября медали в Чунцине разыграют еще и мужчины. А по итогам танцев на льду золото взяли россияне Кацалапов и Синицына.