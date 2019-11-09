Два удаления и никакой надежды: «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» в столице

«Крылья Советов» в гостях проиграли со счетом 2:0 московскому «Спартаку» в 16 туре РПЛ. В матче во втором тайме удалили двух игроков, а второй гол самарцам забили с пенальти.

«Спартак» немецкого специалиста Доменико Тедеско отличают три ключевые особенности – три центральных защитника, Зелимхан Бакаев как ключевая фигура в центре поля и игра вторым номером. Все это независимо от соперника – будь то один из лидеров чемпионата России «Локомотив» или середняк «Арсенал». Вот и в матче с «Крыльями» красно-белые решили не отходить от своих новых постулатов и сыграли в привычной манере.

Однако если в игре с «Локомотивом» игра от обороны, вторым номером принесла свои плоды, то с «Арсеналом», который не собирался забирать инициативу, а предпочитал колоть «Спартак» контратаками, тактика Тедеско дала сбой. Оружейники победили 1:0.

«Крылья Советов» могли воспользоваться примером туляков и наказать «Спартак» еще раз, но у самарцев сделать это не получилось. Всему виной очень тяжелая игра волжан. Красно-белые в первой же атаке сделали то, что и планировали – забили. Бакаев изящным черпачком отправил мяч в штрафную самарцев, дебютировавший в РПЛ за «КС» Виталий Лысцов чуть не перехватил передачу головой, но все-таки сделать этого не смог. Футбольный снаряд нашел Понсе, который и открыл счет во встрече. На 4 минуте.

Для «Спартака» это был идеальный вариант. Красно-белые закрылись и то и дело ловили «Крылья» на контратаках. Самарцы пошли вперед, но сделать ничего не могли. Фланги у волжан были словно зацементированы – ни Зиньковский, ни Кабутов не могли разогнать ни одну из атак. Лучший бомбардир «КС» и по совместительству лидер гонки бомбардиров РПЛ Александр Соболев и вовсе оказался зажат в тисках мощной обороны «Спартака». Справиться с двумя-тремя защитниками красно-белых нападающий «Крыльев» так и не сумел. Единственное, на что хватило Соболева в первом тайме – два не самых опасных удара головой по воротам Максименко.

Атака «Крыльев» смотрелась бледно. «Спартак» был, однозначно, опаснее, но не быстрее. Матч протекал вяло и неспешно. Раззадорить «Крылья» мог бы горячий балканец Миодраг Божович, но наставник самарцев за игрой наблюдал с трибун и не мог напихать своим подопечным с бровки или в раздевалке. Божович завершал свою трехматчевую дисквалификацию за потасовку в матче с «Оренбургом».

Спартак - Крылья Советов. 1:0. Эсекьель Понсе, Российская Премьер-Лига, 16 тур 09.11.2019.Спартак открывает счет в матче. Трансляция матча Спартак - Крылья Советов https://www.kp.ru/daily/27053.7/4119289/

Второй тайм начался по тому же сценарию. «Спартак» играл спокойно и то и дело щелкал «Крылья» по носу, волжане безуспешно и беззубо атаковали. До действительно опасных моментов дело не доходило. Москвичи тоже выглядели не слишком ярко, зато на 68 минуте самарцы остались в меньшинстве. Мияйлович опасно сфолил на Понсе, практически заехав ему по колену. И арбитр показал прямую красную карточку.

Через две минуты после этого свой шанс мог реализовать Александр Соболев, форвард пробил в левый угол, но промахнулся мимо ворот. На 75 минуте Зиньковский после штрафного также пробивал в правый угол, но мяч пролетел рядом со штангой. Стоит отметить, что несмотря на игру в меньшинстве, «Крылья» начали больше атаковать, видимо, осознав, что терять уже нечего.

На 81 минуте все шансы «Крыльев» убила вторая красная карточка в матче. На скамейку отправился Карпов, после того, как они с Рыжиковым кинулись наперерез Понсе. «Спартак» тут же увеличилт разрыв в счете: 2:0, Бакаев аккуратно отправил мяч в ворота с пенальти, Рыжиков угадал направление, но не дотянулся до мяча.

На 90 минуте кипер самарцев спас свою команду еще от одного гола, вытащив мяч после удара Понсе . Результат остался неизменным. 2:0, самарцы ожидаемо теряют очки в Москве. Теперь «Крылья Советов» сыграют также на выезде с ЦСКА 24 ноября, а 30 ноября встретятся дома с Уфой.

Спартак - Крылья Советов. 2:0. Зелимхан Бакаев (пен.), Российская Премьер-Лига, 16 тур 09.11.2019.Бакаев реализует пенальти

Сейчас «Крылья Советов» остаются на 9 строчке.