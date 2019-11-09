«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место в АПЛ

В чемпионате Англии начинает вырисовываться пелотон. «Челси» и «Лестер» обогнали «Манчестер Сити» в турниной таблице и делят 2-3 места. Удалось им это благодаря синхронным победам. «Аристократы» обыграли «Кристал Пэлас», а «лисы» одолели своего ближайшего преследователя – «Арсенал». Представляем вашему вниманию обзор 12 тура АПЛ матча «Лестер» - «Арсенал», который прошел 9 ноября 2019.

«Лестер» выходил на игру в ранге небольшого, но фаворита. «Лисы» опережали «Арсенал» на 6 очков, шли в турнирной таблице двумя строчками выше (3-я у «Лестера» против 5-ой у «канониров»). В пользу хозяев поля говорил и тот факт, что старт этого сезона для «Лестера» стал лучшим в истории. Даже лучше, чем в чемпионский год.

Статус фаворита «лисы» начали доказывать сразу же и держали планку весь матч. «Лестер» вел себя по-хозяйски, организовывая долгие и выматывающие атаки, быстро прорываясь в штрафную «канониров», хлестко стреляя по воротам. «Арсенал» иногда вспоминал, что он «Арсенал» и парой-тройкой пасов вскрывал оборону «лисов». В основном куражились Обамеянг и Ляказетт. Последний и вовсе имел два шикарнейших момента, чтобы открыть счет в матче. Но каким-то чудом француз то умудрялся мазать с линии вратарской, то косячил с ударом.

Оборона «Лестера» - одна из лучших на старте сезона АПЛ - то и дело трещала по швам, когда к воротам Каспера Шмейхеля неслись звездные форварды «Арсенала» - Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг. Остроту в действия «канониров» должен был добавить и наверняка изголодавшийся по футболу Месут Озил, но немец был как-то уж совсем незаметен.

Кстати, на игру не вышел капитан Гранит Джака. После того, как он послал своих же болельщиков во время матча с «Кристал Пэлас», вряд ли фанаты «Арсенала» приняли бы его появление на поле с радостью. Да и вообще теперь будущее Джаки в составе «канониров» под вопросом.

Игра шла до первого гола. Больше повезло «Лестеру». Фото: twitter.com/Arsenal.

Однако, справедливости ради замечу, что безоговорочным фаворитом матча, таким, который не дал бы «Арсеналу» вздохнуть, «Лестер» не был. До последнего складывалось ощущение, что одно неверное движение и все перевернется с ног на голову. Игра шла до первого гола.

Самый, пожалуй, зубодробительный момент (не считая голов, конечно) был у «Лестера» в самом начале второй половины матча. Но мяч со звоном ударился в перекладину после мощного удара Переза.

«Канониры» буквально тут же ответили своей опасной атакой. Бельерин после сольного прохода пробил по воротам Шмейхеля, но мяч пролетел прямо над перекладиной. Кто знает, как сложилась бы встреча, будь испанец чуть точнее или удачливее.

Победу «Лестера» сотворил Джейми Варди. Тот самый Варди, который стал символом чемпионства «лисов» несколько лет назад. Сначала англичанин после изумительной передачи Тилеманса, которая отрезала трех защитников «канониров», переиграл вратаря «Арсенала» Лено. А затем, чувствуя, что поскальзывается, умудрился отдать передачу на Меддисона. Последний от границы штрафной плоащид положил мяч аккуратно в угол ворот «Арсенала».

Эти два гола деморализовали «канониров». Унаи Эмери попытался переломить ход встречи, выпустив на поле третий зубец своей звездной атаки – Николя Пепе. Но за 15 минут, которые остались у «Арсенала», чтобы отыграться, «канониры» не создали ни одного действительно голевого момента. «Арсенал» смирился с тем, что он проиграл, и просто доиграл матч.

«Лестеру» победа была нужнее, «Лестер» ее и получил.

Благодаря этой победе «лисы» догнал по очкам «Челси» и теперь делят с «аристократами» 2-3 места в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» и «Челси» обогнали «Манчестер Сити», однако «горожане» свой матч в туре еще не сыграли. В воскресенье, 10 ноября, «Манчестер Сити» встретится с лидером чемпионата Англии «Ливерпулем».