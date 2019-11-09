Волчье проклятие для Карпина: "Тамбов" в гостях опять обыгрывает "Ростов"

Завершилась одна из самых непредсказуемых игр 16 тура РПЛ. На "Ростов Арене" встречались "Ростов" и "Тамбов". Матч закончился победой гостей, несмотря на все прогнозы и ожидания букмекеров. Тамбову удалось уже во второй раз обыграть дончан. При этом сейчас клуб находится внизу турнирной таблицы.

Сначала казалось, что у хозяев поля все под контролем. Уже на шестой минуте "Ростов" начал с быстрого гола. Сигурдарссон получил мяч от Байрамяна, которого зачем-то оставили одного гости, и удачно отправил его в сетку ворот, в угол.

Гол Бьорна Сигурдарсона. 1:0. Ростов - Тамбов, Российская Премьер-Лига, 16 тур 09.11.2019.Ростов открывает счет в матче

Сравнять счет удалось игрокам "Тамбова" лишь в начале второго тайма. На 48 минуте "Ростов" упустил момент увеличить отрыв. Шомуродов отдал хороший пас Сигурдарссону, тот в касание от земли отправил мяч в ворота, но Шелия был настороже и отбил удар.

Кара последовала тут же: на 51 минуте защитник Ростова Козлов ошибся, отдавая пас вратарю. Мелкадзе забежал в штрафную, перехватил этот пас и в дальний угол низом отправил мяч.

Гол Георгия Мелкадзе в ворота "Ростова", Ростов - Тамбов. 1:1, Российская Премьер-Лига, 16 тур 09.11.2019.Тамбов сравнивает счет

Игра стала реально жестче. Одна за другой следовали желтые карточки. "Ростов" пытался исправить ситуацию, но и гости почувствовали себя увереннее, для них это уже был желанный результат. И на 70 минуте гостям удалось выйти вперед. Иван Обухов получил пас из глубины и головой отправил мяч в ворота.

Ростов - Тамбов. 1:2. Владимир Обухов, Российская Премьер-Лига, 16 тур 09.11.2019.Тамбов выходит вперед

После этого игроки "Ростова" разозлились, но фортуна была не на их стороне. На 74 минуте Шомуродов выиграл верховое единоборство, но мяч только скользнул по перекладине.

На 87 минуте мяч влетел в ворота от Долгова, но оказалось, что игрок забрался в офсайд. Этот эпизод очень эмоционально оспаривал Карпин, за что и получил желтую.

Матч закончился со счетом 1:2. Это уже третья подряд победа "Тамбова" после смены тренера. И третий гол Мелкадзе в ворота Ростову. В прошлой игре именно он оформил дубль в конце встречи, которая закончилась ровно с таким же результатом.

Теперь Ростов на выезде сыграет с Динамо, а Тамбов примет дома Локомотив.

Статистика игры Ростов - Тамбов 9 ноября 2019

Счет: 1:2 (1:0)

Сигурдарсон, (9") - Мелкадзе, (53"), Обухов (70")

Составы команд:

Ростов: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Шомуродов, Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.

Тамбов: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

Нарушения:

32" Осипенко, 40" Костюков, 55" Сугардарссон, 59" Хаджикадунич, 63" Мелкадзе,82" Ойеволе, 89" Карпин